Khổng Tú Quỳnh gây thương nhớ bởi nhan sắc 'lão hóa ngược' ở độ tuổi U40

Sau khi chia tay Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh ngày càng nhuận sắc hơn. Trong loạt ảnh trên trang cá nhân, giọng ca 9X sở hữu vóc dáng thanh mảnh, không những không có dấu hiệu của thời gian dù đang ở độ tuổi U40 mà trái lại, nữ ca sĩ ngày càng mặn mà quyến rũ hơn
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Sau chia tay cuộc tình nhiều năm với Ngô Kiến Huy, nhan sắc Khổng Tú Quỳnh được công chúng đánh giá là đang ở "độ chín muồi"
Nhờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn cùng với việc chăm chỉ luyện tập, giọng ca "Lạnh" đình đám một thời sở hữu cho mình vóc dáng mảnh mai chuẩn chỉnh. Để duy trì được sắc vóc trẻ trung, Khổng Tú Quỳnh rất chăm chỉ tập luyện “độ” dáng. Người đẹp từng tiết lộ bản thân thường xuyên tập môn sexy dance và yoga bay. Đây cũng là 2 bộ môn thể thao giúp cô kiến tạo đường cong và khiến cơ thể thêm uyển chuyển dẻo dai khi lên sân khấu
Với lợi thế là vóc dáng chuẩn người mẫu, nữ ca sĩ 9X chọn đi theo phong cách thời trang sexy, quyến rũ trong các sự kiện lẫn đời thường
Bên cạnh đó, để tồn tại mãi trong lòng khán giả Khổng Tú Quỳnh không chỉ nhờ ngoại hình thu hút hay giọng hát trời phú mà còn dựa vào tính cách thân thiện và dễ gần, cộng thêm việc cô nàng luôn hòa đồng và yêu thương fan, tất cả đã khiến cho những người yêu thích cô nhanh bị cô nàng chinh phục.
Với những cố gắng từ quá khứ đến hiện tại, tin chắc rằng Khổng Tú Quỳnh sẽ ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.