Lại bị đồn qua đời, MC Đại Nghĩa 'cảm ơn' Việt Hương rối rít vì đã lo 'tang sự' cho mình? Việt Hương đã có màn đáp trả 'cực chất'?

Hậu trường 21/08/2022 08:48

Trên mạng xã hội lại xuất hiện một video với tiêu đề "Việt Hương lo toan tang lễ của MC Đại Nghĩa". Ngay sau khi phát hiện ra video này, MC Đại Nghĩa đã dành lời cảm ơn cho Việt Hương vì đã lo 'tang sự' cho mình.

Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện một video với tiêu đề "Việt Hương lo toan tang lễ của MC Đại Nghĩa" kèm bức ảnh bìa là hình ảnh Việt Hương mặc đồ tang, Hoài Linh, Trấn Thành thắp nhang gây chú ý. Ngay sau khi phát hiện ra video này, MC Đại Nghĩa đã gửi link cho Việt Hương kèm tin nhắn trêu chọc. Điều này khiến nữ danh hài vô cùng bất ngờ và phẫn nộ. Bởi lẽ hình ảnh mà MC Đại Nghĩa gửi cho cô được cắt ghép từ ảnh chụp nữ nghệ sĩ trong đám tang mẹ ruột từ 10 năm trước.

Lại bị đồn qua đời, MC Đại Nghĩa 'cảm ơn' Việt Hương rối rít vì đã lo 'tang sự' cho mình? Việt Hương đã có màn đáp trả 'cực chất'? - Ảnh 1
Đại Nghĩa 'cảm ơn' Việt Hương vì đã lo 'đám tang' cho mình - Ảnh: FBNV

 

Trước động thái giả mạo trắng trợn như vậy, Việt Hương đăng đàn "dằn mặt" kẻ xấu lợi dụng hình ảnh của cô và đồng nghiệp để câu view câu like.

Lại bị đồn qua đời, MC Đại Nghĩa 'cảm ơn' Việt Hương rối rít vì đã lo 'tang sự' cho mình? Việt Hương đã có màn đáp trả 'cực chất'? - Ảnh 2
Việt Hương đăng đàn 'dằn mặt' kẻ xấu - Ảnh: FBNV

 

Dù rất bức xúc trước hành động bất chấp của kẻ mạo danh nhưng Việt Hương vẫn giữ thái độ ôn hòa và trêu đùa lại MC Đại Nghĩa. Đây không phải lần đầu tiên nữ danh hài vướng vào những tin đồn bịa đặt về đám tang của đồng nghiệp. Dưới phần bình luận, khán giả cũng bức xúc thay cho Việt Hương.

Lại bị đồn qua đời, MC Đại Nghĩa 'cảm ơn' Việt Hương rối rít vì đã lo 'tang sự' cho mình? Việt Hương đã có màn đáp trả 'cực chất'? - Ảnh 3
Khán giả cũng bày tỏ bức xúc trước tin đồn thất thiệt - Ảnh: Chụp màn hình

 

Đây không phải là lần đầu tiên MC Đại Nghĩa bị đồn qua đời. Trước đó, hồi khoảng tháng 4, một kênh Youtube chia sẻ thông tin Đại Nghĩa qua đời đột ngột ở tuổi 43. Chỉ sau 2 ngày, clip này đã thu hút hơn 30.000 lượt xem. Khác nhiều nghệ sĩ, Đại Nghĩa rất bình thản khi đón nhận thông tin mình qua đời từ một người bạn. Thay vì giận dữ, nam MC... "cười muốn sảng".

Lại bị đồn qua đời, MC Đại Nghĩa 'cảm ơn' Việt Hương rối rít vì đã lo 'tang sự' cho mình? Việt Hương đã có màn đáp trả 'cực chất'? - Ảnh 4
Đây không phải lần đầu MC Đại Nghĩa bị đồn qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước Đại Nghĩa không lâu, diễn viên Việt Trinh, diễn viên Thương Tín, diễn viên Duy Khánh, ca sĩ Phương Thanh, nghệ sĩ Chí Trung... cũng bị đồn qua đời với hình thức tương tự, đi kèm lý do rất đa dạng như đột quỵ, bệnh nặng, tuổi cao sức yếu...

Mỗi nghệ sĩ có cách đáp trả riêng để dập tin đồn ác ý, sogn hầu hết đều tỏ ra bức xúc khi đời tư bị thêu dệt.

 

 

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Từ khóa:   Việt Hương Đại Nghĩa vbiz

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