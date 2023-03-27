Diễn viên Ngọc Thuận lần đầu tiết lộ hôn nhân ngọt ngào như cổ tích với vợ kém 18 tuổi

Sao Việt 27/03/2023 21:08

Kết hôn với vợ trẻ, đẹp kém 18 tuổi, nam diễn viên Ngọc Thuận tiết lộ cuộc sống hôn nhân ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ.

 

Diễn viên Ngọc Thuận và bã xã Bích Ngọc tổ chức đám cưới hồi cuối năm 2022. Nam diễn viên quen vợ anh khi cô mới 19 tuổi, mới tốt nghiệp phổ thông, cả hai đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.

Trong khoảnh khắc nắm tay vợ xinh đẹp thực hiện nghi thức thiêng liêng nhất cuộc đời nam diễn viên đã không giấu được cảm xúc và bật khóc giữa hôn lễ.

Diễn viên Ngọc Thuận lần đầu tiết lộ hôn nhân ngọt ngào như cổ tích với vợ kém 18 tuổi - Ảnh 1
Câu chuyện của Ngọc Thuận và Bảo Ngọc để lại nhiều dấu ấn đặc sắc về một tình yêu đẹp
Diễn viên Ngọc Thuận lần đầu tiết lộ hôn nhân ngọt ngào như cổ tích với vợ kém 18 tuổi - Ảnh 2
Chứng kiến hạnh phúc ngọt ngào trên gương mặt của vợ chồng diễn viên Ngọc Thuận, MC Hồng Vân dành lời khen

Cuộc sống hôn nhân của Ngọc Thuận và Bích Ngọc được chú ý sau đám cưới đậm chất ngôn tình. Mới đây, vợ chồng Ngọc Thuận và Bích Ngọc đã tham gia chương trình Vợ chồng son. Trên sóng truyền hình, lần đầu tiên Ngọc Thuận có những bật mí thú vị về câu chuyện tình yêu và cuộc sống hôn nhân sau 3 tháng về chung một nhà với bà xã sinh năm 2003.

Sau đám cưới đậm chất ngôn tình, cuộc sống hôn nhân của diễn viên Ngọc Thuận và vợ trẻ vẫn rất được chú ý. Đến với chương trình "Vợ chồng son" phiên bản "Lof - Hạnh phúc là lựa chọn" tập 500, vợ chồng nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ" mang đến câu chuyện tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc, lắm lúc khiến MC Hồng Vân và Quách Ngọc Tuyên “cười ra nước mắt”.

Diễn viên Ngọc Thuận lần đầu tiết lộ hôn nhân ngọt ngào như cổ tích với vợ kém 18 tuổi - Ảnh 3
Chứng kiến hạnh phúc ngọt ngào trên gương mặt của vợ chồng diễn viên Ngọc Thuận, MC Hồng Vân dành lời khen
Diễn viên Ngọc Thuận lần đầu tiết lộ hôn nhân ngọt ngào như cổ tích với vợ kém 18 tuổi - Ảnh 4
Diễn viên Ngọc Thuận cùng vợ trẻ tiết lộ hành trình yêu thú vị, nhà trai cầu hôn táo bạo khiến MC Hồng Vân và Quách Ngọc Tuyên ngỡ ngàng “cười ngất
Diễn viên Ngọc Thuận lần đầu tiết lộ hôn nhân ngọt ngào như cổ tích với vợ kém 18 tuổi - Ảnh 5
Sau đám cưới đậm chất ngôn tình, cuộc sống hôn nhân của diễn viên Ngọc Thuận và vợ trẻ vẫn rất được chú ý.

 Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh gặp vợ ở một buổi tiệc cưới và đã bị ấn tượng ngay trong lần chạm mặt đầu tiên.

“Lúc đó con đứng từ xa nhìn vợ, vừa thấy vợ con bước vào cửa, con đứng khoanh tay và nghĩ: “Có khi nào là vợ mình không ta?. Mà lúc đó là mới gặp và chưa nói chuyện gì hết”. Trúng phải tiếng sét ái tình, nam diễn viên nhanh chóng tiếp cận, tấn công cô vợ trẻ ngay trong đêm. Trò chuyện cùng MC Hồng Nam và Quách Ngọc Tuyên, diễn viên Ngọc Thuận “chua chát” khi bị “crush" chặn cả facebook dù không biết chuyện gì xảy ra.

Về phía Bích Ngọc, cô cho biết khá ấn tượng khi lần đầu gặp diễn viên Ngọc Thuận ngoài đời, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều vì có sự nghi ngờ về giới tính của anh.

Diễn viên Ngọc Thuận lần đầu tiết lộ hôn nhân ngọt ngào như cổ tích với vợ kém 18 tuổi - Ảnh 6
Bích Ngọc - bà xã của Ngọc Thuận tâm sự thuở mới yêu nhau cả hai cũng có nhiều lúc hờn giận, chặn Facebook của nhau.

Bích Ngọc cũng thanh minh: “Con chặn facebook anh Thuận vì lúc đó con thấy anh vô duyên và hơi xàm”. Đồng thời sau đó, chính cô nàng cũng là người chủ động gửi lại lời mời kết bạn cho nam diễn viên.

Lần này, Ngọc Thuận xác định được cảm xúc rung động mãnh liệt với Bích Ngọc, anh đã tìm cách để gặp Bích Ngọc trong vòng 24 giờ để chủ động cầu hôn: "Trong vòng 6 tháng anh sẽ cưới em", Ngọc Thuận thẳng thắn tuyên bố trong lần đầu chính thức gặp mặt Bích Ngọc.

"Nếu em quen anh thì mình tiến tới luôn. Nếu giận hờn, chia tay thì em là người mệt chứ anh không buồn vì anh quá quen rồi", nam diễn viên nói.

Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, cả hai nhanh chóng tổ chức lễ cưới sau vài tháng quen biết. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, cặp đôi không ngại ngùng mà “bóc phốt" đối phương ngay trên sóng truyền hình. Bích Ngọc khiến Ngọc Thuận phải “toát mồ hôi hột” khi tiết lộ ông xã có nhiều tật xấu khó bỏ.

Diễn viên Ngọc Thuận lần đầu tiết lộ hôn nhân ngọt ngào như cổ tích với vợ kém 18 tuổi - Ảnh 7
Ngọc Thuận đã linh tính về một đám cưới ngay lần đầu gặp mặt Bích Ngọc
Diễn viên Ngọc Thuận lần đầu tiết lộ hôn nhân ngọt ngào như cổ tích với vợ kém 18 tuổi - Ảnh 8
Dù cách biệt đến 18 tuổi nhưng cuộc hôn nhân viên mãn của diễn viên Ngọc Thuận và bà xã Bích Ngọc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mặt khác, nam diễn viên Ngọc Thuận hạnh phúc phơi bày “tật xấu” của vợ khiến ai nghe cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ: “Tật xấu của vợ là chiều con quá, cái gì con thích là đều mua cho con. Bây giờ trong điện thoại của vợ con có khoảng 6 món. Con nói: “Đừng có mua cho anh, anh chỉ thích để ngắm thôi chứ đừng mua". Nhưng con cá vài bữa nữa đến sinh nhật thì 6 món đó sẽ nằm ở nhà”.

Ngọc Thuận tham gia nhiều bộ phim truyền hình như: "Trai nhảy", "Gạo nếp gạo tẻ", "Vợ chồng đậu thời @", "Lạc lối", "Thám tử miệt vườn", "Sóng tình"... Anh cũng dẫn dắt nhiều chương trình về đề tài ẩm thực.

Diễn viên phim "Gạo nếp gạo tẻ" bày tỏ gia đình là niềm tự hào và điều đáng quý nhất trong cuộc đời anh. Do đó, ở hiện tại, Ngọc Thuận tập trung cho gia đình. Việc kết hôn tạo cho Ngọc Thuận điểm tựa tinh thần để vượt qua khó khăn, thử thách.

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