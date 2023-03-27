Đàm Vĩnh Hưng bỏ chữ 'The King' trong dự án điện ảnh, khẳng định không xưng 'vua chúa'

Sao Việt 27/03/2023 20:15

Chiều 27/3, trên thông báo của ê-kíp làm phim tiểu sử và cuộc đời nghệ thuật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã công bố poster chính thức. Đáng chú ý, trong poster mới chỉ còn dòng chữ "Hào quang rực rỡ", còn 2 chữ “The King” từng gây tranh cãi đã được bỏ đi.

 

Chiều ngày 27-3, nhà sản xuất phim "Hào quang rực rỡ" ra thông cáo về "teaser poster" (hình ảnh đầu tiên của áp-phích) chính thức của phim. Trong "teaser poster", tựa phim không còn từ tiếng Anh "The King" phía sau như ở thời điểm công bố dự án.

Đàm Vĩnh Hưng bỏ chữ 'The King' trong dự án điện ảnh, khẳng định không xưng 'vua chúa' - Ảnh 1
Poster mới của bộ phim.
Đàm Vĩnh Hưng bỏ chữ 'The King' trong dự án điện ảnh, khẳng định không xưng 'vua chúa' - Ảnh 2
Làn sóng dư luận cho rằng bản thân Đàm Vĩnh Hưng “tự xưng” danh hiệu “ông hoàng nhạc Việt”
Đàm Vĩnh Hưng bỏ chữ 'The King' trong dự án điện ảnh, khẳng định không xưng 'vua chúa' - Ảnh 3
Trước làn sóng dư luận, Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định: “Tôi chưa bao giờ dám vỗ ngực xưng tên với những danh xưng “ông hoàng nhạc Việt” hay vua chúa

Lý giải về điều này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Lắng nghe, tiếp thu và thay đổi để đưa ra sản phẩm tốt nhất luôn là tiêu chí của tôi và ê-kíp. Tôi không phải là nhà sản xuất và cũng không phải biên kịch phim. Tôi tham gia dự án với vai trò là người nắm giữ bản quyền câu chuyện tiểu sử của mình. Đồng thời, tôi là diễn viên trong dự án, đảm nhận vai chính mình trong phim giai đoạn trưởng thành".

Hình ảnh khiến mọi người cảm nhận và nhìn thấy được quyết tâm vươn lên, lột tả được tinh thần không bao giờ chùn bước tiến về phía trước để chạm vào giấc mơ – chạm vào hào quang rực rỡ của nhân vật Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng bỏ chữ 'The King' trong dự án điện ảnh, khẳng định không xưng 'vua chúa' - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng trong buổi ra mắt dự án phim

Đây cũng chính là thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải đến khán giả thông qua hành trình từ “Zero đến Hero” của một thanh niên cắt tóc vô danh vươn lên trở thành ngôi sao giải trí với vị trí như hiện nay của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Về danh hiệu "ông hoàng nhạc Việt", Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định: "Tôi chưa bao giờ dám vỗ ngực xưng tên với những danh xưng "ông hoàng nhạc Việt" hay vua chúa. Truyền thông và khán giả ưu ái gọi thì tôi rất trân trọng và biết ơn. Khi bắt tay vào thực hiện dự án, nhà sản xuất cũng độc lập thu thập rất nhiều chất liệu về tôi, kể cả những góc khuất, tranh cãi (scandal) dựa trên truyền thông để xây dựng kịch bản. Và danh xưng "ông hoàng nhạc Việt" với tiếng Anh của dự án họ dùng là "The King" có lẽ cũng là một trong những tranh cãi mà họ sẽ kể trong phim".

Chính vì thế, poster chính thức của bộ phim đã được thay đổi theo xu thế chiều dư luận.

Đàm Vĩnh Hưng bỏ chữ 'The King' trong dự án điện ảnh, khẳng định không xưng 'vua chúa' - Ảnh 5
Poster cũ gây tranh cãi vì có chữ "The King".
Đàm Vĩnh Hưng bỏ chữ 'The King' trong dự án điện ảnh, khẳng định không xưng 'vua chúa' - Ảnh 6
Mr. Đàm cũng lên tiếng về chiếc ghế ngồi tại khu vực chụp ảnh của buổi họp báo bị cho là “ngai vàng”

Song song đó, Mr. Đàm cũng đính chính thêm về hiểu lầm của chiếc ghế ngồi tại khu vực chụp ảnh của buổi họp báo bị cho là “ngai vàng”.

“Nó không phải là ngai vàng dành cho vua chúa, mọi người để ý kỹ sẽ thấy đó là chiếc ghế cắt tóc được làm cho lộng lẫy hơn, nhắc nhớ rằng Hưng bắt đầu mưu sinh với công việc gì và dù có thành công, Hưng cũng không bao giờ quên đi quá khứ".

Đàm Vĩnh Hưng bỏ chữ 'The King' trong dự án điện ảnh, khẳng định không xưng 'vua chúa' - Ảnh 7
Đàm Vĩnh Hưng đóng chính mình giai đoạn 30 tuổi đến nay trong "Hào quang rực rỡ"

Đàm Vĩnh Hưng nói thêm: “Lắng nghe, tiếp thu, và thay đổi để đưa ra sản phẩm tốt nhất luôn là tiêu chí của Đàm Vĩnh Hưng. Nếu mọi người tham dự họp báo hoặc xem livestream thì đã rõ, tôi không phải là nhà sản xuất và cũng không phải biên kịch mà tôi tham gia dự án với vai trò là người nắm giữ bản quyền câu chuyện tiểu sử của mình, đồng thời tôi là diễn viên trong dự án, đảm nhận vai chính mình trong phim giai đoạn trưởng thành”.

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