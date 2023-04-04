Phía Chi Dân lên tiếng giữa nghi vấn bị bắt vì sử dụng chất cấm

Trước những nghi vấn từ cư dân mạng, mới đây, phía ca sĩ Chi Dân đã chính thức lên tiếng.

Sáng 4/4, mạng xã hội chuyền tay nhau hình ảnh một người đàn ông xăm trổ nghi vấn bị bắt vì sử dụng chất cấm.

Theo đó dân mạng đã chia sẻ rầm rộ hình ảnh một người đàn ông xăm trổ với vẻ mặt thất thần, nghi vấn bị bắt vì sử dụng chất cấm. Với những hình xăm trên cơ thể, dân mạng đã đặt nghi vấn người đàn ông kể trên là ca sĩ Chi Dân.

Giữa lúc bị dân mạng "réo tên", quản lý nam ca sĩ Chi Dân lên tiếng phủ nhận thông tin nam ca sĩ bị bắt vì sử dụng chất cấm.

Phía ca sĩ Chi Dân cho biết trong chiều hôm nay (4/4), ca sĩ Chi Dân sẽ livestream để làm rõ thực hư sự việc. Khi được đặt câu hỏi về việc Chi Dân khóa máy, quản lý nam ca sĩ cho hay Chi Dân đã thay đổi số điện thoại. "Chi Dân vẫn đang bình thường, tôi mới điện thoại cho cậu ấy xong", quản lý ca sĩ Chi Dân cho biết thêm.

Chi Dân (sinh năm 1989) ở Kiên Giang và chủ yếu theo đuổi dòng nhạc pop ballad, thành công tại thị trường nhạc Việt. Nhắc đến nam ca sĩ, người hâm mộ sẽ nhớ đến bản hit "Mất trí nhớ". Ca khúc trên đã giúp anh trở nên gần gũi hơn với khán giả. Sau đó, giọng ca 8X cũng sở hữu nhiều bản hit khác như "Điều anh biết", "1234",...

Ở thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ dù vẫn ra các sản phẩm Âm nhạc nhưng chưa thực sự tạo được thành công vang dội như trước kia.

Bên cạnh đó nam ca sĩ cũng vướng tin đồn hẹn hò với những mỹ nhân hàng đầu Vbiz như Midu, Trương Quỳnh Anh,... Song Chi Dân lại khá kín tiếng về chuyện đời tư, không công khai với giới truyền thông mà thay vào đó tập trung cho con đường nghệ thuật.

Giữa nghi vấn đụng chạm "dao kéo", Chi Dân lên tiếng công bố "ngày đặc biệt" Trong lúc cộng đồng mạng đang hoang mang vì gương mặt khác lạ, Chi Dân lại đăng bài thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phia-chi-dan-len-tieng-giua-nghi-van-bi-bat-vi-su-dung-chat-cam-569360.html