Giữa nghi vấn rạn nứt tình cảm, bạn gái Minh Luân lại có động thái lạ khi nhắc đến chuyện chia tay của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn?

Ngày 15/5 vừa qua, Cát Phượng đã chính thức lên tiếng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn sau 13 năm gắn bó đã gây nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân, bạn gái Minh Luân bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái bày tỏ sự đồng cảm với Cát Phượng. Điều này làm dấy lên nghi vấn cô đang ẩn ý việc "rạn nứt" tình cảm với Minh Luân là có thật.

Minh Luân và bạn gái liên tục vướng tin đồn chia tay - Ảnh: Internet

Cụ thể, Thiên Hương - bạn gái Minh Luân chia sẻ: "Ai cũng mong muốn cho mình một nỗi niềm giấu kín, một cuộc sống riêng tư, một tình yêu viên mãn, một gia đình hạnh phúc. Đừng đào bới cuộc sống của người khác, mà hãy cầu phúc, hãy cảm ơn vì những gì mình đã và đang có. Cảm ơn thượng đế đã mang chúng ta đến bên nhau để yêu thương, để cùng nhau nếm trải đắng cay chua ngọt. Có duyên thì nên phận, hết duyên hãy buông nhau ra một cách nhẹ nhàng".