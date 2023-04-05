Hòa Minzy chia sẻ cách dạy con: Không ép con học ngày học đêm, chỉ cần con ngoan là đủ

Hòa Minz y mới đây khiến nhiều người chú ý khi tâm sự về việc học của con trai. Giọng ca Thị Mầu cho biết, bé Bo vừa được cô giáo thông báo sẽ được nghỉ hè 2 tuần. Nữ ca sĩ cảm thấy thời gian nghỉ đó là quá ít với một cậu bé mới hơn 3 tuổi như Bo.

Theo Hòa Minzy, ở độ tuổi này, bé Bo chắc chưa được gọi là "đi học" nên cô sẽ quyết định cho con nghỉ hè với thời gian nhiều hơn, giống như cô khi còn nhỏ. Nữ ca sĩ hứa hẹn sẽ cho con một kỳ nghỉ đầy lý thú. Cô viết: "Mình đi về ngoại, ra đồng mò cua bắt ốc, mình đi khắp Việt Nam cùng nhau lên rừng xuống biển, sang nước ngoài xem mấy con cá mập, cá voi Bo nhé".

Hoà Minzy chia sẻ cô không đặt áp lực chuyện học tập mà chỉ cần con khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, học đủ chương trình trong sách giáo khoa đã là quá áp lực rồi. Cô cho biết Bo còn là cậu bé rất nhạy cảm nữa nên không muốn bắt ép con làm gì mà con không thích, mai sau đi học cũng vậy để con thoải mái với cái con thích và hứng thú. Nhiều trường hợp các bạn nhỏ áp lực học tập sinh nông nổi khiến cô không khỏi sợ hãi. Hòa Minzy khẳng định, cô sẽ không bắt con học ngày học đêm, chỉ cần học đủ bài trên lớp và ngoan ngoãn là được.