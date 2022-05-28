Lâm Khánh Chi luyến tiếc sau chia tay, khẳng định một câu đầy chua chát liên quan đến tiền bạc

Hậu trường 28/05/2022 15:33

Mới đây, Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ về đời tư của mình công khai trên truyền hình.

Vừa bước qua một cuộc hôn nhân dài 4 năm được 4 tháng, Lâm Khánh Chi không giấu được sự tiếc nuối về cuộc hôn nhân đã qua, song nữ ca sĩ vẫn mạnh mẽ "gói ghém" nỗi buồn để sống vì một tương lai hạnh phúc phía trước. Mới đây, cô quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người thấu hiểu thông qua chương trình "Lối ra".

Sau khi trở về với cuộc sống độc thân, Lâm Khánh Chi bộc bạch: "Tôi nghĩ kỷ niệm là thứ không bao giờ quên được. Đối với Khánh Chi, 20 hay 30 năm nữa, tôi cũng không quên được vì chúng tôi đã từng là vợ chồng, có cưới hỏi đàng hoàng mà. Tôi có thể bước tiếp một cuộc tình mới nhưng không bao giờ quên kỷ niệm này... Đương nhiên, thỉnh thoảng, có ai đó nhắc về người cũ của tôi là tôi vẫn chạnh lòng, rất buồn"

lam khanh chi
Lâm Khánh Chi không giấu được sự tiếc nuối về cuộc hôn nhân đã qua - Ảnh: FBNV

Mặc dù chưa thể nguôi ngoai nỗi đau nhưng nữ ca sĩ vẫn muốn gửi lời cảm ơn bố mẹ của chồng cũ vì đã chấp nhận và cho cô một lễ cưới đàng hoàng. Nói về cách để khỏa lấp đi những tổn thương từ cuộc tình vừa qua, Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Tôi vượt qua nỗi buồn bằng việc kinh doanh, tài chính vẫn là chủ yếu. Khi mình có tiền, mình sẽ bớt buồn. Công việc càng bận thì mình sẽ không có thời gian để buồn, tôi làm việc một ngày 8 tiếng rồi lo cho con nữa nên không còn thời gian. Tôi chỉ buồn lúc nào mình rảnh thôi". 

Bên cạnh đó, cô còn chọn cách ứng xử văn minh với chồng cũ, cô sẵn sàng chúc phúc cho họ khi người đó có hạnh phúc mới.

lam khanh chi 1
Nữ ca sĩ xúc động khi cho biết bản thân luôn mong ước có được một gia đình trọn vẹn và êm ấm - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Lâm Khánh Chi còn cho biết bản thân luôn ý thức là một người chuyển giới nên cô phải có kinh tế vững vàng và không phụ thuộc vào đàn ông. Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ: "Tôi là người phụ nữ độc lập về tài chính, từ xưa đến giờ tôi chưa biết xài tiền của đàn ông và tôi cũng không thích xài tiền của họ. Vì tôi chưa bao giờ có phước phần xài tiền của đàn ông và tôi còn hiểu mình là người chuyển giới nên phải càng cố gắng hơn nữa. Nếu tôi sinh ra là con gái, tôi sẽ có suy nghĩ khác còn bây giờ mình là người chuyển giới và không được hoàn hảo như bao cô gái khác. Cho nên, tôi luôn tự nhủ rằng không ai lo cho mình đâu, người chuyển giới phải có tiền và địa vị mới được trân trọng. Đó là suy nghĩ của tôi".

Ngoài ra, trong thời gian tới, Lâm Khánh Chi mong muốn bản thân sẽ mở lòng để có cuộc sống tích cực hơn và đón nhận một mối quan hệ mới.

Hậu ly hôn, chồng cũ Lâm Khánh Chi gây ngỡ ngàng với màn 'biến đổi' liên tục diện mạo đến khó nhận ra!

Hậu ly hôn, chồng cũ Lâm Khánh Chi gây ngỡ ngàng với màn 'biến đổi' liên tục diện mạo đến khó nhận ra!

Sau khi chia tay Lâm Khánh Chi, chồng cũ Phi Hùng có nhiều sự thay đổi khiến cư dân mạng ngỡ ngàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi sao Việt Lâm Khánh Chi ly hôn

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 41 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 48 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An