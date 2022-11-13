Nghẹn ngào trước khoảnh khắc Việt Hương đem di ảnh cố nghệ sĩ Chí Tài lên sân khấu 'Đi là phải đi chung chứ, không thể bỏ ổng lại được'

Khoảnh khắc Việt Hương cầm di ảnh của nghệ sĩ Chí Tài đi ra sân khấu khiến các đồng nghiệp và khán giả ai cũng nghẹn ngào.

Mới đây, trên tiktok đã chia sẻ một đoạn clip được cắt ra từ vở diễn của Việt Hương, Hoài Tâm, Hồng Đào,... ở sân khấu hải ngoại. Theo đó, trong clip, khoảnh khắc Việt Hương cầm di ảnh của nghệ sĩ Chí Tài từ trong đi ra khiến các đồng nghiệp và khán giả ai cũng nghẹn ngào. Việt Hương cầm di ảnh của nghệ sĩ Chí Tài trên sân khấu, vừa kìm nén nước mắt - Ảnh: Internet Đặc biệt nhất là Việt Hương, khán giả thấy rõ nhất sự đau lòng ở cô, cô vừa cầm di ảnh đi ra, vừa kìm nén lại nước mắt của mình và nói hết câu thoại: "Đi là phải đi chung chứ, không thể bỏ ổng lại được, có là phải có đầy đủ, đi là phải đi đầy đủ, dù gì ổng cũng cả hành trình bao nhiêu năm với tụi mình...". Đến đây, khán giả đã thấy Việt Hương mắt đỏ hoe.

Nhiều đồng nghiệp không khỏi nghẹn ngào trước khoảnh khắc này - Ảnh: Internet Bên dưới bình luận, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự xúc động cho rằng Việt Hương chắc đang kìm nén nước mắt, lúc tập kịch cả đoàn chắc khó khăn lắm mới có thể đứng diễn trên này. Một số khán giả cho rằng nghệ sĩ Chí Tài ra đi lâu không buồn nhiều nữa nhưng xem phân cảnh này cảm giác xúc động muốn khóc theo. Một số khán giả cho rằng nghệ sĩ Chí Tài ra đi lâu không buồn nhiều nữa nhưng xem phân cảnh này cảm giác xúc động muốn khóc theo - Ảnh: Internet Nghệ sĩ Chí Tài mất vào tháng 12/2020, là một người thân thiết, song hành với nam nghệ sĩ trong nghệ thuật, thời điểm đó, Việt Hương không khỏi đau buồn. Hiện tại, dù Chí Tài đã ra đi nhưng hình ảnh của nam nghệ sĩ vẫn mãi mãi trong lòng của đồng nghiệp cũng như khán giả.

Việt Hương và vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đến viếng mộ nam nghệ sĩ - Ảnh: Internet Việt Hương từng trải lòng về sự ra đi của đàn anh. Cô kể, ngay khi nghe tin, bản thân đã gần như ngã gục: "Tôi không dám gặp chị bé Heo trước chương trình dù khi chị về nước, chúng tôi đã gặp nhau, cùng nhau ăn uống. Khi chị Bé Heo hát bài "Nhỏ ơi", Đại Nghĩa đã bóp vai tôi. Tôi nghĩ cả tôi và Đại Nghĩa đã tràn về cảm xúc của ngày 9 tháng 12, lúc đó hai chúng tôi có quay cho một chương trình làm MC chung. Lúc chúng tôi đứng làm MC, bạn trợ lý lên. Bình thường lúc quay, bạn ấy không bao giờ dám lên nhưng hôm đó , bạn ấy lên và đối diện trước mặt tôi thông báo thông tin anh Chí tài mất. Tôi đứng không nổi, tôi bước ra xe và đi thẳng vào bệnh viện, người đầu tiên tôi gọi là gọi chị Loan để chị được nhìn thấy anh.Chồng tôi một mình bên đó chạy qua nhà chị Loan. Tôi cảm thấy loạn, không biết làm gì vì anh Linh lúc đó bệnh khá nặng, không thể vào được"

Việt Hương đáp trả gây gắt khi bị dân mạng công kích vì chê phần hô tên thí sinh Miss Grand 'ô dề' 'tém tém lại' Trước sự công kích của dân mạng vì chê phần hô tên của thí sinh trong Miss Grand, Việt Hương đã livestream bày tỏ bức xúc, gay gắt đáp trả những đối tượng chỉ trích.

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