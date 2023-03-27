Đàm Vĩnh Hưng bỏ chữ 'The King' trong dự án điện ảnh, khẳng định không xưng 'vua chúa'

Lý giải về điều này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Lắng nghe, tiếp thu và thay đổi để đưa ra sản phẩm tốt nhất luôn là tiêu chí của tôi và ê-kíp. Tôi không phải là nhà sản xuất và cũng không phải biên kịch phim. Tôi tham gia dự án với vai trò là người nắm giữ bản quyền câu chuyện tiểu sử của mình. Đồng thời, tôi là diễn viên trong dự án, đảm nhận vai chính mình trong phim giai đoạn trưởng thành".

Chiều ngày 27-3, nhà sản xuất phim "Hào quang rực rỡ" ra thông cáo về "teaser poster" (hình ảnh đầu tiên của áp-phích) chính thức của phim. Trong "teaser poster", tựa phim không còn từ tiếng Anh "The King" phía sau như ở thời điểm công bố dự án.

Đây cũng chính là thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải đến khán giả thông qua hành trình từ “Zero đến Hero” của một thanh niên cắt tóc vô danh vươn lên trở thành ngôi sao giải trí với vị trí như hiện nay của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Hình ảnh khiến mọi người cảm nhận và nhìn thấy được quyết tâm vươn lên, lột tả được tinh thần không bao giờ chùn bước tiến về phía trước để chạm vào giấc mơ – chạm vào hào quang rực rỡ của nhân vật Đàm Vĩnh Hưng .

Về danh hiệu "ông hoàng nhạc Việt", Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định: "Tôi chưa bao giờ dám vỗ ngực xưng tên với những danh xưng "ông hoàng nhạc Việt" hay vua chúa. Truyền thông và khán giả ưu ái gọi thì tôi rất trân trọng và biết ơn. Khi bắt tay vào thực hiện dự án, nhà sản xuất cũng độc lập thu thập rất nhiều chất liệu về tôi, kể cả những góc khuất, tranh cãi (scandal) dựa trên truyền thông để xây dựng kịch bản. Và danh xưng "ông hoàng nhạc Việt" với tiếng Anh của dự án họ dùng là "The King" có lẽ cũng là một trong những tranh cãi mà họ sẽ kể trong phim".

Chính vì thế, poster chính thức của bộ phim đã được thay đổi theo xu thế chiều dư luận.

Poster cũ gây tranh cãi vì có chữ "The King".

Mr. Đàm cũng lên tiếng về chiếc ghế ngồi tại khu vực chụp ảnh của buổi họp báo bị cho là “ngai vàng”

Song song đó, Mr. Đàm cũng đính chính thêm về hiểu lầm của chiếc ghế ngồi tại khu vực chụp ảnh của buổi họp báo bị cho là “ngai vàng”.

“Nó không phải là ngai vàng dành cho vua chúa, mọi người để ý kỹ sẽ thấy đó là chiếc ghế cắt tóc được làm cho lộng lẫy hơn, nhắc nhớ rằng Hưng bắt đầu mưu sinh với công việc gì và dù có thành công, Hưng cũng không bao giờ quên đi quá khứ".

Đàm Vĩnh Hưng đóng chính mình giai đoạn 30 tuổi đến nay trong "Hào quang rực rỡ"

Đàm Vĩnh Hưng nói thêm: “Lắng nghe, tiếp thu, và thay đổi để đưa ra sản phẩm tốt nhất luôn là tiêu chí của Đàm Vĩnh Hưng. Nếu mọi người tham dự họp báo hoặc xem livestream thì đã rõ, tôi không phải là nhà sản xuất và cũng không phải biên kịch mà tôi tham gia dự án với vai trò là người nắm giữ bản quyền câu chuyện tiểu sử của mình, đồng thời tôi là diễn viên trong dự án, đảm nhận vai chính mình trong phim giai đoạn trưởng thành”.