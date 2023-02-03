Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã chia sẻ đoạn clip cũ về Trấn Thành và Trường Giang cách đây nhiều năm. Hai nam danh hài diện vest đen bảnh bao và có màn troll nhau trên sân khấu.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã chia sẻ đoạn clip cũ về Trấn Thành và Trường Giang cách đây nhiều năm. Ở thời điểm đó, cả hai đều mới nổi và nhận được nhiều sự quan tâm ưu ái của truyền thông. Hai nam danh hài diện vest đen bảnh bao và có màn troll nhau trên sân khấu khiến dân tình cười điên đảo.

Cụ thể, Trường Giang bảo: "Tôi muốn hỏi Trấn Thành một điều thôi". Lập tức, Trấn Thành tỏ vẻ lo lắng: "Không có hỏi gì bậy bạ nha. Tôi biết là bạn hay kiếm chuyện với tui lắm". Nghe bạn mình nói thế, Mười Khó đặt ngay câu hỏi rằng: "Xin hỏi Trấn Thành là đã từng đi ăn đám cưới bạn gái chưa?". Ông xã Hari Won chỉ biết gượng cười và sau đó tung chiêu đáp trả: "Vậy tui hỏi ngược lại bạn nè: Bạn đã chuẩn bị tinh thần đi ăn đám cưới của người yêu cũ chưa?". Ông xã Nhã Phương lộ vẻ mặt sượng trân vì câu hỏi của bạn mình. Dưới phần bình luận, dân tình hết lời khen ngợi sự duyên dáng của Trấn Thành và Trường Giang. Không chỉ thế, ai nấy phải xuýt xoa vì vẻ tuấn tú, khôi ngô chuẩn soái ca của hai nam danh hài. Ở thì hiện tại, cả hai đã phát tướng khá nhiều và bị fan trêu là do bà xã xài quá hao nên phong độ ngày nào nay còn đâu.

Trường Giang và Trấn Thành vừa là đồng nghiệp vừa là những người anh em thân thiết. Tuy nhiên cũng có khoảng thời gian họ dính nghi vấn "bằng mặt không bằng lòng". Trước những thông tin này cả hai đều im lặng. Bản thân Trường Giang không ngại nhắc về việc bị khán giả chê và so sánh với Trấn Thành. Trường Giang bộc bạch: "Ai nói Trường Giang có nét riêng, cảm ơn. Ai nói Trường Giang già chạy không nổi, đồng ý. Cũng có người chê, có người khen và nói tôi không bằng Trấn Thành. Bây giờ, tôi nói luôn việc này. Tôi với Thành xưa giờ luôn bị so sánh trong bất kỳ chương trình nào. Quý vị ơi, mỗi người một kiểu, Thành là sức mạnh, lăn lộn còn tôi thì yếu rồi, tôi hay chọc các em, thọc chỗ này chỗ kia cho vui. Thật ra, Thành là người thông minh về diễn hài, về MC và cả điện ảnh. Còn lâu tôi mới bằng Trấn Thành, mọi người đừng so sánh nữa".

Trấn Thành khoe ảnh ngày ấy - bây giờ, lộ quá khứ 'ngố tàu' cùng em gái Uyển Ân Mới đây trên trang cá nhân, Trấn Thành đã chia sẻ hình ảnh cách đây 15 năm, trước khi chụp cùng em gái bức ảnh hiện tại. Diện mạo "ngố tàu" của cặp anh em ruột đình đám khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

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