Đăng tin tuyển trợ lí bị netizen cợt nhả, Đại Nghĩa bức xúc đáp trả: 'Suy nghĩ rác rưởi thế mà cũng dám nói ra'

Hậu trường 22/07/2022 17:38

MC Đại Nghĩa đã thắng thắn đáp trả những bình luận kém duyên của netizen khi đăng tải thông tin tuyển dụng trợ lí.

Mới đây, MC Đại Nghĩa đã mở livetream trên trang cá nhân của mình để thông báo tuyển trở lí mới vì trợ lí hiện tại đã xin nghỉ việc. Trong video, nam mc đã đưa ra những yêu cầu cụ thể như: Nam, khoảng 20-30 tuổi, có sức khỏe, độc thân, biết lái xe, nhà quận 7, siêng năng trung thực,....

Đăng tin tuyển trợ lí bị netizen cợt nhả, Đại Nghĩa bức xúc đáp trả: 'Suy nghĩ rác rưởi thế mà cũng dám nói ra' - Ảnh 1
MC Đại Nghĩa thông báo tuyển trợ lí - Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp đó, do chưa có ai đáp ứng đủ điều kiện mà MC Đại Nghĩa đưa ra trên sóng trực tiếp nên sáng hôm nay, nam diễn viên đã đăng tải bài viết cụ thể hơn về yêu cầu tuyển trợ lí của mình.

Đăng tin tuyển trợ lí bị netizen cợt nhả, Đại Nghĩa bức xúc đáp trả: 'Suy nghĩ rác rưởi thế mà cũng dám nói ra' - Ảnh 2

Đăng tin tuyển trợ lí bị netizen cợt nhả, Đại Nghĩa bức xúc đáp trả: 'Suy nghĩ rác rưởi thế mà cũng dám nói ra' - Ảnh 3

Đăng tin tuyển trợ lí bị netizen cợt nhả, Đại Nghĩa bức xúc đáp trả: 'Suy nghĩ rác rưởi thế mà cũng dám nói ra' - Ảnh 4
Bài đăng tuyển trợ lí của Đại Nghĩa - Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa

Đặc biệt, MC Đại Nghĩa nhấn mạnh: "Nam, tuổi từ 20 đến hơn 30 chút cũng được. Có những bạn nữ cũng xin làm nhưng chắc chắn không được rồi. Vì công việc này đi cùng Nghĩa, phụ giúp Nghĩa cả việc trang phục, rồi đi xa ở cùng khách sạn nữa sẽ rất bất tiện. Với lại sức khỏe không bảo đảm. Làm sao Nghĩa có thể để một bạn nữ lái xe chở mình rồi tay xách nách mang đồ đạc cho mình được chứ''.

Sau 2 lần đăng tuyển, Đại Nghĩa đã nhận về những lời nói mỉa mai, thậm chí là để lại bình luận kém duyên. Có người còn mang chuyện giới tính tuyển dụng ra cợt nhả, cho rằng anh đang tuyển người yêu, tuyển đào.

Đăng tin tuyển trợ lí bị netizen cợt nhả, Đại Nghĩa bức xúc đáp trả: 'Suy nghĩ rác rưởi thế mà cũng dám nói ra' - Ảnh 5
Bình luận của netizen - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mới đây, MC Đại Nghĩa đã đăng dòng trạng thái mới, bức xúc đáp trả các thành phần vào bình luận tục tĩu, kém duyên, suy diễn bậy bạ. "Mình đăng tuyển trợ lý thế mà cũng có những kẻ vào nói những điều bậy bạ. Suy nghĩ rác rưởi thế mà cũng dám nói ra", nam MC chia sẻ.

Đăng tin tuyển trợ lí bị netizen cợt nhả, Đại Nghĩa bức xúc đáp trả: 'Suy nghĩ rác rưởi thế mà cũng dám nói ra' - Ảnh 6
MC Đại Nghĩa bức xúc đáp trả - Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa

Đại Nghĩa tên đầy đủ là Bùi Đại Nghĩa sinh năm 1978, được biết đến với vai trò diễn viên, MC nối tiếng của làng giải trí Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp thành công, chuyện tình cảm đời tư của nam MC cũng thu hút sự chú ý. Nhiều năm qua, nam mc vướng tin đồn hẹn hò đàn em kém 17 tuổi Võ Tấn Phát. Cả hai được cho là sống chung trong biệt thự sang trọng, sở hữu nhiều tài sản chung giá trị. 

Hiện, bài viết đáp trả đã bị xóa bỏ khỏi trang cá nhân của MC Đại Nghĩa.

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Từ khóa:   MC Đại Nghĩa MC Đại Nghĩa tuyển trợ lí

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