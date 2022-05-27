Quyền Linh bất ngờ hé lộ 'người tình bí mật' của MC Đại Nghĩa, nhắn nhủ sớm 'chung một nhà' trong tương lai

Hậu trường 27/05/2022 08:45

Khác với hình ảnh một MC, diễn viên hài hước, Đại Nghĩa lần đầu có những tâm sự đầy lắng đọng, nhiều ưu tư.

MC Đại Nghĩa "phủ sóng" nhiều chương trình gameshow truyền hình. Anh được yêu mến bởi nét dẫn duyên dáng, hài hước, hoạt ngôn, luôn mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Mọi sự nỗ lực, tâm huyết đều được trả công xứng đáng, cái tên Đại Nghĩa ngày càng được nhiều khán giả yêu thích. 

Mới đây, trong chương trình "Du hành ký ức", Nam MC hiếm hoi chia sẻ với Quyền Linh cùng khán giả truyền hình những "góc khuất" sau ánh hào quang sân khấu và những tâm tư còn giấu kín. Anh không ngần ngại chia sẻ: "Từ nhỏ, tôi đã được người cha truyền cho “máu” nghệ thuật qua việc dạy văn thơ, đàn hát, thư pháp, vẽ tranh... Ngày đó, tôi dành dụm từng 1.000 - 2.000 đồng để đủ 20.000 đồng, lén gia đình đăng ký học lớp câu lạc bộ điện ảnh".

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Quyền Linh trò chuyện cùng MC Đại Nghĩa - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, đọc lên bức thư Đại Nghĩa viết cho bản thân của những năm 20, 30 tuổi khiến MC Quyền Linh không khỏi bồi hồi: "Đại Nghĩa hiện tại đã bình thản, trầm tĩnh hơn rất nhiều mặc dù còn đối mặt với những tổn thương, mất mát. Nhưng tôi không còn chạy đi tìm những gì đã mất hay bò lăn lết trong căn phòng nhỏ để khóc, cào cấu, thả trôi cảm xúc. Hiện tại, tôi chỉ muốn chia sẻ sự tích cực đến gia đình, bạn bè và khán giả".

Bên cạnh đó, Quyền Linh nhắn nhủ đến nam MC: "Chúc cho Đại Nghĩa sớm có một người đồng hành bên cạnh để tâm sự, lắng nghe. "Người yêu" của Đại Nghĩa, tôi biết rất yêu Đại Nghĩa và Đại Nghĩa cũng rất yêu người đó… đó là nghệ thuật”.

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MC Đại Nghĩa hiện vẫn luôn hoạt động nhiệt huyết trong nghệ thuật - Ảnh: FBNV

Hiện tại, khi đã có chỗ đứng nhất định, nghệ sĩ Đại Nghĩa vẫn luôn khiêm tốn cống hiến, công tác thiện nguyện một cách thầm lặng, không ồn ào, thị phi. Anh từng đã âm thầm xây cây cầu cho tới khi tham gia một chương trình truyền hình mới nhận ra có thể tận dụng sức ảnh hưởng của bản thân để kết nối mở rộng vòng tay thiện nghuyện để làm nhiều hơn cho bà con. Hơn nữa, trong thời gian dịch bệnh căng thẳng, nam MC đã đứng ra quyên góp, tổ chức các ATM gạo giúp đỡ bao mảnh đời khó khăn. 

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