Cát Phượng từng không ít lần đề nghị chia tay nhưng vì một câu nói này của Kiều Minh Tuấn mà 'thuận lòng' ở lại!

Vừa qua, thông tin Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay sau 13 năm bên nhau khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và đầy tiếc nuối cho mối tình đẹp. Theo như chia sẻ của nữ diễn viên, cả hai đã chính thức "đường ai nấy đi" vào dịp Valentine 14/2 năm ngoái nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến các dự án phim mới ra mắt của Kiều Minh Tuấn nên đến nay Cát Phượng mới lên tiếng xác nhận chính thức.

Ngày 15/5 vừa qua, Cát Phượng đã chính thức xác nhận thông tin chia tay Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, trong suốt thời gian yêu nhau, Cát Phượng từng không ít lần mong muốn để bạn trai đi tìm hạnh phúc mới vì cả hai quá chênh lệch nhau về tuổi tác lên tới 18 tuổi. Từ đó, nữ danh hài liên tục nói tiếng chia tay, tuy nhiên, đứng trước quyết định của bạn gái, Kiều Minh Tuấn từng khẳng định chắc nịch: "Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi nói, tôi yêu bà đến khi nào bà chết, tôi lo mồ yên mả đẹp. Thằng Bom lập gia đình đàng hoàng thì tôi mới lấy vợ khác nếu thích". Chính câu nói này đã khiến cho Cát Phượng xuôi lòng và ở lại bên cạnh Kiều Minh Tuấn.