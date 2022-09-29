Việt Hương đáp trả gây gắt khi bị dân mạng công kích vì chê phần hô tên thí sinh Miss Grand 'ô dề' 'tém tém lại'

Tối 28/9, vòng chung khảo (bán kết) Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - diễn ra tại TP.HCM. Ngoài trình diễn trang phục dạ hội và áo tắm, đêm thi còn bám sát format Miss Grand Thailand và Miss Grand International với phần hô tên đậm chất giải trí từ các thí sinh. Không chỉ tạo nét bằng cách nhấn nhá, một số ứng viên còn la hét, bẻ giọng để tạo sự riêng biệt trên sân khấu.

Gần đây, những cuộc thi về nhan sắc luôn được tổ chức liên tục và nhận được nhiều sự quan tâm từ giới truyền thông và công chúng. Đặc biệt, sau chiến thắng của Thùy Tiên tại đấu trường quốc tế, cuộc thi Miss Grand Vietnam nằm trong tầm ngắm của khán giả khi được xem là đấu trường sắc đẹp “hot” nhất thời điểm hiện tại.

Đứng trước phần trình diễn, hô tên ấn tượng và “đậm muối” của dàn thí sinh, bên cạnh đa số bình luận khen ngợi thì có một bộ phận khác lại cho rằng không phù hợp với đặc trưng văn hóa Việt. Mới đây, sau khi chiêm ngưỡng phần thể hiện của các chân dài trong đêm Chung khảo Miss Grand Vietnam, siêu mẫu Xuân Lan thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân về cuộc thi khi cho rằng “quá xôi thịt”.

Một số ứng viên còn la hét, bẻ giọng để tạo sự riêng biệt trên sân khấu trong vòng chung khảo (bán kết) Miss Grand Vietnam 2022 - Ảnh: Internet

Siêu mẫu Xuân Lan thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân về cuộc thi khi cho rằng “quá "xôi thịt" - Ảnh: FBNV

Chưa rõ Xuân Lan nói chuyện gì nhưng Việt Hương cũng tham gia bàn luận, tỏ ra tán thành với ý kiến của siêu mẫu. Ngoài ra, Việt Hương còn bày tỏ "thấy kỳ" khi tương tác cùng dân mạng về clip tổng hợp màn hô tên của thí sinh Miss Grand Vietnam 2022.

Việt Hương đồng tình với quan điểm của Xuân Lan nhưng gây ra tranh cãi dữ dội của cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

Những bình luận của Việt Hương nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp. Không chỉ công kích Việt Hương bằng những ngôn từ khó nghe, một số netizens còn cho rằng cô thiếu sự cập nhật, khi phần hô tên "hài hài, lố lố" vốn là "đặc sản" của Miss Grand International và Miss Grand Thailand.

Một số netizens còn cho rằng Việt Hương thiếu sự cập nhật, khi phần hô tên "hài hài, lố lố" vốn là "đặc sản" của Miss Grand International và Miss Grand Thailand - Ảnh: Internet

Trước sự công kích, sáng 29/9, Việt Hương livestream bày tỏ bức xúc, gay gắt đáp trả những đối tượng chỉ trích. Cô cũng thẳng thắn nhận xét đoạn clip hô tên của nhiều thí sinh là "ô dề", "cái nết không hợp", "nên tém tém lại"...

Việt Hương livestream bày tỏ bức xúc, gay gắt đáp trả những đối tượng chỉ trích - Ảnh: Internet

Với quan điểm cá nhân, Việt Hương cho rằng những mỹ nhân nên duyên dáng, nền nã, tinh tế hơn trong cách thể hiện để mang lại hình ảnh phù hợp, chứ không phải la hét, làm lố lên.

Hiện tại, Xuân Lan đã nhanh chóng xóa bài viết nhưng dư luận vẫn còn tranh cãi dữ dội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.