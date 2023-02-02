Bạn trai tin đồn của em gái Trấn Thành tiếp tục lộ hint tình tứ, ngầm xác nhận cả hai hẹn hò

Hậu trường 02/02/2023 19:55

Song song với sự nghiệp đang phát triển, Uyển Ân - em gái Trấn Thành liên tục lộ hint hẹn hò với nam diễn viên Quỳnh Lý.

Gây ấn tượng khi tham gia phim điện ảnh Nhà bà Nữ, cuộc sống của Uyển Ân - em gái Trấn Thành được nhiều người quan tâm. Song song với sự nghiệp đang phát triển, Uyển Ân liên tục lộ hint hẹn hò với nam diễn viên Quỳnh Lý.

Bạn trai tin đồn của em gái Trấn Thành tiếp tục lộ hint tình tứ, ngầm xác nhận cả hai hẹn hò - Ảnh 1
Uyển Ân liên tục lộ hint hẹn hò với nam diễn viên Quỳnh Lý - Ảnh: Internet

Chuyện tình cảm của Uyển Ân và Quỳnh Lý được khán giả từ lâu nhưng cả hai chưa lên tiếng công khai. Mới đây, trên trang TikTok cá nhân Quỳnh Lý - bạn trai tin đồn em gái Trấn Thành đã đăng tải bức hình thân thiết bên Uyển Ân nhưng lại chú thích "Quỳnh và Nhi trong phim Nhà bà Nữ". Trông cả hai rất đẹp đôi khi đứng chung một khung hình. Uyển Ân không ngại trao cho bạn trai ánh mắt đầy tình tứ.

Bạn trai tin đồn của em gái Trấn Thành tiếp tục lộ hint tình tứ, ngầm xác nhận cả hai hẹn hò - Ảnh 2
Bạn trai tin đồn em gái Trấn Thành đã đăng tải bức hình thân thiết bên Uyển Ân với dòng chú thích lộ hint hẹn hò - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, ngoài khoảnh khắc tình bể bình, Quỳnh Lý còn đính kèm lời bài hát đầy ngọt ngào: "Em có muốn cùng anh đi qua bao bão giông. Có muốn ở cạnh bên anh đến suốt cuộc đời. Với một thế giới riêng anh và em....". Dân mạng cho rằng đây là động thái Quỳnh Lý đang ngầm công khai tình cảm với em gái Trấn Thành.

Bạn trai tin đồn của em gái Trấn Thành tiếp tục lộ hint tình tứ, ngầm xác nhận cả hai hẹn hò - Ảnh 3Bạn trai tin đồn của em gái Trấn Thành tiếp tục lộ hint tình tứ, ngầm xác nhận cả hai hẹn hò - Ảnh 4

Bạn trai tin đồn của em gái Trấn Thành tiếp tục lộ hint tình tứ, ngầm xác nhận cả hai hẹn hò - Ảnh 5
Mạnh Quỳnh thường xuyên thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bên Uyển Ân và nhiều đồng nghiệp khác - Ảnh: Internet

Trước đó, Quỳnh Lý vẫn thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bên Uyển Ân và nhiều đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, cả hai cũng không nhắc đến chuyện tình cảm giữa lúc vướng tin đồn hẹn hò. Về phía Uyển Ân, nữ diễn viên từng chia sẻ bản thân là người không giấu nhưng không công khai chuyện tình cảm trước công chúng.

 

Trấn Thành khoe ảnh ngày ấy - bây giờ, lộ quá khứ 'ngố tàu' cùng em gái Uyển Ân

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Mới đây trên trang cá nhân, Trấn Thành đã chia sẻ hình ảnh cách đây 15 năm, trước khi chụp cùng em gái bức ảnh hiện tại. Diện mạo "ngố tàu" của cặp anh em ruột đình đám khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

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Từ khóa:   Quỳnh Lý Uyển Ân em gái Trấn Thành

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