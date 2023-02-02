Song song với sự nghiệp đang phát triển, Uyển Ân - em gái Trấn Thành liên tục lộ hint hẹn hò với nam diễn viên Quỳnh Lý.
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Gây ấn tượng khi tham gia phim điện ảnh Nhà bà Nữ, cuộc sống của Uyển Ân - em gái Trấn Thành được nhiều người quan tâm. Song song với sự nghiệp đang phát triển, Uyển Ân liên tục lộ hint hẹn hò với nam diễn viên Quỳnh Lý.
Chuyện tình cảm của Uyển Ân và Quỳnh Lý được khán giả từ lâu nhưng cả hai chưa lên tiếng công khai. Mới đây, trên trang TikTok cá nhân Quỳnh Lý - bạn trai tin đồn em gái Trấn Thành đã đăng tải bức hình thân thiết bên Uyển Ân nhưng lại chú thích "Quỳnh và Nhi trong phim Nhà bà Nữ". Trông cả hai rất đẹp đôi khi đứng chung một khung hình. Uyển Ân không ngại trao cho bạn trai ánh mắt đầy tình tứ.
Đáng chú ý, ngoài khoảnh khắc tình bể bình, Quỳnh Lý còn đính kèm lời bài hát đầy ngọt ngào: "Em có muốn cùng anh đi qua bao bão giông. Có muốn ở cạnh bên anh đến suốt cuộc đời. Với một thế giới riêng anh và em....". Dân mạng cho rằng đây là động thái Quỳnh Lý đang ngầm công khai tình cảm với em gái Trấn Thành.
Trước đó, Quỳnh Lý vẫn thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bên Uyển Ân và nhiều đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, cả hai cũng không nhắc đến chuyện tình cảm giữa lúc vướng tin đồn hẹn hò. Về phía Uyển Ân, nữ diễn viên từng chia sẻ bản thân là người không giấu nhưng không công khai chuyện tình cảm trước công chúng.