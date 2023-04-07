Bắt gặp Mai Tài Phến âm thầm đến ủng hộ buổi ra mắt phim của Mỹ Tâm, nữ ca sĩ còn bất ngờ hé lộ tiêu chuẩn bạn trai

Tối ngày 6/4, Mỹ Tâm chính thức tổ chức buổi ra mắt bộ phim tài liệu đầu tiên của mình. Đáng chú ý, tại sự kiện này còn có sự xuất hiện của diễn viên Mai Tài Phến - người yêu tin đồn của Mỹ Tâm. Mặc dù cả hai rất hiếm khi đứng cùng khung hình nhưng nam diễn viên vẫn có cách bày tỏ sự ủng hộ dành cho đàn chị trong sự kiện đặc biệt này khiến khán giả rần rần.

Mai Tài Phến âm thầm đến ủng hộ buổi ra mắt phim của đàn chị - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cũng trong buổi ra mắt này, Mỹ Tâm hiếm hoi nhắc đến tiêu chí chọn bạn trai. Cô hài hước chia sẻ: "Mình không đặt ra tiêu chuẩn bạn trai, chỉ cần cảm xúc. Mỹ tâm nghĩ sau này yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời cũng được.