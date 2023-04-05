Khổng Tú Quỳnh gây thương nhớ bởi nhan sắc 'lão hóa ngược' ở độ tuổi U40

Sao Việt 05/04/2023 07:20

Sau khi chia tay Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh ngày càng nhuận sắc hơn. Trong loạt ảnh trên trang cá nhân, giọng ca 9X sở hữu vóc dáng thanh mảnh, không những không có dấu hiệu của thời gian dù đang ở độ tuổi U40 mà trái lại, nữ ca sĩ ngày càng mặn mà quyến rũ hơn

Sau chia tay cuộc tình nhiều năm với Ngô Kiến Huy, nhan sắc Khổng Tú Quỳnh được công chúng đánh giá là đang ở "độ chín muồi"

Khổng Tú Quỳnh gây thương nhớ bởi nhan sắc 'lão hóa ngược' ở độ tuổi U40 - Ảnh 1
Nhan sắc trong trẻo của "Cô bé Dâu Tây"

Nhờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn cùng với việc chăm chỉ luyện tập, giọng ca "Lạnh" đình đám một thời sở hữu cho mình vóc dáng mảnh mai chuẩn chỉnh. Để duy trì được sắc vóc trẻ trung, Khổng Tú Quỳnh rất chăm chỉ tập luyện “độ” dáng. Người đẹp từng tiết lộ bản thân thường xuyên tập môn sexy dance và yoga bay. Đây cũng là 2 bộ môn thể thao giúp cô kiến tạo đường cong và khiến cơ thể thêm uyển chuyển dẻo dai khi lên sân khấu

Khổng Tú Quỳnh gây thương nhớ bởi nhan sắc 'lão hóa ngược' ở độ tuổi U40 - Ảnh 2
Khổng Tú Quỳnh sở hữu cho mình vóc dáng mảnh mai nhờ chăm chỉ luyện tập

Với lợi thế là vóc dáng chuẩn người mẫu, nữ ca sĩ 9X chọn đi theo phong cách thời trang sexy, quyến rũ trong các sự kiện lẫn đời thường

Khổng Tú Quỳnh gây thương nhớ bởi nhan sắc 'lão hóa ngược' ở độ tuổi U40 - Ảnh 3
Gu thời trang dạo phố của "bạn gái cũ" Ngô Kiến Huy
Khổng Tú Quỳnh gây thương nhớ bởi nhan sắc 'lão hóa ngược' ở độ tuổi U40 - Ảnh 4
Khổng Tú Quỳnh trong một sự kiện

Bên cạnh đó, để tồn tại mãi trong lòng khán giả Khổng Tú Quỳnh không chỉ nhờ ngoại hình thu hút hay giọng hát trời phú mà còn dựa vào tính cách thân thiện và dễ gần, cộng thêm việc cô nàng luôn hòa đồng và yêu thương fan, tất cả đã khiến cho những người yêu thích cô nhanh bị cô nàng chinh phục. 

Khổng Tú Quỳnh gây thương nhớ bởi nhan sắc 'lão hóa ngược' ở độ tuổi U40 - Ảnh 5
Nhan sắc khiến bao người ghen tị của nữ ca sĩ
Khổng Tú Quỳnh gây thương nhớ bởi nhan sắc 'lão hóa ngược' ở độ tuổi U40 - Ảnh 6
Khó mà đoán được "bé Dâu" đang ở độ tuổi U40
Khổng Tú Quỳnh gây thương nhớ bởi nhan sắc 'lão hóa ngược' ở độ tuổi U40 - Ảnh 7
Khổng Tú Quỳnh đã liên tục biến hóa với nhiều style khác nhau nhưng vẫn dựa trên phong cách gợi cảm.

 Với những cố gắng từ quá khứ đến hiện tại, tin chắc rằng Khổng Tú Quỳnh sẽ ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

4 năm sau chia tay, mối quan hệ giữa Ngô Kiến Huy - Khổng Tú Quỳnh ra sao?

4 năm sau chia tay, mối quan hệ giữa Ngô Kiến Huy - Khổng Tú Quỳnh ra sao?

Sau lần chạm mặt mới đây tại một sự kiện, Ngô Kiến huy đã tiết lộ về mối quan hệ hiện tại giữa anh và tình cũ.

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Từ khóa:   Khong Tu Quynh sao Viet Bạn gái cũ Ngô Kiến Huy

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