Là người chủ động thông báo tin chia tay với công chúng, cùng những lời giận hờn trách móc cho thấy Cát Phượng tột cùng nỗi đau. Tuy nhiên điều này cũng khiến nữ diễn viên nhận không ít lời chỉ trích vì cho rằng cô đang lợi dụng chuyện tình yêu để PR cho hoạt động kinh doanh.

Trong tiệc sinh nhật lần thứ 52 diễn ra ngày 15/5, Cát Phượng thông báo chia tay Kiều Minh Tuấn sau 12 năm chung sống. Theo Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn là người chủ động đề nghị chia tay với lý do không hợp.

Thế nhưng, nhìn lại chặng đường nghệ thuật đầy thăng hoa của Kiều Minh Tuấn, người ta hiểu anh có được ngày hôm nay có công rất lớn từ Cát Phượng. Cô đã hi sinh cho anh rất nhiều. Kể từ khi yêu người tình kém 18 tuổi, diễn viên Cánh đồng bất tận sẵn sàng lui về hậu trường và bằng những mối quan hệ của mình để Kiều Minh Tuấn dễ dàng hơn trong hoạt động nghệ thuật. Thế nên, những góc khuất và nỗi đau mà cô đang trải qua nhiều người có thể thấu hiểu.

Trong giai đoạn đen tối nhất của nam diễn viên Chìa khóa trăm tỷ, chính Cát Phượng là người kề cận và cố gắng vực dậy tinh thần cho anh.

Nữ nghệ sĩ trải lòng: "Trong thời điểm đó tôi không muốn nhận gì cho anh ấy cả, cũng không có ai mời anh ấy. Sau đó, khoảng ba hay bốn tháng, bên HK phim Anh trai yêu quái mời anh ấy vào vai chính.

Tôi xem kịch bản là phim remake rất hay, nhà sản xuất mời tôi ra làm việc, cát sê tất cả mọi thứ không như lúc đầu nhưng tôi vẫn đồng ý, tôi đặt cược. Sau khi chuyện anh Kiều Minh Tuấn và An Nguy xảy ra tôi rất buồn, tôi buồn không phải vì anh ấy bị say nắng mà sự nghiệp của anh ấy bị tuột dốc.

Tôi đi các chùa, không mua trái cây, đốt nhang, tôi cứ ngồi khấn: 'Con cầu xin cho cái tên Kiều Minh Tuấn được sống lại với nghề, con xin rút lui khỏi Kiều Minh Tuấn'.

Sau đó, Anh Trinh Hoang gọi mời anh Kiều Minh Tuấn chính thức tham gia 'Anh Trai Yêu Quái', tôi đang ngồi trong phòng mà mừng lắm. Nghe xong cuộc điện thoại đó, tôi khóc như đứa con nít. Tôi vui như cảm giác lần đầu được đạo diễn mời tôi làm phim mà không phải của mình.

Đến phim 'Nắng 3', trời thương tổ độ phim đó anh ấy có giải, tôi nghĩ lời cầu xin của mình chắc được ở trên nghe. Tình cảm của tôi dần lùi lại. Tôi nghĩ bây giờ công việc của anh ấy được quay lại, tôi cũng rút lui để anh ấy đi cưới vợ. Và một ngày bất ngờ anh ấy lên tiếng dừng lại nên tôi cũng tôn trọng".

Nào ngờ lời cầu nguyện của Cát Phượng dành cho Kiều Minh Tuấn nay đã trở thành sự thật. Khi người cô yêu có lại hào quang rực rỡ cũng là lúc cô phải rời đi.

Khi được hỏi có hối hận vì đã cầu xin như thế hay không, nữ nghệ sĩ dõng dạc đáp: "Tôi không hối hận. Tôi mong anh Kiều Minh Tuấn, cái nghiệp của cái nghề sẽ đi lâu dài hơn, mỗi bước đi lên sẽ chắc hơn. Tôi rất vui vì sau biến cố xảy ra khán giả đã nhìn nhận anh ấy, được làm nghề lại".

Cát Phượng "thề độc", nếu Kiều Minh Tuấn lấy lại ánh hào quang, cô sẵn sàng rút lui khỏi người đàn ông này. Ảnh: Internet

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn hẹn hò từ năm 2009 nhưng đến năm 2017 mới công bố. Nữ diễn viên từng khen ngợi bạn trai điềm đạm, chững chạc và trưởng thành. Do đó giữa hai người không có khoảng cách tuổi tác.

Cát Phượng sinh năm 1970 ở Bạc Liêu, từng đoạt Giải Mai Vàng 2001 (nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất với vai Thị Nở trong vở kịch Chí Phèo) và Giải Mai Vàng 2010 (với vai Nương trong vở kịch Cánh đồng bất tận).

Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988, được khán giả biết đến từ các vai diễn hài hước trong Scandal, Sơn đẹp trai và Bụi đời Chợ Lớn… Kiều Minh Tuấn lần đầu đóng vai chính và gặt hái nhiều thành công trong bộ phim Em chưa 18.