Đằng sau cuộc hôn nhân 7 ngày ngắn kỷ lục của Cát Phượng và Thái Hòa năm xưa: Lý do thực sự là gì?

Nhiều khán giả cho rằng, Cát Phượng dường như có duyên với những người nhỏ tuổi nhưng cuối cùng lại không có kết quả tốt đẹp. Trước đó, cô trải qua cuộc hôn nhân ngắn đến khó tin với Thái Hòa : 7 ngày và gây sốc thời điểm đó.

Sau khi thông tin Cát Phượng chia tay Kiều Minh Tuấn được công khai rộng rãi, không ít người tỏ ra đồng cảm cho đường tình lận đận của nữ diễn viên Cánh đồng bất tận. Ngỡ tưởng bà mẹ một con đã tìm thấy chân ái cuộc đời sau những lời hứa hẹn của bạn trai kém tuổi, nhưng rồi cuối cùng mọi thứ cũng chỉ là quá khứ và kỷ niệm.

Chính vì thế, chỉ 1 tuần sau đám cưới, cặp đôi đã ký đơn ly hôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau khi ly hôn, Cát Phượng và Thái Hòa vẫn ở chung một nhà nhưng dùng hai căn phòng khác nhau. Đến năm 2006, cặp đôi mới chính thức đường ai nấy đi.

Năm 2004, sau 4 năm yêu và có chung cậu con trai tên Bom, cặp đôi tổ chức đám cưới. Lúc đó, Cát Phượng đã nổi tiếng và bận bịu với lịch diễn dày đặc, còn Thái Hòa vẫn là nghệ sĩ trẻ chưa tạo dựng được tên tuổi, thường hay ở nhà. Những lúc thiếu vắng sự quan tâm từ chồng, Cát Phượng từng chạnh lòng, đề nghị Thái Hòa dẹp bỏ tự ái để yêu thương mình nhiều hơn nhưng anh vẫn phớt lờ.

Tuổi trẻ với những suy nghĩ bồng bột khiến Cát Phượng và Thái Hòa quyết định chia tay chóng - Ảnh: Internet

Sau này, khi nhìn lại chuyện cũ, Cát Phượng cho rằng hào quang cho mình khán giả nhưng lấy đi hạnh phúc lứa đôi khi đẩy chị và Thái Hòa chia cách. Sự đơn độc ấy lớn đến nỗi, Cát Phượng không hiểu được những tổn thương của người đàn ông bị lép vế trước thành công của vợ.

Nữ diễn viên thừa nhận thích người ít nói nhưng sự thinh lặng lại là nguyên nhân khiến chị không tìm được tiếng nói chung với Thái Hòa. Cũng vì quá căng thẳng trong cuộc hôn nhân không đối xứng, Thái Hòa đã tự giải thoát mình bằng cách trả lời vợ: “Viết đơn đi tôi ký”.

“Cái sai của tôi là ly dị quá nhanh để giờ thương Bom không có mái ấm trọn vẹn”, Cát Phượng từng nghẹn ngào nói về chuyện cũ. Trong ngày cưới của Thái Hòa, bé Bom đã đến bên mẹ thỏ thẻ: “Mẹ ơi, ba Hòa cưới vợ rồi. Mẹ đừng cưới chồng mà con bơ vơ”.

Thời điểm đó, Cát Phương đã là diễn viên có tên tuổi, ngược lại Thái Hòa vẫn là nghệ sĩ trẻ tìm chỗ đứng - Ảnh: Internet

Yêu nhau 4 năm nhưng chia tay sau 7 ngày thành hôn, Thái Hòa - Cát Phượng khiến giới nghệ sĩ thời đó sốc. Nhiều người đồn đoán với những lý do khác nhau. Khi nhìn lại, Cát Phượng thừa nhận mình đã sai vì võ đoán vội vàng để phải ân hận mãi mãi. Cát Phượng trải lòng: “Cảm ơn Thái Hòa vì đã giúp tôi lớn lên. Tôi mang nợ Thái Hòa suốt đời vì đã khiến anh tổn thương quá nhiều”.

Sau sóng gió, Cát Phượng khẳng định vẫn còn rất thương Thái Hòa. Chị chia sẻ mình tự hào và hay khoe với con thành công của Thái Hòa. Nữ nghệ sĩ vui vẻ đùa: “Nhờ tan vỡ với tôi mà bây giờ Thái Hòa mới được hạnh phúc”.

Mặc dù đã chia tay nhiều năm nhưng Cát Phượng và Thái Hòa vẫn liên lạc để cùng nhau chăm sóc và quan tâm bé Bom. Thái Hòa chia sẻ chuyện chu cấp tiền nuôi con: "Về chuyện trợ cấp cho Bom, tôi với Phượng khá thoải mái. Tháng nào có tiền nhiều thì trợ cấp, tháng nào không có thì nói không có, Phượng chẳng đòi hỏi điều gì".