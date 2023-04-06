Mỹ Tâm "nhá hàng" bộ phim tài liệu, kèm lời nhắn nhủ đội bảo vệ khiến dân mạng "lịm tim"

Bộ phim tài liệu "Người giữ thời gian" của Mỹ Tâm chỉ còn vài ngày nữa sẽ được trình làng trước công chúng vào 8/4. Mới đây, một vài đoạn teaser cũng được hé lộ mới biết vì sao Mỹ Tâm luôn được công chúng mến mộ và dành tình cảm trong suốt quá trình làm nghệ thuật.
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Trong một phân đoạn mới nhất được hé lộ của phim tài liệu Người giữ thời gian, Mỹ Tâm đã có những chia sẻ với đội bảo vệ mong muốn của mình tại show âm nhạc Tri Âm đối với các fan hâm mộ của mình.Mỹ Tâm cẩn thận dặn dò bộ phận bảo vệ của show Tri Âm trước khi show diễn bắt đầu
Cụ thể trong đoạn teaser mới nhất được tung ra, thời điểm trước khi Tri Âm chính thức bắt đầu, Mỹ Tâm cũng đã có buổi họp mặt với ekip bảo an với nhiệm vụ đảm bảo trật tự cho đêm liveshow. Mỹ Tâm đã chia sẻ đầy chân thành với các nhân viên bảo an: "Với khán giả phải hết sức nhẹ nhàng, đó là người nhà của Tâm. Không được đẩy. Họ tới họ sai là do họ không biết chứ không phải mình cứ đẩy và la người ta được".
Nhìn cách mà nàng Họa mi nói về người hâm mộ cũng như cách cô bảo vệ những người đã dành tình cảm cho mình khiến cho khán giả cảm thấy cô hoàn toàn xứng đáng nhận được tình yêu thương từ họ.
Với Mỹ Tâm, khán giả không đơn thuần chỉ là người hâm mộ mà đều được cô xem như người nhà.
"Người giữ thời gian" là bộ phim tài liệu đầu tiên về hành trình cảm xúc của Mỹ Tâm trong 2 năm thực hiện liveshow "Tri âm". Bộ phim tập hợp của nhiều thước phim tư liệu chân thực, được chính Mỹ Tâm tự kể lại.
Trước khi được chính thức khởi chiếu tại tất cả các rạp trên toàn quốc vào ngày 8.4, các suất chiếu sớm của Người giữ thời gian được mở từ 19 giờ 30 ngày 6.4. Phim sẽ chính thức mở bán vé tại tất cả các hệ thống rạp trên cả nước từ 20 giờ ngày 3.4.