Lùm xùm phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" chưa hạ nhiệt, Trấn Thành lại bị chỉ trích vì bĩu môi khi đàn chị khóc

Cụ thể, trong một chương trình truyền hình, khi xem Lê Dương Bảo Lâm hoàn thành xong vai diễn, nghệ sĩ Kiều Oanh kể về câu chuyện mẹ mất khi cô đang đứng trên sân khấu.

Giữa ồn ào phát ngôn “đời nghệ sĩ khó nuốt”, Trấn Thành bị cư dân mạng đào lại hình ảnh thể hiện hành động kém tinh tế với đàn chị trên sóng truyền hình.

Trước đó Trấn Thành chiếm trọn spotlight trong họp báo công bố phim điện ảnh tiểu sử của Đàm Vĩnh Hưng khi vừa khóc nghẹn vừa trần tình "đời nghệ sĩ khó nuốt"... Anh cũng không quên tự nhắc lại ồn ào "cần sự riêng tư" mà chính mình là tâm điểm chỉ vài tuần trước đó.

Phát ngôn này của nam MC vấp ngay phải những sự chê trách lẫn tranh cãi nảy lửa suốt nhiều ngày qua.

Thêm một ca sĩ nổi tiếng Vbiz tiếp tục có động thái được cho là "cà khịa" Trấn Thành, khi đăng tải dòng trạng thái bàn về nội dung "sướng - khổ" trong nghề.

Cụ thể trên trang cá nhân, ca sĩ Lê Hoàng - cựu thành viên nhóm The Men viết: "Ngồi chờ máy bay mới đọc tin tức, vừa thấy xàm vừa thấy hài hài. Theo mình làm nghề nào không thành công cũng khổ, thành công thì nghề nào cũng sướng. Làm nghệ thuật mà thành công thì sướng nhất rồi. Còn đòi gì nữa. Bạn chỉ khổ khi mà thành công rồi vẫn phải diễn thôi".

Ảnh chụp màn hình trang cá nhân Lê Hoàng (The Men).

Chia sẻ của Trấn Thành không lâu sau đó đã "gây bão" dư luận và trở thành đề tài châm biếm của công chúng thời gian qua.