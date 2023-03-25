Vợ chồng Hà Tăng công khai tình tứ tại đám cưới Linh Rin và Phillip Nguyễn

Hậu trường 25/03/2023 17:04

Mới đây, vợ chồng Hà Tăng cùng đăng tải ảnh sánh đôi ngọt ngào trong lễ cưới của Linh Rin và Phillip Nguyễn.

Mới đây, vợ chồng Hà Tăng cùng đăng tải ảnh sánh đôi ngọt ngào. Trong hình, Louis Nguyễn lịch lãm trong trang phục truyền thống của Phillipines. Bên cạnh là Hà Tăng khoe nhan sắc kiêu sa và vai trần gợi cảm trong chiếc váy hồng sang trọng. Cả hai đứng sát rạt tình tứ, cùng nở nụ cười rạng rỡ.

 

Vợ chồng Hà Tăng công khai tình tứ tại đám cưới Linh Rin và Phillip Nguyễn - Ảnh 1
Vợ chồng Hà Tăng cùng công khai khoảnh khắc tình tứ tại đám cưới của Linh Rin - Ảnh: FBNV

Công khai khung ảnh ngọt ngào, vợ chồng Hà Tăng nhận được nhiều sự chú ý. Theo yêu cầu của cô dâu chú rể, các khách mời không được đăng ảnh cưới trước 2 nhân vật chính. Thế nên sau khi đám cưới kết thúc được 1 ngày, Louis Nguyễn và Hà Tăng mới lần lượt chia sẻ hình ảnh dự đám cưới của Linh Rin và Philip Nguyễn. 

Lễ đường diễn ra hôn lễ của Linh Rin và Phillip Nguyễn cũng là nơi tổ chức đám cưới của Hà Tăng và Louis Nguyễn. Trở lại nơi đánh dấu bước ngoặt cuộc đời sau 11 năm và nụ cười hạnh phúc, viên mãn một lần nữa được nở trên môi của vợ chồng Hà Tăng.

Vợ chồng Hà Tăng công khai tình tứ tại đám cưới Linh Rin và Phillip Nguyễn - Ảnh 2
Sau 4 năm hẹn hò, Linh Rin và Louis Nguyễn chính thức thành vợ chồng - Ảnh: FBNV

 

Trước đó, vào chiều ngày 23/3, Linh Rin và Phillip Nguyễn thực hiện các nghi thức cưới đúng truyền thống của người Philippines ở nhà thờ Santuario de San Antonio Parish tại Manila. Nơi Linh Rin cử hành hôn lễ cũng chính là địa điểm Hà Tăng và Louis Nguyễn tổ chức đám cưới vào 11 năm trước. Đây cũng là nhà thờ được giới thượng lưu địa phương chọn để cử hành các nghi thức cưới hỏi.

Vợ chồng Hà Tăng - Louis có tên trong danh sách những cặp đôi chứng kiến Linh Rin và Phillip Nguyễn thực hiện các nghi lễ. Theo quan niệm của người Philippines thì những cặp vợ chồng đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn, gắn kết lâu năm và hạnh phúc sẽ mang đến cho tân lang tân nương những năng lượng tích cực cho cuộc sống của họ sau này.

Xuất hiện trong tiệc cưới của Phillip Nguyễn và Linh Rin, quý tử Hà Tăng lọt vào khung hình gây chú ý

Xuất hiện trong tiệc cưới của Phillip Nguyễn và Linh Rin, quý tử Hà Tăng lọt vào khung hình gây chú ý

Linh Rin và Phillip Nguyễn vừa tổ chức đám cưới Manila, Phillipines. Đồng thời, quý tử Richard Nguyễn gây chú ý khi xuất hiện vài giây bên cạnh bố mẹ Hà Tăng và Louis Nguyễn .

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Từ khóa:   Hà Tăng sao Việt vợ chồng Hà Tăng

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