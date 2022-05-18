Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ 'người có lỗi', khiến cuộc hôn nhân với chồng cũ tan vỡ

Trong một buổi livestream mới đây của mình, Lâm Khánh Chi cho biết việc chia tay đã khiến cho cuộc sống và công việc của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Giọng ca chuyển giới cũng thừa nhận rằng bản thân vẫn u buồn mỗi lần nhớ về những kỷ niệm khi bên cạnh chồng cũ.

"Chị em nào rơi vào tình trạng 2, 3 đời chồng sẽ hiểu được cảm giác đó. Ai cũng muốn mình 1 đò chứ chẳng ai muốn mình sang ngang, đi 2, 3 đò cả. Đi nhiều để làm gì, mất thời gian cho nhau, em phải làm lại từ đầu mà em đã ngoài 40 tuổi rồi. Em đâu còn trẻ để làm lại từ đầu, lấy hết người này đến người khác.

Nói về việc bị công chúng quay lưng sau ồn ào tình cảm, Lâm Khánh Chi hy vọng mọi người hãy có cái nhìn thoáng hơn dành cho cô vì đây cũng là điều cô không hề muốn sẽ xảy ra trong đời mình. Lâm "công chúa" khẳng định, vì bản thân cô là người chuyển giới nên cô càng e ngại hơn về vấn đề có tới 2, 3 đời chồng vì sẽ bị dư luận đánh giá, đặc biệt là khi hiện tại cô đã ngoài 40 và khó có thể "làm lại từ đầu".

Nhưng thôi, mỗi người có một số phận, duyên nợ 3 năm hay 5 năm, 10 năm là do ông trời tính toán. Nó sẽ xảy ra những chuyện khiến 2 người xa nhau, đó là điều không ai mong muốn." - Lâm Khánh Chi nói.

Lâm Khánh Chi thừa nhận rằng cả cô và chồng cũ đều là 'người có lỗi' khi chia tay nhau - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Lâm Khánh Chi còn thừa nhận rằng cả cô và chồng cũ đều là "người có lỗi" khi chia tay nhau, ai cũng nên nhìn thoáng ra vì hết duyên nợ thì sẽ tự xa nhau. Cũng vì lý do này mà người đẹp mong mọi người có thể hiểu cho cô, ngay bản thân cô cũng có những điều khó xử không thể tâm sự cùng ai được.

"Có ai hiểu bên trong em như thế nào không? Những người ghét sẵn em không nói, nhưng những người đang thương mà chuyển sang ghét khi em chia tay chồng thì thật khó, vì em cũng có nhiều cái thiệt thòi khó nói ra. Thế nhưng em lại bị ghét ngược. Nếu em kể hết ra thì các chị lại nói ôi con này đi kể lể, nói xấu, nên em chỉ nói vậy thôi." - Lâm Khánh Chi tâm sự.

Trong 3 năm hôn nhân, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng có một con trai nhờ phương pháp mang thai hộ - Ảnh: Internet

Sau gần 3 năm hôn nhân và có với nhau 1 đứa con trai nhờ phương pháp mang thai hộ, Lâm Khánh Chi và chồng kém 8 tuổi Phi Hùng bất ngờ thông báo đã chia tay vào cuối năm 2021 vừa qua. Phi Hùng cho biết, việc anh phải chấm dứt cuộc hôn này là do Lâm Khánh Chi đã có người mới, người này không ai khác chính là diễn viên trẻ Song Duy, cũng là trợ lý thân cận của Lâm "công chúa". Tuy vậy, giọng ca chuyển giới đã lên tiếng bác bỏ điều này.

Phi Hùng 'tố' Lâm Khánh Chi qua lại với trợ lý thân cận sau lưng anh - Ảnh: Internet

Trong khi Lâm Khánh Chi sau gần 5 tháng chia tay vẫn lẻ bóng thì Phi Hùng đã công khai chuẩn bị lấy vợ mới, thông tin này khiến MXH xôn xao và bàn tán trong suốt thời gian vừa qua.