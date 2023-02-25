Bị chỉ trích có phát ngôn 'bơ đẹp' Lê Dương Bảo Lâm, Trấn Thành lập tức lên tiếng minh oan

Hậu trường 25/02/2023 10:13

Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành đăng tải khoảnh khắc gặp gỡ hội bạn để chào đón ca sĩ Hồng Ngọc về Việt Nam. Tuy nhiên, trong dòng trạng thái của Trấn Thành lại vô tình là tâm điểm công chúng bàn tán vì được cho là có ý 'bơ đẹp' Lê Dương Bảo Lâm.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành đăng tải khoảnh khắc gặp gỡ hội bạn để chào đón ca sĩ Hồng Ngọc về Việt Nam. Lâu ngày mới được gặp mặt, nam chính Nhà Bà Nữ vui mừng hết nấc. Anh viết: "Hội ngộ bà chị đáng yêu của em - ca sỹ Hồng Ngọc, cùng 3 trai đẹp Sài Thành".

Bị chỉ trích có phát ngôn 'bơ đẹp' Lê Dương Bảo Lâm, Trấn Thành lập tức lên tiếng minh oan - Ảnh 1Bị chỉ trích có phát ngôn 'bơ đẹp' Lê Dương Bảo Lâm, Trấn Thành lập tức lên tiếng minh oan - Ảnh 2

Bị chỉ trích có phát ngôn 'bơ đẹp' Lê Dương Bảo Lâm, Trấn Thành lập tức lên tiếng minh oan - Ảnh 3
Trấn Thành đăng tải khoảnh khắc gặp gỡ hội bạn để chào đón ca sĩ Hồng Ngọc về Việt Nam - Ảnh: FBNV

Màn gặp mặt của những tên tuổi hột nhất Vbiz đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Đáng chú ý, trong dòng trạng thái của Trấn Thành lại vô tình là tâm điểm công chúng bàn tán. Cụ thể, Trấn Thành nói hội ngộ cùng 3 trai đẹp, netizen lại cho rằng anh đang nhắc đến mình, Isaac, Trịnh Thăng Bình và bỏ qua Lê Dương Bảo Lâm. Ngay lập lập tức, Trấn Thành lên tiếng giải thích để tránh mọi chuyện bị đẩy đi quá xa.

Bị chỉ trích có phát ngôn 'bơ đẹp' Lê Dương Bảo Lâm, Trấn Thành lập tức lên tiếng minh oan - Ảnh 4
Trấn Thành lên tiếng giải thích để tránh mọi chuyện bị đẩy đi quá xa - Ảnh: Chụp màn hình

Những người theo dõi Lê Dương Bảo Lâm dạo gần đây sẽ thấy nam diễn viên thường xuyên xuất hiện trong những buổi tụ họp của hội bạn Trấn Thành. Vào dịp sinh nhật Trấn Thành cách đây không lâu, Lê Dương Bảo Lâm còn mua đồ hiệu tặng đồng nghiệp. Có thể cho rằng mối quan hệ bạn bè của Lê Dương Bảo Lâm và Trấn Thành vô cùng tốt đẹp.

Bị chỉ trích có phát ngôn 'bơ đẹp' Lê Dương Bảo Lâm, Trấn Thành lập tức lên tiếng minh oan - Ảnh 5

Bị chỉ trích có phát ngôn 'bơ đẹp' Lê Dương Bảo Lâm, Trấn Thành lập tức lên tiếng minh oan - Ảnh 6
Mối quan hệ bạn bè của Lê Dương Bảo Lâm và Trấn Thành vô cùng tốt đẹp - Ảnh: Internet

Trong công việc, Lê Dương Bảo Lâm từng gây chú ý khi cho biết bị "ức chế", luôn phải uống "thuốc bình tĩnh" để lấy lại cân bằng mỗi khi lên phim trường với Trấn Thành. Nam diễn viên tiết lộ Trấn Thành là người cầu toàn nên chịu không ít áp lực khi đóng phim chung.

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Từ khóa:   Trấn Thành Lê Dương Bảo Lâm vbiz

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