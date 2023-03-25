Giữa lùm xùm phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Trấn Thành bất ngờ nhắc đến tên một sao nam này đã vắng bóng khỏi hội bạn thân

Mới đây, bà xã Trấn Thành đã đăng tải vlog đi du lịch Đà Lạt cùng ông xã Trấn Thành và hội bạn thân thiết như diễn viên Uyển Ân, Anh Đức, Lê Giang…

Nữ ca sĩ Hari Won mới đây đã đăng tải vlog đi du lịch Đà Lạt cùng ông xã Trấn Thành và hội bạn thân thiết như diễn viên Uyển Ân, Anh Đức, Lê Giang… Tuy nhiên, Trấn Thành và Anh Đức đã thoải mái nhắc tới nam diễn viên Tuấn Trần. Anh từng vướng nghi vấn nghỉ chơi, rời khỏi hội bạn thân thời gian trước đó. Trong bữa tối có mặt đông đảo bạn bè thân thiết, Trấn Thành hài hước chia sẻ về khả năng đá bóng của diễn viên Tuấn Trần: "Ví dụ trong hội nghệ sĩ đá banh, những người mà không dám cướp banh là cỡ như thằng Tuấn Trần. Vì nó cao quá, nó xấn tới là người ta sợ liền nên không dám lấy trái banh. Anh Đức cũng nằm trong cái nhóm không dám cướp banh".

Trấn Thành và Anh Đức đã thoải mái nhắc tới nam diễn viên Tuấn Trần. Anh từng vướng nghi vấn nghỉ chơi, rời khỏi hội bạn thân thời gian trước đó - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau đó, Anh Đức cũng vui đùa hùa theo nam MC "bóc phốt" Tuấn Trần. Anh còn tiết lộ bản thân sợ nam diễn viên 9x. "Tuấn Trần nói về đá banh thì người ta có thể khiếp sợ. Nói về kỹ thuật thì Tuấn Trần không bằng lại Đức đâu. Chỉ là về chiều cao, cân nặng thì mình sợ thôi", Anh Đức cho hay. Có thể thấy Tuấn Trần vẫn có mối quan hệ tốt đẹp và thân thiết với các thành viên chứ không hề nghỉ chơi như thông tin trước đó.

Trấn Thành đã vui vẻ khoe chiếc túi hiệu được Tuấn Trần tặng trong video đập hộp quà sinh nhật tuổi 36 - Ảnh: FBNV Vào đầu năm 2023, Tuấn Trần và Trấn Thành vướng nghi vấn nghỉ chơi. Nguyên do vì người hâm mộ soi ra hàng loạt chi tiết lạ của cả hai như không còn tương tác thân thiết qua lại trên mạng xã hội. Trong bữa tiệc mừng sinh nhật tuổi 36 của Trấn Thành, Tuấn Trần đã vắng mặt và cũng không gửi lời chúc mừng công khai tới đàn anh. Tuy nhiên, khán giả sau đó đã phát hiện ra nam diễn viên vẫn gửi quà tặng sinh nhật tới nam MC đình đám. Trấn Thành đã vui vẻ khoe chiếc túi hiệu được Tuấn Trần tặng trong video đập hộp quà sinh nhật tuổi 36. Chi tiết này đã khẳng định mối quan hệ thân thiết của cả hai.

Vợ chồng Hà Tăng công khai tình tứ tại đám cưới Linh Rin và Phillip Nguyễn Mới đây, vợ chồng Hà Tăng cùng đăng tải ảnh sánh đôi ngọt ngào trong lễ cưới của Linh Rin và Phillip Nguyễn.

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