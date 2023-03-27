Khóc mếu máo 'kể khổ' như Trấn Thành nhưng Trường Giang lại được hàng nghìn khán giả hết lời khen ngợi!

Hậu trường 27/03/2023 08:35

Giữa lúc dân tình vẫn đang còn xôn xao bàn luận, trên mạng xã hội bỗng chia sẻ lại một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nghệ sĩ Trường Giang khóc mếu máo trước hàng nghìn khán giả.

Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng tranh cãi trước màn khóc lóc kể khổ về nghề của Trấn Thành tại một sự kiện họp báo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Giữa ồn ào này, về phía nghệ sĩ Trấn Thành vẫn chưa lên tiếng hay có bất kỳ động thái nhắc đến việc này. 

Khóc mếu máo 'kể khổ' như Trấn Thành nhưng Trường Giang lại được hàng nghìn khán giả hết lời khen ngợi! - Ảnh 1
Mạng xã hội dậy sóng tranh cãi trước màn khóc lóc kể khổ về nghề của Trấn Thành tại một sự kiện họp báo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Giữa lúc dân tình vẫn đang còn xôn xao bàn luận, trên mạng xã hội bỗng chia sẻ lại một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nghệ sĩ Trường Giang khóc mếu máo trước hàng nghìn khán giả trong liveshow của mình tại quê nhà Quảng Nam. 

Khóc mếu máo 'kể khổ' như Trấn Thành nhưng Trường Giang lại được hàng nghìn khán giả hết lời khen ngợi! - Ảnh 2
Giữa lúc dân tình vẫn đang còn xôn xao bàn luận, trên mạng xã hội bỗng chia sẻ lại một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nghệ sĩ Trường Giang khóc mếu máo trước hàng nghìn khán giả - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong đoạn clip cho biết nguyên nhân khiến "Mười khó" khóc mếu máo trên sân khấu là vì gặp phải những trở ngại về thời tiết trước giờ biểu diễn. Nghệ sĩ Trường Giang vừa khóc vừa chia sẻ: "Hồi chiều trời mưa, mưa là thấy thua rồi. Mọi người ủng hộ, nghệ sĩ ủng hộ, ủy ban ủng hộ, thậm chí hồi chiều tập mọi người tới coi đông lắm. Tôi mới nói mưa kiểu này là chết rồi, là thua rồi. 

Tôi mới vái, xin má tôi, bảo là làm sao làm 6 giờ rưỡi hết mưa để bà con đi coi, chứ về làm liveshow mà ta không đi coi được, tội nghiệp người ta. May sao mà 6 giờ rưỡi hết mưa luôn, má em ghê thiệt... ".

Có thể thấy dù cũng rơi nước mắt trước truyền thông, song Trường Giang vẫn nhận về "mưa lời khen" từ khán giả. Đặc biệt ông xã Nhã Phương đã không ngần ngại bỏ tiền túi để làm liveshow miễn phí dành tặng cho bà con quê nhà. 

Hiện, đoạn clip này vẫn đang được dân tình chia sẻ rầm rộ để so sánh giữa 2 nghệ sĩ. Đồng thời những thông tin, diễn biến xoay quanh ồn ào của Trấn Thành vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

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Từ khóa:   NS Trường Giang Bã xã Trường Giang Trấn Thành khóc lóc kể khổ

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