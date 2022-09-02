Nhạc sĩ Hoài Phương – ông xã danh hài Việt Hương được hỏi về tin đồn anh thường xuyên hay ghen tuông Việt Hương khi thường xuyên đóng cặp vô cùng ăn ý với những bạn diễn nam, ông xã nữ nghệ sĩ đã lên tiếng giải thích.

Mới đây, tại một sự kiện ra mắt vào tối 1/9, khi nhạc sĩ Hoài Phương – ông xã danh hài Việt Hương được hỏi về tin đồn anh thường xuyên hay ghen tuông Việt Hương khi thường xuyên đóng cặp vô cùng ăn ý với những bạn diễn nam, ông xã nữ nghệ sĩ hài hước phủ nhận. Hoài Phương hài hước phủ nhận tin đồn ghen tuông bà xã Việt Hương thân mật cùng bạn diễn - Ảnh: Internet "Không, nếu nói tôi hay ghen thì có lẽ Việt Hương nói đùa đấy chứ tôi không bao giờ ghen cả. Được cái là tôi và Việt Hương đều hoạt động nghệ thuật cả, thế nên hiểu được tính chất công việc, ngay cả bản thân tôi làm nghệ thuật chắc chắn sẽ có những fan hâm mộ khác giới, thế nên tôi hiểu và thông cảm cho vợ, không có vấn đề gì phải ghen cả", nhạc sĩ Hoài Phương chia sẻ.

Nghệ sĩ Hoài Phương được biết là một người chồng hết mình ủng hộ cho bà xã từ công việc đến cuộc sống. Đổi lại, cô cũng muốn giành cho người bạn đời sự ủng hộ hết mức trong cuộc sống lẫn đam mê nghệ thuật của anh. Nghệ sĩ Hoài Phương được biết là một người chồng hết mình ủng hộ cho bà xã từ công việc đến cuộc sống - Ảnh: Internet Được biết, sau nhiều năm định cư tại nước ngoài, nghệ sĩ Hoài Phương đã quyết định trở về Việt Nam sinh sống, ở cạnh vợ - nghệ sĩ Việt Hương, làm chỗ dựa vững chắc cho bà xã phát triển sự nghiệp nghệ thuật lẫn kinh doanh. Dù vậy, đam mê nghệ thuật trong Hoài Phương vẫn luôn cháy bỏng. Hiểu được điều này, Việt Hương động viên, ủng hộ chồng thực hiện liveshow riêng mang tên mình, được lấy một cái tên đơn giản nhưng chứa đựng tất cả hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật miệt mài của người nghệ sĩ: "Hoài Phương in Concert". Việt Hương chia sẻ, Hoài Phương đã có lúc "mất ăn mất ngủ" vì liveshow riêng lần này.

Việt Hương động viên, ủng hộ chồng thực hiện liveshow riêng mang tên mình - Ảnh: Internet Từng xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn với cả ngàn khán giả vây quanh, thế nhưng Hoài Phương khó lòng giấu được sự hồi hộp khi lần đầu thực hiện liveshow của riêng mình tại quê nhà. Hoài Phương chia sẻ: "Tôi luôn mong muốn thực hiện một đêm nhạc của riêng mình. Càng ý nghĩa hơn khi đêm nhạc này được diễn ra ở Việt Nam, mảnh đất tôi luôn yêu thương, tự hào và bên cạnh có sự đồng hành của gia đình, người thân, bè bạn". Việt Hương cũng không khỏi xúc động khi được nghe ca khúc ông xã viết riêng tặng mình trên sân khấu lớn - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Việt Hương cũng không khỏi xúc động khi được nghe ca khúc ông xã viết riêng tặng mình trên sân khấu lớn. Hơn ai hết, Việt Hương là người hiểu rõ nhất Hoài Phương đã bỏ bao nhiêu tâm sức cho show âm nhạc đầu tiên của mình tại Việt Nam.

Lại bị đồn qua đời, MC Đại Nghĩa 'cảm ơn' Việt Hương rối rít vì đã lo 'tang sự' cho mình? Việt Hương đã có màn đáp trả 'cực chất'? Trên mạng xã hội lại xuất hiện một video với tiêu đề "Việt Hương lo toan tang lễ của MC Đại Nghĩa". Ngay sau khi phát hiện ra video này, MC Đại Nghĩa đã dành lời cảm ơn cho Việt Hương vì đã lo 'tang sự' cho mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-don-ghen-tuong-ong-xa-viet-huong-len-tieng-giai-thich-chia-se-tung-mat-an-mat-ngu-vi-chuyen-nay-498606.html