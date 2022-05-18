Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ 'người có lỗi', khiến cuộc hôn nhân với chồng cũ tan vỡ

Hậu trường 18/05/2022 20:14

Lâm Khánh Chi hy vọng công chúng có thể hiểu cho sự khổ tâm của cô khi buộc phải kết thúc cuộc hôn nhân với chồng cũ dù cả hai đã có con chung.

Trong một buổi livestream mới đây của mình, Lâm Khánh Chi cho biết việc chia tay đã khiến cho cuộc sống và công việc của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Giọng ca chuyển giới cũng thừa nhận rằng bản thân vẫn u buồn mỗi lần nhớ về những kỷ niệm khi bên cạnh chồng cũ.

Nói về việc bị công chúng quay lưng sau ồn ào tình cảm, Lâm Khánh Chi hy vọng mọi người hãy có cái nhìn thoáng hơn dành cho cô vì đây cũng là điều cô không hề muốn sẽ xảy ra trong đời mình. Lâm "công chúa" khẳng định, vì bản thân cô là người chuyển giới nên cô càng e ngại hơn về vấn đề có tới 2, 3 đời chồng vì sẽ bị dư luận đánh giá, đặc biệt là khi hiện tại cô đã ngoài 40 và khó có thể "làm lại từ đầu".

lam khanh chi 1
Lâm Khánh Chi cho biết bản thân cô không hề muốn chuyện phải trải qua 2, 3 đời chồng - Ảnh: Internet

"Chị em nào rơi vào tình trạng 2, 3 đời chồng sẽ hiểu được cảm giác đó. Ai cũng muốn mình 1 đò chứ chẳng ai muốn mình sang ngang, đi 2, 3 đò cả. Đi nhiều để làm gì, mất thời gian cho nhau, em phải làm lại từ đầu mà em đã ngoài 40 tuổi rồi. Em đâu còn trẻ để làm lại từ đầu, lấy hết người này đến người khác.

Nhưng thôi, mỗi người có một số phận, duyên nợ 3 năm hay 5 năm, 10 năm là do ông trời tính toán. Nó sẽ xảy ra những chuyện khiến 2 người xa nhau, đó là điều không ai mong muốn." - Lâm Khánh Chi nói.

lam khanh chi 2
Lâm Khánh Chi thừa nhận rằng cả cô và chồng cũ đều là 'người có lỗi' khi chia tay nhau - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Lâm Khánh Chi còn thừa nhận rằng cả cô và chồng cũ đều là "người có lỗi" khi chia tay nhau, ai cũng nên nhìn thoáng ra vì hết duyên nợ thì sẽ tự xa nhau. Cũng vì lý do này mà người đẹp mong mọi người có thể hiểu cho cô, ngay bản thân cô cũng có những điều khó xử không thể tâm sự cùng ai được.

"Có ai hiểu bên trong em như thế nào không? Những người ghét sẵn em không nói, nhưng những người đang thương mà chuyển sang ghét khi em chia tay chồng thì thật khó, vì em cũng có nhiều cái thiệt thòi khó nói ra. Thế nhưng em lại bị ghét ngược. Nếu em kể hết ra thì các chị lại nói ôi con này đi kể lể, nói xấu, nên em chỉ nói vậy thôi." - Lâm Khánh Chi tâm sự.

lam khanh chi 3
Trong 3 năm hôn nhân, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng có một con trai nhờ phương pháp mang thai hộ - Ảnh: Internet

Sau gần 3 năm hôn nhân và có với nhau 1 đứa con trai nhờ phương pháp mang thai hộ, Lâm Khánh Chi và chồng kém 8 tuổi Phi Hùng bất ngờ thông báo đã chia tay vào cuối năm 2021 vừa qua. Phi Hùng cho biết, việc anh phải chấm dứt cuộc hôn này là do Lâm Khánh Chi đã có người mới, người này không ai khác chính là diễn viên trẻ Song Duy, cũng là trợ lý thân cận của Lâm "công chúa". Tuy vậy, giọng ca chuyển giới đã lên tiếng bác bỏ điều này.

lam khanh chi 4
Phi Hùng 'tố' Lâm Khánh Chi qua lại với trợ lý thân cận sau lưng anh - Ảnh: Internet

Trong khi Lâm Khánh Chi sau gần 5 tháng chia tay vẫn lẻ bóng thì Phi Hùng đã công khai chuẩn bị lấy vợ mới, thông tin này khiến MXH xôn xao và bàn tán trong suốt thời gian vừa qua.

Giữa lùm xùm Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay, Lâm Khánh Chi ẩn ý: 'Hơn thua những thứ nhỏ nhặt, con người sẽ hóa nhỏ nhen'?

Giữa lùm xùm Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay, Lâm Khánh Chi ẩn ý: 'Hơn thua những thứ nhỏ nhặt, con người sẽ hóa nhỏ nhen'?

Giữa ồn ào của cặp đôi Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã bất ngờ chia sẻ bài viết thể hiện quan điểm về nhân sinh và cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Phi Hùng Lâm Khánh Chi ly hôn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?