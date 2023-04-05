Hòa Minzy chia sẻ cách dạy con: Không ép con học ngày học đêm, chỉ cần con ngoan là đủ

Hòa Minzy mong muốn có thể đưa bé Bo 'lên rừng xuống biển' trong thời gian con trai được nghỉ hè.
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Hòa Minzy mới đây khiến nhiều người chú ý khi tâm sự về việc học của con trai. Giọng ca Thị Mầu cho biết, bé Bo vừa được cô giáo thông báo sẽ được nghỉ hè 2 tuần. Nữ ca sĩ cảm thấy thời gian nghỉ đó là quá ít với một cậu bé mới hơn 3 tuổi như Bo.
Theo Hòa Minzy, ở độ tuổi này, bé Bo chắc chưa được gọi là "đi học" nên cô sẽ quyết định cho con nghỉ hè với thời gian nhiều hơn, giống như cô khi còn nhỏ. Nữ ca sĩ hứa hẹn sẽ cho con một kỳ nghỉ đầy lý thú. Cô viết: "Mình đi về ngoại, ra đồng mò cua bắt ốc, mình đi khắp Việt Nam cùng nhau lên rừng xuống biển, sang nước ngoài xem mấy con cá mập, cá voi Bo nhé".
Hoà Minzy chia sẻ cô không đặt áp lực chuyện học tập mà chỉ cần con khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, học đủ chương trình trong sách giáo khoa đã là quá áp lực rồi. Cô cho biết Bo còn là cậu bé rất nhạy cảm nữa nên không muốn bắt ép con làm gì mà con không thích, mai sau đi học cũng vậy để con thoải mái với cái con thích và hứng thú. Nhiều trường hợp các bạn nhỏ áp lực học tập sinh nông nổi khiến cô không khỏi sợ hãi. Hòa Minzy khẳng định, cô sẽ không bắt con học ngày học đêm, chỉ cần học đủ bài trên lớp và ngoan ngoãn là được.
Bên cạnh đó, cô cảm thấy may mắn vì bản thân có đủ khả năng và tự đo để sắp xếp mọi việc để bên cạnh con. Cô chia sẻ rằng độ tuổi giữ trẻ tới tầm của Bo thì còn nhỏ quá, các bố mẹ lại đi làm kiếm tiền cả ngày không thể trông con nên đành gửi các cô mầm non. Còn nhìn sang tới cấp 1-2 giờ thấy các cháu học kiến thức nặng thật, cận hết. Cô cũng mong là các bé có thêm thời gian chơi hè cho thoải mái đầu óc.
Bé Bo là con trai chung của nữ ca sĩ Hoà Minzy và Minh Hải. Sau 5 năm đồng hành bên nhau, khán giả từng hy vọng cặp đôi sẽ có cái kết đẹp. Tuy nhiên, Hoà Minzy đã lên tiếng thông báo chia tay với thiếu gia Long An vào tháng 2/2022. “Để đi đến quyết định này cũng không dễ dàng gì cho cả hai nhưng vì định hướng cuộc sống mỗi người khác nhau, cố gắng nhiều nhưng không đi đến tiếng nói chung nên cho nhau lối đi riêng. Không phải chia tay vì yêu xa. Cũng không có người thứ 3 nào liên quan đến quyết định này cả”, Hòa Minzy cho hay.