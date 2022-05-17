Không hề thân thiết, Việt Hương lại có 'hành động kì lạ' dành cho Cát Phượng, đặc biệt đều 'dính líu' đến '2 lần đổ vỡ' của cô

Cát Phượng cho biết Việt Hương và mình không hề thân thiết, chưa bao giờ tâm sự với nhau. Thế nhưng, Việt Hương lại có hành động kì lạ dành cho Cát Phượng đều có liên quan đến 2 lần đổ vỡ của cô.

Chiều 15/5, Cát Phượng có buổi gặp gỡ với báo chí để chia sẻ về mối quan hệ với Kiều Minh Tuấn gây xôn xao dư luận thời gian qua. Trong buổi trò chuyện, Cát Phượng lên tiếng xác nhận chuyện đã “đường ai nấy đi” với bạn trai kém tuổi. Cát Phượng cho biết cô và Kiều Minh Tuấn "đường ai nấy đi" hồi 14/2/2021. Theo đó, sao nam Em chưa 18 là người chủ động chia tay vì lý do không hợp. "Khi tôi nói vấn đề này ra thì tôi xin lỗi anh Tuấn trước, vì anh cũng không muốn nói về vấn đề này nữa. Nhưng không nói, người ta hỏi sao chia tay thì mỗi người lại nghĩ mỗi cách. Tính tôi khi đã nói thì nói cho hết, còn không thì sẽ im", cô cho hay.

Cát Phượng tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Cát Phượng cho biết trước đây mình từng rơi vào cảnh cơ hàn sau khi ly hôn Thái Hòa. Cực chẳng đã, cô nhấc máy lên gọi nhờ Việt Hương cho mượn 20 triệu để xoay sở. Nào ngờ một người đồng nghiệp không hề thân thiết lại sẵn sàng cho Cát Phượng mượn mà không chút đắn đo: “Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn biết ơn tình cảm và sự giúp đỡ của Việt Hương dành cho mình”.

Cát Phượng và chồng cũ Thái Hòa - Ảnh: Internet Đến khi chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng lại tiếp tục gặp khủng hoảng. Lần này nữ diễn viên vô cùng tuyệt vọng. Một ngày nọ cô gọi cho Việt Hương: “Hương cho chị mượn 500 triệu”. Mới đầu nữ danh hài tỏ ra bất ngờ hỏi ngược đàn chị làm việc gì mà cần đến số tiền lớn như vậy. Đáp lại Cát Phượng cho biết cô muốn mở quán cà phê cho khuây khỏa. Nghe xong Việt Hương lập tức chuyển khoản mà không hề chần chừ. Cát Phượng và tình cũ Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet Điều đáng nói, theo Cát Phượng thì cô và Việt Hương không hề thân thiết, chưa bao giờ tâm sự với nhau. Việc được đàn em sẵn lòng giúp đỡ, tin tưởng khiến nữ diễn viên rất xúc động. Sau này Việt Hương tình cờ gặp Cát Phượng ở sự kiện, nghe thú thật chuyện đã chia tay Kiều Minh Tuấn, cô đã khóc vì thương cho cuộc đời của đàn chị. Cát Phượng và Việt Hương - Ảnh: Internet Hai lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, rơi vào tình cảnh khó khăn, người đầu tiên Cát Phượng nhớ đến đều là Việt Hương. Bản thân nữ diễn viên cũng không thể nào lý giải sự kỳ lạ này.

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