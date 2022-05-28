MC Đại Nghĩa và đàn em kém 17 tuổi từng mặn nồng ra sao trước nghi vấn chuyện tình đã 'tan đàn xẻ nghé'?

Hơn 1 ngày qua, dân mạng đồn nhau chuyện tình của Đại Nghĩa và bạn trai tin đồn - Võ Tấn Phát đã chính thức "toang". Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù không công mối quan hệ nhưng gần như người hâm mộ đều đinh ninh họ là một cặp.

Về phía Đại Nghĩa, anh cũng đăng tải hình ảnh bản thân cùng chia sẻ như nhắn nhủ tới ai đó: "Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác".

Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát đăng status tâm trạng. Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, cả hai đã đường ai nấy đi sau thời gian gắn bó. Song cũng có ý kiến nhận định dòng trạng thái trên không nói lên việc cặp sao nam nổi tiếng chia tay hay không.

Hiện Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát vẫn chưa có bất cứ phát ngôn nào về tin đồn đang lan truyền. Bài đăng trước đó cũng đã bị Võ Tấn Phát, Đại Nghĩa ẩn/xóa khỏi trang cá nhân.

Trên mạng xã hội, bên cạnh những bình luận hoang mang, không ít người nhắc lại quãng những khoảnh khắc thân mật của MC Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát trước nghi vấn "đã toang".

Đại Nghĩa và đàn em kém 17 tuổi từng có quãng thời gian thắm thiết bên nhau. Ảnh: Internet

Cả hai được cho là sống chung trong căn biệt thự sang trọng. Mặc dù nhiều hình ảnh "rõ mồn một" được dân mạng đưa ra chứng minh mối quan hệ trên mức đồng nghiệp, nhưng Đại Nghĩa và đàn em đều chọn cách im lặng.

Đến tháng 7/2020, cặp sao thu hút sự quan tâm khi công khai ngôi nhà chung ở quận Bình Tân, TP.HCM. Chia sẻ trên trang cá nhân, cả hai đều xúc động khi cuối cùng những nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng.

"Một ngôi nhà xinh xinh cho chính mình. Cũng hơn 2 tháng cho nơi đây, là công sức, là sự chắt chiu nay mới nên vóc nên hình, để giờ đây mọi thứ đang đi vào giai đoạn hoàn thiện", MC Giọng ải giọng ai viết kèm hình ảnh.

Đồng thời, Võ Tấn Phát cũng hào hứng khoe bất động sản vừa xây dựng xong, giống hệt căn nhà mà Đại Nghĩa chia sẻ. Theo lời diễn viên họ Võ, đích thân anh chọn từng viên gạch lót, màu sơn, sàn gỗ, bóng đèn... Căn nhà có 1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng, bên trong gồm có 3 phòng ngủ, 3 toilet, 1 phòng thờ.

Trên trang cá nhân, diễn viên sinh 1995 thường xuyên đăng hình ảnh được cho là tổ ấm của anh và Đại Nghĩa.

Đại Nghĩa và đàn em kém 17 tuổi từng nhiều lần để lộ hint sống chung nhà. Ảnh: Internet

Không chỉ được cho là sống chung nhà, cặp diễn viên thường xuyên cập nhật hình ảnh đi từ thiện, đi du lịch cùng nhau. Họ dắt tay nhau đi nhiều nơi trên thế giới. Những năm đầu tiên bắt đầu mối quan hệ, khi chưa được nhiều người chú ý, Đại Nghĩa và đàn em kém 17 tuổi thường chia sẻ trong mỗi chuyến đi. Tuy nhiên về sau, họ càng kín kẽ hơn để cuộc sống cá nhân không bị soi mói quá nhiều.

Trong suốt thời gian bên nhau, Đại Nghĩa và bạn trai tin đồn thường xuyên đi du lịch. Ảnh: Internet

Đại Nghĩa không còn là cái tên xa lạ trong làng giải trí Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đi cùng danh tiếng là khối tài sản kếch xù mà MC kỳ cựu đang sở hữu khiến nhiều người mơ ước. Mặc dù là người hoạt ngôn trên sân khấu nhưng anh tỏ ra rất kín kẽ về đời tư.

Còn Võ Tấn Phát, anh là diễn viên hài thế hệ mới, được khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình Cười xuyên Việt 2017 và trở thành Quán quân với sự phụ diễn của MC Đại Nghĩa trong nhiều tiểu phẩm. Bước ra khỏi cuộc thi, Võ Tấn Phát nỗ lực xây dựng hình ảnh và được ghi nhận tài năng. Cũng nhờ sự hỗ trợ đắc lực của MC kỳ cựu mà Võ Tấn Phát nhanh chóng có những bước tiến trong sự nghiệp.

Bên cạnh sự nỗ lực, nghiêm túc hoạt động trong nghề đáng ghi nhận, diễn viên 9X còn được biết đến với danh xưng "bạn trai tin đồn của MC Đại Nghĩa".

Nhờ sự giúp đỡ của Đại Nghĩa mà con đường nghệ thuật của Tấn Phát dễ dàng hơn. Ảnh: Internet

Được hỏi về tin đồn hẹn hò, sống chung nhà với Đại Nghĩa, nam diễn viên sinh năm 1995 từng khéo léo đáp: “Rất nhiều người hỏi tôi về điều này, tuy nhiên, tôi xin phép không trả lời. Những gì là công việc khán giả đều đã biết về tôi hết rồi. Còn chuyện tình cảm, tôi sẽ giữ lại cho bản thân mình, nếu yêu ai tôi sẽ không công khai với khán giả”.