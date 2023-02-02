Gây ấn tượng khi tham gia phim điện ảnh Nhà bà Nữ, cuộc sống của Uyển Ân - em gái Trấn Thành được nhiều người quan tâm. Song song với sự nghiệp đang phát triển, Uyển Ân liên tục lộ hint hẹn hò với nam diễn viên Quỳnh Lý.

Uyển Ân liên tục lộ hint hẹn hò với nam diễn viên Quỳnh Lý - Ảnh: Internet

Chuyện tình cảm của Uyển Ân và Quỳnh Lý được khán giả từ lâu nhưng cả hai chưa lên tiếng công khai. Mới đây, trên trang TikTok cá nhân Quỳnh Lý - bạn trai tin đồn em gái Trấn Thành đã đăng tải bức hình thân thiết bên Uyển Ân nhưng lại chú thích "Quỳnh và Nhi trong phim Nhà bà Nữ". Trông cả hai rất đẹp đôi khi đứng chung một khung hình. Uyển Ân không ngại trao cho bạn trai ánh mắt đầy tình tứ.