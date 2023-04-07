Bắt gặp Mai Tài Phến âm thầm đến ủng hộ buổi ra mắt phim của Mỹ Tâm, nữ ca sĩ còn bất ngờ hé lộ tiêu chuẩn bạn trai

Hậu trường 07/04/2023 06:41

Tuy chưa một lần lên tiếng công khai tình cảm nhưng dân tình thường bắt gặp những hành động thân mật hay những hint hẹn hò nên cặp đôi liên tục được "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Tối ngày 6/4, Mỹ Tâm chính thức tổ chức buổi ra mắt bộ phim tài liệu đầu tiên của mình. Đáng chú ý, tại sự kiện này còn có sự xuất hiện của diễn viên Mai Tài Phến - người yêu tin đồn của Mỹ Tâm. Mặc dù cả hai rất hiếm khi đứng cùng khung hình nhưng nam diễn viên vẫn có cách bày tỏ sự ủng hộ dành cho đàn chị trong sự kiện đặc biệt này khiến khán giả rần rần.

Bắt gặp Mai Tài Phến âm thầm đến ủng hộ buổi ra mắt phim của Mỹ Tâm, nữ ca sĩ còn bất ngờ hé lộ tiêu chuẩn bạn trai - Ảnh 1
Mai Tài Phến âm thầm đến ủng hộ buổi ra mắt phim của đàn chị - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cũng trong buổi ra mắt này, Mỹ Tâm hiếm hoi nhắc đến tiêu chí chọn bạn trai. Cô hài hước chia sẻ: "Mình không đặt ra tiêu chuẩn bạn trai, chỉ cần cảm xúc. Mỹ tâm nghĩ sau này yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời cũng được.

Bắt gặp Mai Tài Phến âm thầm đến ủng hộ buổi ra mắt phim của Mỹ Tâm, nữ ca sĩ còn bất ngờ hé lộ tiêu chuẩn bạn trai - Ảnh 2
Sau MV Đừng hỏi em và dự án điện ảnh Chị trợ lý của anh trình làng, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bị khán giả đặt ra nghi vấn "phim giả tình thật" - Ảnh: Internet

Ngày xưa Mỹ Tâm ích kỷ, không giống như bây giờ. Mỹ Tâm nghĩ mình đã thành công lắm rồi và ông trời công bằng lắm, thế là người yêu cũ "say bye" mình. Kể từ khi chia tay người đó thì Mỹ Tâm mới học được cách tôn trọng". 

Bắt gặp Mai Tài Phến âm thầm đến ủng hộ buổi ra mắt phim của Mỹ Tâm, nữ ca sĩ còn bất ngờ hé lộ tiêu chuẩn bạn trai - Ảnh 3
Mỹ Tâm xuất hiện ấn tượng trong buổi ra mắt phim với màn đạp xe đạp - Ảnh: Internet

Trước đó, từ khi MV Đừng hỏi em và dự án điện ảnh Chị trợ lý của anh trình làng, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bị khán giả đặt ra nghi vấn "phim giả tình thật". Tuy chưa một lần lên tiếng công khai tình cảm nhưng dân tình thường bắt gặp những hành động thân mật hay những hint hẹn hò nên cặp đôi liên tục được "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Bắt gặp Mai Tài Phến âm thầm đến ủng hộ buổi ra mắt phim của Mỹ Tâm, nữ ca sĩ còn bất ngờ hé lộ tiêu chuẩn bạn trai - Ảnh 4
Cặp đôi không ít bị bắt gặp sánh đôi cùng nhau trong các sự kiện làm dấy lên tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Khán giả luôn mong muốn nữ ca sĩ sớm tìm được bến bờ hạnh phúc sau nhiều năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật. 

 

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