Trấn Thành bất ngờ cầu xin 'anh ruột' Chí Tài một điều nhân ngày giỗ 2 năm của đàn anh khiến ai cũng bồi hồi

Hôm 9/12 mới đây cũng là tròn 2 năm cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời, nhiều khán giả cùng bạn bè đồng nghiệp lại chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện và ký ức đẹp về anh.

Tưởng nhớ Chí Tài đã mất được 2 năm, mới đây, trên trang cá nhân Trấn Thành đã có những chia sẻ đáng chú ý. Anh bày tỏ tình yêu thương và nỗi nhớ nhưng với Chí Tài, gọi người đồng nghiệp đã khuất là "người anh ruột", đồng thời mong cầu cho bộ phim của mình sắp ra mắt sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.