Tình trạng hiện tại của bà xã Chí Tài sau gần 2 năm chồng mất, thay đổi 180 độ không ngờ?

Dân mạng được phen bất ngờ với tình hình hiện tại của bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài sau gần 2 năm chồng mất

Mới đây, dân mạng được phen bất ngờ với diện mạo hoàn toàn mới của bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài. Theo đó, nghệ sĩ Thúy Nga đăng tải hình Phương Loan vô cùng trẻ trung với mái tóc mới ngang vai đầy trẻ trung, tươi tắn. Thần sắc của bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài cũng tốt hơn và hạnh phúc đi chơi cùng bạn bè.

Diện mạo trẻ trung của nghệ sĩ Phương Loan hiện tại - Ảnh: FBNV

Có lẽ sau biến cố cuộc sống, bà xã cố nghệ sĩ đã chấp nhận sự thật và hướng về những điều mới mẻ, tươi sáng hơn trong tương lai.

Được biết, thời điểm chồng qua đời vào đầu tháng 12/2020, nghệ sĩ Phương Loan suy sụp và khóc liên tục. Bà xã Chí Tài cho biết, trong những ngày đầu tiên, chị thường xuyên bị mất ngủ. Chỉ khi đồng nghiệp hỗ trợ, động viên và đưa thuốc an thần, Phương Loan mới có thể chợp mắt. Vì không thể nguôi ngoai được nỗi nhớ, Phương Loan phải mặc áo của chồng để dễ yên giấc hơn.

Cố nghệ sĩ Chí Tài và vợ Phương Loan - Ảnh: Internet

Nén đau lòng lo hậu sự cho chồng đến phút cuối, hiện tại "bé Heo" Phương Loan đang dần cân bằng lại cuộc sống nhờ sự động viên của bạn bè và khán giả.

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