Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp trong bộ ảnh đón tuổi 33

Sao Việt 04/04/2023 12:30

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những mỹ nhân với vẻ đẹp được người hâm mộ trầm trồ với nhan sắc trong trẻo và được công chúng ưu ái gọi bằng danh hiệu "ngọc nữ màn ảnh". Với nhan sắc ngày càng mặn mà trong bộ ảnh mới nhất, thật khó để nhận ra người đẹp này đã bước sang tuổi 33

Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp trong bộ ảnh đón tuổi 33 - Ảnh 1
Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, hiện là diễn viên, đại sứ nhiều thương hiệu lớn. Ngoài lĩnh vực diễn xuất, cô phủ sóng rộng trong các chương trình thực tế. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô sở hữu tiệm làm đẹp, một quán chè, nhà hàng và gây chú ý với đồ hàng hiệu đắt đỏ.
Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp trong bộ ảnh đón tuổi 33 - Ảnh 2

Vai diễn đánh dấu tên tuổi của Ninh Dương Lan Ngọc phải kể đến nhân vật Nương trong bộ phim Cánh đồng bất tận khi cô nàng mới 20 tuổi.Lan Ngọc tiếp tục khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vai diễn ăn khách: Vừa đi vừa khóc, Cua lại vợ bầu, Gái già lắm chiêu, Cô gái đến từ quá khứ,....

Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp trong bộ ảnh đón tuổi 33 - Ảnh 1
Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, hiện là diễn viên, đại sứ nhiều thương hiệu lớn. Ngoài lĩnh vực diễn xuất, cô phủ sóng rộng trong các chương trình thực tế. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô sở hữu tiệm làm đẹp, một quán chè, nhà hàng và gây chú ý với đồ hàng hiệu đắt đỏ.
Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp trong bộ ảnh đón tuổi 33 - Ảnh 2

Vai diễn đánh dấu tên tuổi của Ninh Dương Lan Ngọc phải kể đến nhân vật Nương trong bộ phim Cánh đồng bất tận khi cô nàng mới 20 tuổi.Lan Ngọc tiếp tục khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vai diễn ăn khách: Vừa đi vừa khóc, Cua lại vợ bầu, Gái già lắm chiêu, Cô gái đến từ quá khứ,....

Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp trong bộ ảnh đón tuổi 33 - Ảnh 3
Ngoài lĩnh vực diễn xuất, Lan Ngọc cũng tăng được độ nhận diện cao với công chúng thông qua các chương trình truyền hình thực tế.
Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp trong bộ ảnh đón tuổi 33 - Ảnh 4
Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lan Ngọc cũng có các hoạt động kinh doanh tiệm làm đẹp, tiệm chè và nhà hàng
Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp trong bộ ảnh đón tuổi 33 - Ảnh 5
Lan Ngọc bài tỏ sự biết ơn đối với gia đình và người hâm mộ đã dành tình cảm cho cô trong 15 năm hoạt động nghệ thuật
Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp trong bộ ảnh đón tuổi 33 - Ảnh 6
Ninh Dương Lan Ngọc định hình được phong cách và thể hiện phong cách của bản thân vô cùng xuất sắc nhờ sắc vóc mặn mà và hình thể chuẩn chỉnh.
 
Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp trong bộ ảnh đón tuổi 33 - Ảnh 7
Nhan sắc của nàng "ngọc nữ" khi chính thức bước sang tuổi 33
Ninh Dương Lan Ngọc từ chối chụp ảnh cùng fan nhưng lại được khen tới tấp

Ninh Dương Lan Ngọc từ chối chụp ảnh cùng fan nhưng lại được khen tới tấp

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