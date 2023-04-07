Bắt gặp Mai Tài Phến âm thầm đến ủng hộ buổi ra mắt phim của Mỹ Tâm, nữ ca sĩ còn bất ngờ hé lộ tiêu chuẩn bạn trai

Tuy chưa một lần lên tiếng công khai tình cảm nhưng dân tình thường bắt gặp những hành động thân mật hay những hint hẹn hò nên cặp đôi liên tục được "đẩy thuyền" nhiệt tình.
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Tối ngày 6/4, Mỹ Tâm chính thức tổ chức buổi ra mắt bộ phim tài liệu đầu tiên của mình. Đáng chú ý, tại sự kiện này còn có sự xuất hiện của diễn viên Mai Tài Phến - người yêu tin đồn của Mỹ Tâm. Mặc dù cả hai rất hiếm khi đứng cùng khung hình nhưng nam diễn viên vẫn có cách bày tỏ sự ủng hộ dành cho đàn chị trong sự kiện đặc biệt này khiến khán giả rần rần.
Bên cạnh đó, cũng trong buổi ra mắt này, Mỹ Tâm hiếm hoi nhắc đến tiêu chí chọn bạn trai. Cô hài hước chia sẻ: "Mình không đặt ra tiêu chuẩn bạn trai, chỉ cần cảm xúc. Mỹ tâm nghĩ sau này yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời cũng được.
Ngày xưa Mỹ Tâm ích kỷ, không giống như bây giờ. Mỹ Tâm nghĩ mình đã thành công lắm rồi và ông trời công bằng lắm, thế là người yêu cũ "say bye" mình. Kể từ khi chia tay người đó thì Mỹ Tâm mới học được cách tôn trọng".
Trước đó, từ khi MV Đừng hỏi em và dự án điện ảnh Chị trợ lý của anh trình làng, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bị khán giả đặt ra nghi vấn "phim giả tình thật". Tuy chưa một lần lên tiếng công khai tình cảm nhưng dân tình thường bắt gặp những hành động thân mật hay những hint hẹn hò nên cặp đôi liên tục được "đẩy thuyền" nhiệt tình.
Khán giả luôn mong muốn nữ ca sĩ sớm tìm được bến bờ hạnh phúc sau nhiều năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật.