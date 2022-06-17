Trấn Thành bất ngờ tuyên bố mối quan hệ hiện tại của mình với 'người yêu cũ'? CĐM liền đào lại phản ứng của Hari Won và Trấn Thành khi gặp lại Tiến Đạt?

Hậu trường 17/06/2022 07:00

Trong một chương trình, Trấn Thành đã có những chia sẻ liên quan đến mối quan hệ người yêu cũ sau chia tay

Mới đây, trong một chương trình, Trấn Thành đã có những chia sẻ liên quan đến mối quan hệ người yêu cũ sau chia tay. Anh cho biết: “Ai làm bạn với người yêu cũ thứ nhất thì cái đầu óc người ta đã open rồi. Cái thứ 2 người yêu cũ phải sống đàng hoàng tử tế mới làm bạn được. Anh và bạn anh vẫn luôn luôn có bạn thân là người yêu cũ. Miễn họ tốt thôi, tụi anh đủ tự tin để biết rằng cái người kia sẽ không bao giờ quay về với cái người kia dù chỉ 1 lần. Nó có cái ký ức đã qua rồi thì phải qua. Bạn phải đủ tự tin để làm cho người ta không bao giờ muốn quay lại với cái cũ. Mình luôn phải là cái nhất, cái hay nhất trong thời điểm hiện tại”.

Trấn Thành bất ngờ tuyên bố mối quan hệ hiện tại của mình với 'người yêu cũ'? CĐM liền đào lại phản ứng của Hari Won và Trấn Thành khi gặp lại Tiến Đạt? - Ảnh 1
Trấn Thành đã có những chia sẻ liên quan đến mối quan hệ người yêu cũ sau chia tay - Ảnh: Internet

 

Có thể thấy, lời chia sẻ phần nào hé lộ nam MC và Hari Won có mối quan hệ khá tốt với người yêu cũ. Về phía Hari Won với Tiến Đạt sau khi "đường ai nấy đi", cô từng có lần chạm mặt vối người yêu cũ khi cả hai tham gia cùng một sự kiện điện ảnh ở TP.HCM. Qua đó, cô đi một mình mà không có ông xã bên cạnh. Có thể thấy, dù cùng đi xem 1 bộ phim Hari Won và rapper Tiến Đạt tránh gặp mặt nhau. Cả hai tuyệt nhiên không xuất hiện bất kì hình ảnh “chạm mặt” nào tại thảm đỏ.

Trấn Thành bất ngờ tuyên bố mối quan hệ hiện tại của mình với 'người yêu cũ'? CĐM liền đào lại phản ứng của Hari Won và Trấn Thành khi gặp lại Tiến Đạt? - Ảnh 2
Hari Won và Tiến Đạt từng quen nhau 9 năm - Ảnh: Internet

 

Được biết, Hari Won và Tiến Đạt công khai mối quan hệ từ năm 2007 tại cuộc thi Bước nhảy xì tin. Trong 9 năm qua, Hari Won và Đinh Tiến Đạt khiến không ít người ngưỡng mộ bởi cả hai đã cùng trải qua rất nhiều sóng gió. Những tưởng sau khi vượt qua những sóng gió đó, cả 2 sẽ không có lý do nào để chia tay và cái kết đẹp hạnh phúc là chuyện không còn xa thì mới đâyhọ bất ngờ tuyên bố chia tay. Lý do mà Hari Won đưa ra đó là vì Đinh Tiến Đạt không thay đổi những thói quen của bản thân anh mà Hari Won không thích.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won Tiến Đạt

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