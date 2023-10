Mỹ Tâm "nhá hàng" bộ phim tài liệu, kèm lời nhắn nhủ đội bảo vệ khiến dân mạng "lịm tim"

Trong một phân đoạn mới nhất được hé lộ của phim tài liệu Người giữ thời gian, Mỹ Tâm đã có những chia sẻ với đội bảo vệ mong muốn của mình tại show âm nhạc Tri Âm đối với các fan hâm mộ của mình.Mỹ Tâm cẩn thận dặn dò bộ phận bảo vệ của show Tri Âm trước khi show diễn bắt đầu

Mỹ Tâm trao đổi với đội bảo vệ về cách ứng xử với người hâm mộ của cô trước show diễn Tri Âm

Cụ thể trong đoạn teaser mới nhất được tung ra, thời điểm trước khi Tri Âm chính thức bắt đầu, Mỹ Tâm cũng đã có buổi họp mặt với ekip bảo an với nhiệm vụ đảm bảo trật tự cho đêm liveshow. Mỹ Tâm đã chia sẻ đầy chân thành với các nhân viên bảo an: "Với khán giả phải hết sức nhẹ nhàng, đó là người nhà của Tâm. Không được đẩy. Họ tới họ sai là do họ không biết chứ không phải mình cứ đẩy và la người ta được".