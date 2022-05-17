Cát Phượng từng không ít lần đề nghị chia tay nhưng vì một câu nói này của Kiều Minh Tuấn mà 'thuận lòng' ở lại!

Trong quá khứ, Kiều Minh Tuấn từng có nhiều câu nói khiến Cát Phượng nhiều lần nhẫn nại ở lại bên cạnh.
- Giữa nghi vấn rạn nứt tình cảm, bạn gái Minh Luân lại có động thái lạ khi nhắc đến chuyện chia tay của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn?
- Suốt 13 năm bên nhau, Cát Phượng từng nhiều lần 'hứng mũi chịu sào' để 'giải cứu' cho tình trẻ Kiều Minh Tuấn khỏi scandal?
Vừa qua, thông tin Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay sau 13 năm bên nhau khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và đầy tiếc nuối cho mối tình đẹp. Theo như chia sẻ của nữ diễn viên, cả hai đã chính thức "đường ai nấy đi" vào dịp Valentine 14/2 năm ngoái nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến các dự án phim mới ra mắt của Kiều Minh Tuấn nên đến nay Cát Phượng mới lên tiếng xác nhận chính thức.
Được biết, trong suốt thời gian yêu nhau, Cát Phượng từng không ít lần mong muốn để bạn trai đi tìm hạnh phúc mới vì cả hai quá chênh lệch nhau về tuổi tác lên tới 18 tuổi. Từ đó, nữ danh hài liên tục nói tiếng chia tay, tuy nhiên, đứng trước quyết định của bạn gái, Kiều Minh Tuấn từng khẳng định chắc nịch: "Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi nói, tôi yêu bà đến khi nào bà chết, tôi lo mồ yên mả đẹp. Thằng Bom lập gia đình đàng hoàng thì tôi mới lấy vợ khác nếu thích". Chính câu nói này đã khiến cho Cát Phượng xuôi lòng và ở lại bên cạnh Kiều Minh Tuấn.
Không chỉ vậy, khoảng gần 10 năm đầu tiên tìm kiếm chỗ đứng trong sự nghiệp nghệ thuật, Kiều Minh Tuấn luôn chỉ đóng vai phụ trong các bộ phim. Điều này từng khiến nam diễn viên không ít lần nản chí và muốn từ bỏ diễn xuất. Chính Cát Phượng đã ở bên luôn quan tâm và động viên bạn trai vượt qua mọi khó khăn. Kiều Minh Tuấn từng bày tỏ lòng cảm kích Cát Phượng vì điều này bằng cách: "Khi có chỗ đứng vững vàng thì chính tay tôi sẽ dắt bà đi trên thảm đỏ".
Sau 13 năm bên nhau, những tưởng sẽ thấy được kết thúc viên mãn của cặp đôi bằng một lễ cưới thế kỷ. Tuy nhiên, chuyện xảy ra khiến ai cũng không khỏi bất ngờ. Hy vọng sau những đổ vỡ, cả 2 có thể tìm được bến đỗ hạnh phúc.