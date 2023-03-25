Vợ chồng Hà Tăng công khai tình tứ tại đám cưới Linh Rin và Phillip Nguyễn

Mới đây, vợ chồng Hà Tăng cùng đăng tải ảnh sánh đôi ngọt ngào trong lễ cưới của Linh Rin và Phillip Nguyễn.
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Mới đây, vợ chồng Hà Tăng cùng đăng tải ảnh sánh đôi ngọt ngào. Trong hình, Louis Nguyễn lịch lãm trong trang phục truyền thống của Phillipines. Bên cạnh là Hà Tăng khoe nhan sắc kiêu sa và vai trần gợi cảm trong chiếc váy hồng sang trọng. Cả hai đứng sát rạt tình tứ, cùng nở nụ cười rạng rỡ.
Công khai khung ảnh ngọt ngào, vợ chồng Hà Tăng nhận được nhiều sự chú ý. Theo yêu cầu của cô dâu chú rể, các khách mời không được đăng ảnh cưới trước 2 nhân vật chính. Thế nên sau khi đám cưới kết thúc được 1 ngày, Louis Nguyễn và Hà Tăng mới lần lượt chia sẻ hình ảnh dự đám cưới của Linh Rin và Philip Nguyễn.
Lễ đường diễn ra hôn lễ của Linh Rin và Phillip Nguyễn cũng là nơi tổ chức đám cưới của Hà Tăng và Louis Nguyễn. Trở lại nơi đánh dấu bước ngoặt cuộc đời sau 11 năm và nụ cười hạnh phúc, viên mãn một lần nữa được nở trên môi của vợ chồng Hà Tăng.
Trước đó, vào chiều ngày 23/3, Linh Rin và Phillip Nguyễn thực hiện các nghi thức cưới đúng truyền thống của người Philippines ở nhà thờ Santuario de San Antonio Parish tại Manila. Nơi Linh Rin cử hành hôn lễ cũng chính là địa điểm Hà Tăng và Louis Nguyễn tổ chức đám cưới vào 11 năm trước. Đây cũng là nhà thờ được giới thượng lưu địa phương chọn để cử hành các nghi thức cưới hỏi.
Vợ chồng Hà Tăng - Louis có tên trong danh sách những cặp đôi chứng kiến Linh Rin và Phillip Nguyễn thực hiện các nghi lễ. Theo quan niệm của người Philippines thì những cặp vợ chồng đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn, gắn kết lâu năm và hạnh phúc sẽ mang đến cho tân lang tân nương những năng lượng tích cực cho cuộc sống của họ sau này.