Khổng Tú Quỳnh gây thương nhớ bởi nhan sắc 'lão hóa ngược' ở độ tuổi U40

Sau chia tay cuộc tình nhiều năm với Ngô Kiến Huy, nhan sắc Khổng Tú Quỳnh được công chúng đánh giá là đang ở "độ chín muồi"

Nhan sắc trong trẻo của "Cô bé Dâu Tây"

Nhờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn cùng với việc chăm chỉ luyện tập, giọng ca "Lạnh" đình đám một thời sở hữu cho mình vóc dáng mảnh mai chuẩn chỉnh. Để duy trì được sắc vóc trẻ trung, Khổng Tú Quỳnh rất chăm chỉ tập luyện “độ” dáng. Người đẹp từng tiết lộ bản thân thường xuyên tập môn sexy dance và yoga bay. Đây cũng là 2 bộ môn thể thao giúp cô kiến tạo đường cong và khiến cơ thể thêm uyển chuyển dẻo dai khi lên sân khấu