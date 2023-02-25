Bị chỉ trích có phát ngôn 'bơ đẹp' Lê Dương Bảo Lâm, Trấn Thành lập tức lên tiếng minh oan

Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành đăng tải khoảnh khắc gặp gỡ hội bạn để chào đón ca sĩ Hồng Ngọc về Việt Nam. Tuy nhiên, trong dòng trạng thái của Trấn Thành lại vô tình là tâm điểm công chúng bàn tán vì được cho là có ý 'bơ đẹp' Lê Dương Bảo Lâm.
- Rộ khoảnh khắc Trấn Thành và Trường Giang chung khung hình thời còn độc thân, dân tình bàn tán xôn xao vì một điều?
- Bạn trai tin đồn của em gái Trấn Thành tiếp tục lộ hint tình tứ, ngầm xác nhận cả hai hẹn hò
Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành đăng tải khoảnh khắc gặp gỡ hội bạn để chào đón ca sĩ Hồng Ngọc về Việt Nam. Lâu ngày mới được gặp mặt, nam chính Nhà Bà Nữ vui mừng hết nấc. Anh viết: "Hội ngộ bà chị đáng yêu của em - ca sỹ Hồng Ngọc, cùng 3 trai đẹp Sài Thành".
Màn gặp mặt của những tên tuổi hột nhất Vbiz đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Đáng chú ý, trong dòng trạng thái của Trấn Thành lại vô tình là tâm điểm công chúng bàn tán. Cụ thể, Trấn Thành nói hội ngộ cùng 3 trai đẹp, netizen lại cho rằng anh đang nhắc đến mình, Isaac, Trịnh Thăng Bình và bỏ qua Lê Dương Bảo Lâm. Ngay lập lập tức, Trấn Thành lên tiếng giải thích để tránh mọi chuyện bị đẩy đi quá xa.
Những người theo dõi Lê Dương Bảo Lâm dạo gần đây sẽ thấy nam diễn viên thường xuyên xuất hiện trong những buổi tụ họp của hội bạn Trấn Thành. Vào dịp sinh nhật Trấn Thành cách đây không lâu, Lê Dương Bảo Lâm còn mua đồ hiệu tặng đồng nghiệp. Có thể cho rằng mối quan hệ bạn bè của Lê Dương Bảo Lâm và Trấn Thành vô cùng tốt đẹp.
Trong công việc, Lê Dương Bảo Lâm từng gây chú ý khi cho biết bị "ức chế", luôn phải uống "thuốc bình tĩnh" để lấy lại cân bằng mỗi khi lên phim trường với Trấn Thành. Nam diễn viên tiết lộ Trấn Thành là người cầu toàn nên chịu không ít áp lực khi đóng phim chung.