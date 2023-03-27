Giữa nghi vấn mang thai, Đỗ Mỹ Linh cùng chồng đi du lịch, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc

Sao Việt 27/03/2023 15:07

Mới đây hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ những khoảnh khắc siêu mặn nồng giữa hai vợ chồng trong chuyến du lịch Cần Thơ.

Đỗ Mỹ Linh là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô cao 1,71 mét, số đo hình thể là 87-61-94 cm. Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cô thi Miss World 2017, chiến thắng danh hiệu Người đẹp nhân ái và vào top 40 chung cuộc. Nhiều năm qua, cô phát triển bản thân khi làm MC, biên tập viên cho một số chương trình truyền hình.

Đỗ Mỹ Linh và chồng quen nhau hai năm thông qua một người bạn. Mối quan hệ được họ giấu kín lúc mới yêu, đến đầu năm nay mới công khai.

Giữa nghi vấn mang thai, Đỗ Mỹ Linh cùng chồng đi du lịch, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc - Ảnh 1
Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc bên chồng doanh nhân 

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2022.

Mới đây khán giả bắt đầu soi vóc dáng của người đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng, Hoa hậu Việt Nam 2016 đang mang thai. Nhìn dáng đi và vòng 2 của cô khiến ai cũng tin tưởng điều này.

Giữa nghi vấn mang thai, Đỗ Mỹ Linh cùng chồng đi du lịch, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc - Ảnh 2
Cộng đồng mạng nghi ngờ cô nàng đang mang thai con đầu lòng

Giữa lúc nghi vấn nổ ra, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh đã có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Cần Thơ để hâm nóng tính cảm. Mới đây, trên Facebook cá nhân, nàng Hậu cũng chia sẻ khoảnh khắc cực chill bên ông xã. Đỗ Mỹ Linh nở nụ cười tươi khi đứng chụp hình cùng chồng. Giống như những lần khác, mỗi khi xuất hiện cùng chồng, Đỗ Mỹ Linh không ăn mặc cầu kì, chuộng trang phục nhã nhặn, đơn giản. Làm dâu nhà hào môn nhưng Đỗ Mỹ Linh không phô trương, hào nhoáng. 

 

Giữa nghi vấn mang thai, Đỗ Mỹ Linh cùng chồng đi du lịch, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc - Ảnh 3
Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng trong chuyến du lịch 

Chính điều này, nàng Hậu luôn nhận được cảm tình từ người hâm mộ. Cả hai được nhận xét ngày càng giống nhau, nét phu thê thấy rõ. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến hội chị em không khỏi ghen tỵ. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận như: 

- Anh chị ngày càng đẹp đôi, tướng phu thế rõ lắm luôn ạ.

- Chúc anh chị có chuyên du lịch vui vẻ.

- Chị Linh xinh đẹp kiểu dịu dàng.

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