Hậu hủy show, khán giả tiếp tục tẩy chay sự trở lại của Hiền Hồ bằng cách mới

Sao Việt 03/04/2023 19:30

Sau những lùm xùm tình ái và đời tư, có vẻ như Hiền Hồ vẫn chưa được khán giả đón nhận trở lại.

 

Mới đây, BTC đêm nhạc có mặt nữ ca sĩ Hiền Hồ và Trịnh Thăng bình đã quyết định hủy bỏ sự kiện do bị khán giả phản đối kịch liệt.

Theo đó, Fanpage của chương trình đã đăng tải bài viết với nội dung: "Đầu tiên BTC xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến khán giả; khách hàng vì những lùm xùm liên quan đến show nhạc vừa qua. Nhận được và tiếp thu những ý kiến phản hồi từ phía khán giả, BTC chúng tôi đã thống nhất với bên ca sĩ và quyết định hủy show đêm nhạc của ca sĩ Trịnh Thăng Bình, Hiền Hồ dự kiến diễn ra ngày 22/4.

BTC chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể khán giả và quý khách vì những thông điệp chưa được chuẩn và chưa khách quan được comment (bình luận) trên page".

Hậu hủy show, khán giả tiếp tục tẩy chay sự trở lại của Hiền Hồ bằng cách mới - Ảnh 1
Đêm nhạc có Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình dự kiến diễn ra vào 22/4 đã bị hủy bỏ

 BTC cho biết từ sự việc đã rút ra bài học sâu sắc trong công việc hoạt động nghệ thuật. "Chúng tôi sẽ chú trọng hơn những giá trị nghệ thuật mà khán giả đang mong muốn và hướng tới, sẽ luôn luôn lắng nghe và ghi nhận những thông điệp mang tính cộng đồng để tạo ra những sản phẩm phù hợp hơn, giá trị hơn".

Sự trở lại của Hiền Hồ không chỉ khiến khán giả phẫn nộ, người xuất hiện cùng cô trong đêm nhạc này là ca sĩ Trịnh Thăng Bình cũng khiến khán giả "giận lây".

Hậu hủy show, khán giả tiếp tục tẩy chay sự trở lại của Hiền Hồ bằng cách mới - Ảnh 2
Trịnh Thăng Bình bị khán giả phản ứng vì đăng ảnh cùng Hiền Hồ

Theo đó, những ngày qua, trang cá nhân của Trịnh Thăng Bình giảm hơn 8.000 lượt theo dõi. Nhiều khán giả còn tuyên bố ngừng ủng hộ Trịnh Thăng Bình sau khi nam ca sĩ đăng ảnh chung với Hiền Hồ.

Đến ngày 30/3, Trịnh Thăng Bình phải lên tiếng xoa dịu dư luận, đồng thời khẳng định mối quan hệ với Hiền Hồ chỉ là đồng nghiệp.

"Sau khi kết thúc buổi ăn uống, bọn mình quyết định chụp tấm hình làm kỷ niệm. Tôi cũng suy nghĩ vô tư là đăng tải lên trang cá nhân của mình để chia sẻ với bạn bè, người thân như bao tấm ảnh đi ăn uống với nhiều đồng nghiệp khác. Tôi thật sự hoang mang, bất ngờ vì sự vô tư đó của mình đã gây ra sự việc xôn xao mấy ngày qua", Trịnh Thăng Bình cho biết.

Không chỉ mạnh tay trong việc "phong ấn" sự trở lại của Hiền Hồ trên các sân khấu âm nhạc, khán giả còn đang bắt tay nhau "nói không" với sản phẩm mới của nữ ca sĩ này.

Hậu hủy show, khán giả tiếp tục tẩy chay sự trở lại của Hiền Hồ bằng cách mới - Ảnh 3
Hậu hủy show, khán giả tiếp tục tẩy chay sự trở lại của Hiền Hồ bằng cách mới - Ảnh 4
Khán giả đang bắt tay nhau "nói không" với sản phẩm mới của nữ ca sĩ này trên các nền tảng.

Cụ thể, Hiền Hồ đã cho ra mắt một phiên bản mới cho ca khúc từng ra mắt cách đây hơn 1 tháng, tuy nhiên khi nhìn vào lượt xem chắc chắn nhiều người sẽ vô cùng bất ngờ. Sau gần 10 ngày ra mắt, phiên bản ca khúc này chỉ đạt được 76 nghìn lượt xem, một con số cực kỳ thấp so với loạt hit trước đây của Hiền Hồ.

Trên kênh TikTok của mình, Hiền Hồ cũng đăng tải những đoạn clip về ca khúc này nhưng lượt xem và tương tác cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

Có thể thấy được rằng, khán giả giờ đây đang vô cùng mạnh mẽ trong công cuộc tẩy chay sự trở lại của Hiền Hồ dưới nhiều hình thức. Từ thời điểm Hiền Hồ trở lại cho đến hiện tại, sự nghiệp nữ ca sĩ lao dốc không phanh khi sản phẩm mới không thành công, các đêm nhạc liên tục bị hủy và đặc biệt là sự vững vàng của khán giả trong việc "phong sát" giọng ca Có như không có.

Hậu hủy show, khán giả tiếp tục tẩy chay sự trở lại của Hiền Hồ bằng cách mới - Ảnh 5
Khán giả Việt giờ đây đã sẵn sàng dùng “quyền tẩy chay” đối với những nghệ sĩ có bê bối đời tư.

Hiền Hồ từng được yêu mến vì ngoại hình sáng và sở hữu giọng hát lôi cuốn. Tuy nhiên, sau khi cô lộ ảnh hẹn hò với đại gia U60 đã có gia đình, khán giả đồng loạt quay lưng. Cô đã phải tạm ngừng hoạt động nghệ thuật một thời gian và chỉ bắt đầu quay trở lại đường đua âm nhạc thời gian gần đây với ca khúc Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn .

Thế nhưng, sản phẩm âm nhạc mới của Hiền Hồ không được đón nhận như trước. Nhiều show diễn của cô cũng bị hủy bỏ vì khán giả tẩy chay và phản đối. Hồi tháng 1/2022, đêm nhạc chào tân sinh viên của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cũng phải gạch tên Hiền Hồ khi sinh viên không chấp nhận nghệ sĩ có bê bối đời tư.

Khán giả tiếp tục dùng cách này để "phong sát" Hiền Hồ hậu hủy show

Khán giả tiếp tục dùng cách này để "phong sát" Hiền Hồ hậu hủy show

Hiện tại cộng đồng mạng đang rất mạnh tay tẩy chay giọng ca "Có như không có".

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Từ khóa:   Hiền Hồ Trịnh Thăng Bình Hủy show

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