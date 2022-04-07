Dù khẳng định tình cảm vẫn khắng khít nhưng bạn gái của Minh Luân lại liên tục có động thái gây hoang mang?

Hậu trường 07/04/2022 10:10

Nghi vấn diễn viên Minh Luân và bạn gái Thiên Hương tan vỡ tình cảm lại rộ lên trên mạng xã hội.

Chuyện tình yêu của nam diễn viên Minh Luân luôn gây nhiều ồn ào bởi những lần hợp tan với các sao nữ đình đám. Tưởng chừng lần này nam diễn viên đã tìm được bến đỗ bình yên bên bạn gái Thiên Hương thì gần đây nghi vấn Minh Luân và bạn gái tan vỡ tình cảm lại rộ lên trên mạng xã hội.

Cụ thể, nguyên nhân tin đồn xuất phát từ chuyện cả hai không còn nhắc gì về nhau và cũng không đăng nhiều hình ảnh cặp đôi tình cảm như trước. Trong lần mới đây nhất, động thái của bạn gái nam diễn viên càng khiến dân tình rộn ràng đặt dấu chấm hỏi thêm lần nữa về mối tình này.

Dù khẳng định tình cảm vẫn khắng khít nhưng bạn gái của Minh Luân lại liên tục có động thái gây hoang mang? - Ảnh 1
Cả hai không còn nhắc gì về nhau và cũng không đăng nhiều hình ảnh cặp đôi tình cảm như trước - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Thiên Hương đăng tải loạt khoảnh khắc "sống ảo" trong khung cảnh và không khí lạnh tại Đà Lạt thơ mộng với dòng chú thích: "Tạm gác những âu lo lại, cùng nhau vi vu thôi". Trong những hình ảnh đăng tải, Thiên Hương diện trang phục jean khá ngầu khoe nhan sắc rạng rỡ.  Tuy nhiên, dân tình đã nhanh chóng phát hiện ra, địa điểm này trước đây là bối cảnh mà cô và Minh Luân chụp ảnh cưới nhưng nay, Thiên Hương lại lẻ loi một mình.

Dù khẳng định tình cảm vẫn khắng khít nhưng bạn gái của Minh Luân lại liên tục có động thái gây hoang mang? - Ảnh 2
Bạn gái Minh Luân khoe ảnh du lịch Đà Lạt một mình - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý hơn, vừa qua, Minh Luân có đăng ảnh cùng bạn gái kém 8 tuổi dự sự kiện, diện đồ đôi màu trắng trông rất tình cảm như lời phủ nhận tin đồn chia tay. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, người hâm mộ chưa rõ lý do gì mà trước đó anh lại than "đang ế" với bạn bè và xóa nhiều ảnh chụp chung với Thiên Hương trên trang cá nhân.

Dù khẳng định tình cảm vẫn khắng khít nhưng bạn gái của Minh Luân lại liên tục có động thái gây hoang mang? - Ảnh 3
Nam tài tử vừa đăng ảnh cùng bạn gái xuất hiện trong một sự kiện - Ảnh: FBNV

Không chỉ vậy, từ mùa dịch năm 2021, Minh Luân và Thiên Hương đã không còn kề cận bên nhau như trước mà ai về quê người đấy. Từ lúc đó đến nay, khán giả cũng không còn thấy cặp đôi khoe ảnh chung mà mỗi người đều chỉ nói về cuộc sống riêng của mình.

Minh Luân dự kiến 'về chung nhà' với bạn gái kém 8 tuổi trong năm 2021

Minh Luân dự kiến 'về chung nhà' với bạn gái kém 8 tuổi trong năm 2021

Sau 1 năm hẹn hò, mới đây, nam diễn viên Minh Luân chia sẻ dự định lập gia đình cùng với giọng ca Thiên Hương.

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Từ khóa:   diễn viên Minh Luân Minh Luân và bạn gái Minh Luân

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