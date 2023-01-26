Gia đình Trấn Thành đón thêm thành viên mới vào dịp Tết Nguyên Đán

Hậu trường 26/01/2023 08:23

Là nam nghệ sĩ nổi tiếng ở làng giải trí Việt, Trấn Thành còn có được mái ấm hạnh phúc, đủ đầy. Mới đây, gia đình nam MC đã chính thức đón thêm thành viên mới vào dịp Tết Nguyên Đán.

Là nam nghệ sĩ nổi tiếng ở làng giải trí Việt, Trấn Thành còn có được mái ấm hạnh phúc, đủ đầy. Đặc biệt, 2 cô em gái của anh cũng nhận về sự quan tâm từ khán giả.

Gia đình Trấn Thành đón thêm thành viên mới vào dịp Tết Nguyên Đán - Ảnh 1
Gia đình Trấn Thành - Ảnh: Internet

Mới đây trên story Facebook, Huỳnh Mi - em gái Trấn Thành khoe ảnh gia đình vừa đón thêm thành viên mới. Theo đó, hot mom vượt cạn thành công vào đúng mùng 3 Tết. Dù còn mệt mỏi sau quá trình sinh nhóc tỳ thứ 2 nhưng cô vẫn không kìm được niềm hạnh phúc. Cận mặt nhóc tì trông vừa kháu khỉnh vừa đáng yêu. "Mẹ bỉm" cũng giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, không quá xuống sắc.

Gia đình Trấn Thành đón thêm thành viên mới vào dịp Tết Nguyên Đán - Ảnh 2
Huỳnh Mi - em gái Trấn Thành khoe ảnh gia đình vừa đón thêm thành viên mới - Ảnh: Internet

Trước đó, vào mùng 1 và 2 âm lịch, cô vẫn hào hứng check-in đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Dưới phần bình luận, rất nhiều người vào gửi lời chúc bà mẹ trẻ. Đặc biệt, dù vừa trải qua ca sinh nở vất vả và bức ảnh dù chụp ở góc nghiêng, nhìn em gái Trấn Thành vẫn vô cùng rạng rỡ, tươi tắn.

Gia đình Trấn Thành đón thêm thành viên mới vào dịp Tết Nguyên Đán - Ảnh 3Gia đình Trấn Thành đón thêm thành viên mới vào dịp Tết Nguyên Đán - Ảnh 4

Gia đình Trấn Thành đón thêm thành viên mới vào dịp Tết Nguyên Đán - Ảnh 5
Trước đó, vào mùng 1 và 2 âm lịch, cô vẫn hào hứng check-in đón Tết Nguyên đán cùng gia đình - Ảnh: Internet

Trấn Thành có 2 cô em gái tên Huỳnh Mi và Uyển Ân. Nếu cô em quyết định nối gót anh trai bước chân vào showbiz với vai trò diễn viên, thì Huỳnh Mi lại chọn yên bề gia thất và tập trung vào kinh doanh nhà hàng. Dù không hoạt động nghệ thuật song Huỳnh Mi vẫn nhận được nhiều sự chú ý nhờ sở hữu ngoại hình có nhiều nét tương đồng với người anh trai nổi tiếng.

Gia đình Trấn Thành đón thêm thành viên mới vào dịp Tết Nguyên Đán - Ảnh 6
Nếu Uyển Ân quyết định nối gót anh trai bước chân vào showbiz  thì Huỳnh Mi lại chọn yên bề gia thất và tập trung vào kinh doanh - Ảnh: Internet

Sau khi hoàn thành việc học, Huỳnh Mi kết hôn với chồng người Hồng Kông. Hiện cả 2 chính thức đón "thiên thần nhỏ" thứ 2. Thời điểm cuối thai kỳ, Huỳnh Mi khiến nhiều người lo lắng khi chia sẻ hình ảnh nâng tạ.

Gia đình Trấn Thành đón thêm thành viên mới vào dịp Tết Nguyên Đán - Ảnh 7
Sau khi hoàn thành việc học, Huỳnh Mi kết hôn với chồng người Hồng Kông - Ảnh: Internet

Cô cho biết: "Bé bầu 8 tháng ráng phấn đấu để đẻ xong còn bận vừa đồ cũ". Quyết tâm dữ dáng của Huỳnh Mi gây nên nhiều tranh cãi trái chiều. Bên cạnh đó, em gái Trấn Thành còn "chơi trội", diện nhiều màu tóc nổi bần bật.

Gia đình Trấn Thành đón thêm thành viên mới vào dịp Tết Nguyên Đán - Ảnh 8
Huỳnh Mi khiến nhiều người lo lắng khi chia sẻ hình ảnh nâng tạ ở tháng cuối thai kỳ - Ảnh: Internet

Chính thức đón nhóc tì thứ 2, Huỳnh Mi khoe niềm vui nhân dịp đầu năm. Cận kề ngày sinh cho đến lúc "lâm bồn", em gái Trấn Thành vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn.

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