Giữa nghi vấn rạn nứt tình cảm, bạn gái Minh Luân lại có động thái lạ khi nhắc đến chuyện chia tay của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn?

Giữa nghi vấn tan vỡ, bạn gái Minh Luân bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái thể hiện sự đồng cảm khi Cát Phượng xác nhận đã chia tay mối tình 13 năm.
- Minh Luân: "Nhiều người bảo, ở ngoài chắc tôi ác lắm nên mới diễn đạt như thế"
- Dù khẳng định tình cảm vẫn khắng khít nhưng bạn gái của Minh Luân lại liên tục có động thái gây hoang mang?
Ngày 15/5 vừa qua, Cát Phượng đã chính thức lên tiếng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn sau 13 năm gắn bó đã gây nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân, bạn gái Minh Luân bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái bày tỏ sự đồng cảm với Cát Phượng. Điều này làm dấy lên nghi vấn cô đang ẩn ý việc "rạn nứt" tình cảm với Minh Luân là có thật.
Cụ thể, Thiên Hương - bạn gái Minh Luân chia sẻ: "Ai cũng mong muốn cho mình một nỗi niềm giấu kín, một cuộc sống riêng tư, một tình yêu viên mãn, một gia đình hạnh phúc. Đừng đào bới cuộc sống của người khác, mà hãy cầu phúc, hãy cảm ơn vì những gì mình đã và đang có. Cảm ơn thượng đế đã mang chúng ta đến bên nhau để yêu thương, để cùng nhau nếm trải đắng cay chua ngọt. Có duyên thì nên phận, hết duyên hãy buông nhau ra một cách nhẹ nhàng".
Dòng trạng thái này của Thiên Hương nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm. Trước đó, nhiều khán giả đã nhận ra rất lâu rồi Minh Luân và Thiên Hương đã không xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hay chia sẻ ảnh, dành lời ngọt ngào cho nhau trên mạng xã hội. Mặc dù, giữa ồn ào chia tay bạn gái, Minh Luân đã lên tiếng phủ nhận: "Chúng tôi vẫn bình thường, không hề có chuyện chia tay. Tôi chỉ bình luận vui vẻ với bạn bè vậy thôi, ai ngờ lại bị đồn như vậy". Tuy nhiên, trên trang cá nhân, anh luôn tỏ ra bản thân trong tình trạng độc thân và hay chia sẻ nhiều câu ẩn ý gây hoang mang như: "Một mình em cũng có thể hạnh phúc, một mình vậy mà bình yên".
Hiện tại, chuyện tình cảm giữa Minh Luân và bạn gái vẫn là một ẩn số. Khán giả vẫn đang chờ đợi tín hiệu vui để biết rằng cặp đôi vẫn đang tận hưởng hạnh phúc.