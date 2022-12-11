Trấn Thành bất ngờ cầu xin 'anh ruột' Chí Tài một điều nhân ngày giỗ 2 năm của đàn anh khiến ai cũng bồi hồi

Hậu trường 11/12/2022 08:01

Tưởng nhớ 'anh ruột' Chí Tài đã mất được 2 năm, mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành đã có những chia sẻ đáng chú ý.

Hôm 9/12 mới đây cũng là tròn 2 năm cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời, nhiều khán giả cùng bạn bè đồng nghiệp lại chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện và ký ức đẹp về anh.

Tưởng nhớ Chí Tài đã mất được 2 năm, mới đây, trên trang cá nhân Trấn Thành đã có những chia sẻ đáng chú ý. Anh bày tỏ tình yêu thương và nỗi nhớ nhưng với Chí Tài, gọi người đồng nghiệp đã khuất là "người anh ruột", đồng thời mong cầu cho bộ phim của mình sắp ra mắt sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.

Trấn Thành bất ngờ cầu xin 'anh ruột' Chí Tài một điều nhân ngày giỗ 2 năm của đàn anh khiến ai cũng bồi hồi - Ảnh 1

Trấn Thành bất ngờ cầu xin 'anh ruột' Chí Tài một điều nhân ngày giỗ 2 năm của đàn anh khiến ai cũng bồi hồi - Ảnh 2
Trấn Thành cầu xin 'anh ruột' Chí Tài phù hộ phim Tết có nhiều khán giả ủng hộ - Ảnh: Internet

Bên dưới bài đăng của Trấn Thành, nhiều khán giả cũng giật mình nhớ lại hình ảnh người nghệ sĩ quá cố. Đã 2 năm Chí Tài qua đời, khán giả vẫn nhớ như in về người nghệ sĩ hết lòng vì công chúng, khán giả và công khiến cho nghệ thuật. Vì thế mà không ít người vẫn thừa nhận tình yêu, sự kính trọng dành cho cố nghệ sĩ Chí Tài.

Trấn Thành bất ngờ cầu xin 'anh ruột' Chí Tài một điều nhân ngày giỗ 2 năm của đàn anh khiến ai cũng bồi hồi - Ảnh 3
Cố nghệ sĩ Chí Tài và Trấn Thành - Ảnh: Internet

Trước đó, trên mạng xã hội, bà xã của Chí Tài - ca sĩ Phương Loan cũng chia sẻ cảm xúc dưới một bài viết tưởng nhớ về chồng: “Buồn nhưng không khóc”. Dòng chia sẻ ngắn gọn khiến nhiều khán giả cảm động và đồng cảm với cuộc sống vắng bóng người đàn ông quan trọng trong cuộc đời nữ ca sĩ.

Trấn Thành bất ngờ cầu xin 'anh ruột' Chí Tài một điều nhân ngày giỗ 2 năm của đàn anh khiến ai cũng bồi hồi - Ảnh 4
 Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài cũng chia sẻ cảm xúc về ngày giỗ 2 năm của chồng “Buồn nhưng không khóc” - Ảnh: Internet

Lúc còn sống, nghệ sĩ Chí Tài gọi vợ là "bé Heo" và luôn mong vợ hạnh phúc, vui vẻ. Vì vậy, sau khi chồng qua đời, dù rất đau buồn, nữ ca sĩ luôn cố gắng kìm nén, vượt qua mất mát người thân, sống lạc quan đúng như mong muốn của chồng.

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