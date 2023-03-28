Trịnh Thăng Bình bất ngờ hứng 'gạch đá' từ cộng đồng mạng chỉ vì... chụp ảnh chung với Hiền Hồ

Bạn thân Trấn Thành bỗng nhiên trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng sau khi đăng tải những bức ảnh mới nhất.

Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Trịnh Thăng Bình đã chia sẻ hình ảnh tụ họp cùng bạn bè, trong đó đáng chú ý có sự xuất hiện của ca sĩ Hiền Hồ.

Bạn thân Trấn Thành viết trên trang cá nhân: "Facebook ai người đó nấy đẹp mấy đứa...". Thông qua loạt ảnh, có thể thấy Trịnh Thăng Bình và Hiền Hồ vô cùng thân thiết, cùng nhau tạo dáng khi chụp ảnh trong buổi gặp mặt.

Tuy nhiên bên dưới bài viết của Trịnh Thăng Bình, ngoài những bình luận khen ngợi cho tình bạn của hai, nhiều netizen cũng "ném đá" nam ca sĩ khi xuất hiện cùng với Hiền Hồ.

Bên dưới bài viết, cộng đồng mạng cũng đưa ra những bình luận rất "gắt" như:

- "Em xin lỗi nhưng từ nay em không xem anh hát nữa, uổng 10 năm thanh xuân của em. Chúc anh sức khoẻ ạ!".

- "Mình rất thích Bình nhưng mình ghét trà xanh hơn, tạm biệt Bình".

- "Tính ra cũng mê anh lắm, nhưng thấy chơi cùng thì thôi, em xin phép quay xe".

- "Xin lỗi mặc dù em rất thích anh. Nhưng gần mực thì đen. Anh bị đen theo hai nghĩa luôn ạ".

Vào tháng 12/2022, tin đồn Trịnh Thăng Bình hẹn hò Hiền Hồ được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Thời điểm đó, hai ca sĩ đều đăng ảnh trượt tuyết sau khi đến Hàn Quốc. Do chụp ảnh ở khu vực trượt tuyết và đăng ảnh cùng ngày, mạng xã hội liên tục đồn đoán hai người hẹn hò.

Trịnh Thăng Bình hiện tại không muốn tiết lộ chuyện hẹn hò và tập trung cho công việc. Trước đó, giọng ca Người ấy có thời gian hẹn hò ca sĩ Liz Kim Cương. Sau khi chia tay, hai người giữ mối quan hệ bạn bè. Hiện Liz Kim Cương là nghệ sĩ thuộc công ty của Trịnh Thăng Bình.

Về phía Hiền Hồ, cô vướng ồn ào hẹn hò người đàn ông đã có gia đình. Thời điểm đó, giọng ca Rồi người thương cũng hóa người dưng phủ nhận, chỉ nói là "anh em kết nghĩa".

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