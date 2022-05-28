MC Đại Nghĩa và đàn em kém 17 tuổi từng mặn nồng ra sao trước nghi vấn chuyện tình đã 'tan đàn xẻ nghé'?

Hậu trường 28/05/2022 08:26

MC Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát có nhiều năm bên nhau, quãng thời gian đó người hâm mộ chứng kiến nhiều khoảnh khắc thân mật của cặp đôi.

Hơn 1 ngày qua, dân mạng đồn nhau chuyện tình của Đại Nghĩa và bạn trai tin đồn - Võ Tấn Phát đã chính thức "toang". Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù không công mối quan hệ nhưng gần như người hâm mộ đều đinh ninh họ là một cặp. 

Nguyên nhân xuất hiện tin đồn chia tay bắt đầu từ dòng chia sẻ đầy ẩn ý của cả hai trên trang cá nhân. 

Theo đó, Võ Tấn Phát viết: "Hạnh phúc nhé", đính biểu tượng trái tim màu đen.

Về phía Đại Nghĩa, anh cũng đăng tải hình ảnh bản thân cùng chia sẻ như nhắn nhủ tới ai đó: "Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác".

MC Đại Nghĩa và đàn em kém 17 tuổi từng mặn nồng ra sao trước nghi vấn chuyện tình đã 'tan đàn xẻ nghé'? - Ảnh 1
Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát đăng status tâm trạng. Ảnh: Internet

 

Nhiều người cho rằng, cả hai đã đường ai nấy đi sau thời gian gắn bó. Song cũng có ý kiến nhận định dòng trạng thái trên không nói lên việc cặp sao nam nổi tiếng chia tay hay không.

Hiện Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát vẫn chưa có bất cứ phát ngôn nào về tin đồn đang lan truyền. Bài đăng trước đó cũng đã bị Võ Tấn Phát, Đại Nghĩa ẩn/xóa khỏi trang cá nhân.

Trên mạng xã hội, bên cạnh những bình luận hoang mang, không ít người nhắc lại quãng những khoảnh khắc thân mật của MC Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát trước nghi vấn "đã toang".

MC Đại Nghĩa và đàn em kém 17 tuổi từng mặn nồng ra sao trước nghi vấn chuyện tình đã 'tan đàn xẻ nghé'? - Ảnh 2
Đại Nghĩa và đàn em kém 17 tuổi từng có quãng thời gian thắm thiết bên nhau. Ảnh: Internet

 

Cả hai được cho là sống chung trong căn biệt thự sang trọng. Mặc dù nhiều hình ảnh "rõ mồn một" được dân mạng đưa ra chứng minh mối quan hệ trên mức đồng nghiệp, nhưng Đại Nghĩa và đàn em đều chọn cách im lặng.

Đến tháng 7/2020, cặp sao thu hút sự quan tâm khi công khai ngôi nhà chung ở quận Bình Tân, TP.HCM. Chia sẻ trên trang cá nhân, cả hai đều xúc động khi cuối cùng những nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng.

"Một ngôi nhà xinh xinh cho chính mình. Cũng hơn 2 tháng cho nơi đây, là công sức, là sự chắt chiu nay mới nên vóc nên hình, để giờ đây mọi thứ đang đi vào giai đoạn hoàn thiện", MC Giọng ải giọng ai viết kèm hình ảnh.

Đồng thời, Võ Tấn Phát cũng hào hứng khoe bất động sản vừa xây dựng xong, giống hệt căn nhà mà Đại Nghĩa chia sẻ. Theo lời diễn viên họ Võ, đích thân anh chọn từng viên gạch lót, màu sơn, sàn gỗ, bóng đèn... Căn nhà có 1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng, bên trong gồm có 3 phòng ngủ, 3 toilet, 1 phòng thờ.

 

MC Đại Nghĩa và đàn em kém 17 tuổi từng mặn nồng ra sao trước nghi vấn chuyện tình đã 'tan đàn xẻ nghé'? - Ảnh 3
Trên trang cá nhân, diễn viên sinh 1995 thường xuyên đăng hình ảnh được cho là tổ ấm của anh và Đại Nghĩa.

 

MC Đại Nghĩa và đàn em kém 17 tuổi từng mặn nồng ra sao trước nghi vấn chuyện tình đã 'tan đàn xẻ nghé'? - Ảnh 4
MC Đại Nghĩa và đàn em kém 17 tuổi từng mặn nồng ra sao trước nghi vấn chuyện tình đã 'tan đàn xẻ nghé'? - Ảnh 5
Đại Nghĩa và đàn em kém 17 tuổi từng nhiều lần để lộ hint sống chung nhà. Ảnh: Internet

 

Không chỉ được cho là sống chung nhà, cặp diễn viên thường xuyên cập nhật hình ảnh đi từ thiện, đi du lịch cùng nhau. Họ dắt tay nhau đi nhiều nơi trên thế giới. Những năm đầu tiên bắt đầu mối quan hệ, khi chưa được nhiều người chú ý, Đại Nghĩa và đàn em kém 17 tuổi thường chia sẻ trong mỗi chuyến đi. Tuy nhiên về sau, họ càng kín kẽ hơn để cuộc sống cá nhân không bị soi mói quá nhiều. 

MC Đại Nghĩa và đàn em kém 17 tuổi từng mặn nồng ra sao trước nghi vấn chuyện tình đã 'tan đàn xẻ nghé'? - Ảnh 6
MC Đại Nghĩa và đàn em kém 17 tuổi từng mặn nồng ra sao trước nghi vấn chuyện tình đã 'tan đàn xẻ nghé'? - Ảnh 7
Trong suốt thời gian bên nhau, Đại Nghĩa và bạn trai tin đồn thường xuyên đi du lịch. Ảnh: Internet

 

Đại Nghĩa không còn là cái tên xa lạ trong làng giải trí Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đi cùng danh tiếng là khối tài sản kếch xù mà MC kỳ cựu đang sở hữu khiến nhiều người mơ ước. Mặc dù là người hoạt ngôn trên sân khấu nhưng anh tỏ ra rất kín kẽ về đời tư.

Còn Võ Tấn Phát, anh là diễn viên hài thế hệ mới, được khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình Cười xuyên Việt 2017 và trở thành Quán quân với sự phụ diễn của MC Đại Nghĩa trong nhiều tiểu phẩm. Bước ra khỏi cuộc thi, Võ Tấn Phát nỗ lực xây dựng hình ảnh và được ghi nhận tài năng. Cũng nhờ sự hỗ trợ đắc lực của MC kỳ cựu mà Võ Tấn Phát nhanh chóng có những bước tiến trong sự nghiệp.

Bên cạnh sự nỗ lực, nghiêm túc hoạt động trong nghề đáng ghi nhận, diễn viên 9X còn được biết đến với danh xưng "bạn trai tin đồn của MC Đại Nghĩa".

MC Đại Nghĩa và đàn em kém 17 tuổi từng mặn nồng ra sao trước nghi vấn chuyện tình đã 'tan đàn xẻ nghé'? - Ảnh 8
Nhờ sự giúp đỡ của Đại Nghĩa mà con đường nghệ thuật của Tấn Phát dễ dàng hơn. Ảnh: Internet

 

Được hỏi về tin đồn hẹn hò, sống chung nhà với Đại Nghĩa, nam diễn viên sinh năm 1995 từng khéo léo đáp: “Rất nhiều người hỏi tôi về điều này, tuy nhiên, tôi xin phép không trả lời. Những gì là công việc khán giả đều đã biết về tôi hết rồi. Còn chuyện tình cảm, tôi sẽ giữ lại cho bản thân mình, nếu yêu ai tôi sẽ không công khai với khán giả”.

 

Quyền Linh bất ngờ hé lộ 'người tình bí mật' của MC Đại Nghĩa, nhắn nhủ sớm 'chung một nhà' trong tương lai

Quyền Linh bất ngờ hé lộ 'người tình bí mật' của MC Đại Nghĩa, nhắn nhủ sớm 'chung một nhà' trong tương lai

Khác với hình ảnh một MC, diễn viên hài hước, Đại Nghĩa lần đầu có những tâm sự đầy lắng đọng, nhiều ưu tư.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Đại Nghĩa Võ Tấn Phát Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 42 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 50 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An