Thêm một nam ca sĩ đình đám Vbiz cảm thấy 'khó nuốt' trước phát ngôn 'kể khổ' của Trấn Thành: 'Làm nghệ thuật thành công còn đòi gì nữa'

Hậu trường 27/03/2023 10:46

Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục thêm một ca sĩ nổi tiếng Vbiz có động thái được cho là "cà khịa" đàn em khi đăng tải dòng trạng thái bàn về chuyện "sướng - khổ" khi làm nghệ thuật.

Những ngày qua, ồn ào xoay quanh phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" của MC Trấn Thành vẫn đang là tâm điểm thu hút sự chú ý. Không chỉ vậy, trước ồn ào này, nhiều nghệ sĩ Việt đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái chiều với Trấn Thành.

Thêm một nam ca sĩ đình đám Vbiz cảm thấy 'khó nuốt' trước phát ngôn 'kể khổ' của Trấn Thành: 'Làm nghệ thuật thành công còn đòi gì nữa' - Ảnh 1
Những ngày qua, ồn ào xoay quanh phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" của MC Trấn Thành vẫn đang là tâm điểm thu hút sự chú ý - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục thêm một ca sĩ nổi tiếng Vbiz có động thái được cho là "cà khịa" đàn em khi đăng tải dòng trạng thái bàn về chuyện "sướng - khổ" khi làm nghệ thuật. Cụ thể trên trang cá nhân, ca sĩ Lê Hoàng - cựu thành viên nhóm The Men viết: 

"Ngồi chờ máy bay mới đọc tin tức, vừa thấy xàm vừa thấy hài hài. Theo mình làm nghề nào không thành công cũng khổ, thành công thì nghề nào cũng sướng. Làm nghệ thuật mà thành công thì sướng nhất rồi. Còn đòi gì nữa. Bạn chỉ khổ khi mà thành công rồi vẫn phải diễn thôi".

Thêm một nam ca sĩ đình đám Vbiz cảm thấy 'khó nuốt' trước phát ngôn 'kể khổ' của Trấn Thành: 'Làm nghệ thuật thành công còn đòi gì nữa' - Ảnh 2
Trên trang cá nhân, ca sĩ Lê Hoàng - cựu thành viên nhóm The Men đã có dòng trạng thái được cho là 'cà khịa' phát ngôn của Trấn Thành - Ảnh: chụp màn hình

Dưới bài đăng của ca sĩ Lê Hoàng, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã bày tỏ sự đồng tình với anh. Trong đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hí hỏm viết: "Hoàng có thấy khó nuốt không?". Không chỉ ca sĩ Lê Hoàng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong làng giải trí Việt như: ca sĩ Nguyên Vũ, diễn viên Quý Bình, ca sĩ Lâm Khánh Chi,... cũng bày tỏ suy nghĩ không đồng tình với phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt". 

Thêm một nam ca sĩ đình đám Vbiz cảm thấy 'khó nuốt' trước phát ngôn 'kể khổ' của Trấn Thành: 'Làm nghệ thuật thành công còn đòi gì nữa' - Ảnh 3
Dưới bài đăng của ca sĩ Lê Hoàng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã bày tỏ sự đồng tình với Lê Hoàng - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, phía Trấn Thành chưa có chia sẻ gì thêm về ồn ào đang nhắc đến tên mình suốt những ngày qua trên mạng xã hội.

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