Lâm Khánh Chi luyến tiếc sau chia tay, khẳng định một câu đầy chua chát liên quan đến tiền bạc

Mới đây, Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ về đời tư của mình công khai trên truyền hình.

Vừa bước qua một cuộc hôn nhân dài 4 năm được 4 tháng, Lâm Khánh Chi không giấu được sự tiếc nuối về cuộc hôn nhân đã qua, song nữ ca sĩ vẫn mạnh mẽ "gói ghém" nỗi buồn để sống vì một tương lai hạnh phúc phía trước. Mới đây, cô quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người thấu hiểu thông qua chương trình "Lối ra". Sau khi trở về với cuộc sống độc thân, Lâm Khánh Chi bộc bạch: "Tôi nghĩ kỷ niệm là thứ không bao giờ quên được. Đối với Khánh Chi, 20 hay 30 năm nữa, tôi cũng không quên được vì chúng tôi đã từng là vợ chồng, có cưới hỏi đàng hoàng mà. Tôi có thể bước tiếp một cuộc tình mới nhưng không bao giờ quên kỷ niệm này... Đương nhiên, thỉnh thoảng, có ai đó nhắc về người cũ của tôi là tôi vẫn chạnh lòng, rất buồn".

Lâm Khánh Chi không giấu được sự tiếc nuối về cuộc hôn nhân đã qua - Ảnh: FBNV Mặc dù chưa thể nguôi ngoai nỗi đau nhưng nữ ca sĩ vẫn muốn gửi lời cảm ơn bố mẹ của chồng cũ vì đã chấp nhận và cho cô một lễ cưới đàng hoàng. Nói về cách để khỏa lấp đi những tổn thương từ cuộc tình vừa qua, Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Tôi vượt qua nỗi buồn bằng việc kinh doanh, tài chính vẫn là chủ yếu. Khi mình có tiền, mình sẽ bớt buồn. Công việc càng bận thì mình sẽ không có thời gian để buồn, tôi làm việc một ngày 8 tiếng rồi lo cho con nữa nên không còn thời gian. Tôi chỉ buồn lúc nào mình rảnh thôi". Bên cạnh đó, cô còn chọn cách ứng xử văn minh với chồng cũ, cô sẵn sàng chúc phúc cho họ khi người đó có hạnh phúc mới.

Nữ ca sĩ xúc động khi cho biết bản thân luôn mong ước có được một gia đình trọn vẹn và êm ấm - Ảnh: FBNV Ngoài ra, Lâm Khánh Chi còn cho biết bản thân luôn ý thức là một người chuyển giới nên cô phải có kinh tế vững vàng và không phụ thuộc vào đàn ông. Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ: "Tôi là người phụ nữ độc lập về tài chính, từ xưa đến giờ tôi chưa biết xài tiền của đàn ông và tôi cũng không thích xài tiền của họ. Vì tôi chưa bao giờ có phước phần xài tiền của đàn ông và tôi còn hiểu mình là người chuyển giới nên phải càng cố gắng hơn nữa. Nếu tôi sinh ra là con gái, tôi sẽ có suy nghĩ khác còn bây giờ mình là người chuyển giới và không được hoàn hảo như bao cô gái khác. Cho nên, tôi luôn tự nhủ rằng không ai lo cho mình đâu, người chuyển giới phải có tiền và địa vị mới được trân trọng. Đó là suy nghĩ của tôi". Ngoài ra, trong thời gian tới, Lâm Khánh Chi mong muốn bản thân sẽ mở lòng để có cuộc sống tích cực hơn và đón nhận một mối quan hệ mới.

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