Minh Hằng nghẹn ngào nói về việc chỉ giữ được 1 phôi thai, đau lòng đến mức phải ngừng làm ngay việc này!

Những ngày đầu thực hiện chuyển phôi, vợ chồng Minh Hằng đều rất lo lắng vì chất lượng trứng của cô khá kém.

Sau hơn nửa năm lên xe hoa với ông xã doanh nhân, ngày 3/3 vừa qua, Minh Hằng đã chính thức công khai việc bản thân đang mang thai con đầu lòng nhờ phương pháp chuyển phôi vào cơ thể. Tuy nhiên mới đây, chia sẻ trong một chương trình, nữ ca sĩ không giấu khỏi sự xúc động khi thông báo hiện tại cô chỉ đang mang thai một em bé chứ không phải bầu đôi như thông tin trước đó. Mới đây, chia sẻ trong một chương trình, nữ ca sĩ không giấu khỏi sự xúc động khi thông báo hiện tại cô chỉ đang mang thai một em bé chứ không phải bầu đôi như thông tin trước đó - Ảnh: Cắt từ clip Cụ thể, trên kênh YouTube cá nhân, trong vlog mới nhất, Minh Hằng nói rõ lý do mong muốn sinh 2 em bé cùng một lúc dù được các bác sĩ cảnh báo rủi ro có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ: "Bản thân tôi là người xuất phát điểm khá là muộn, hiện tại tôi đã 35 tuổi. Nếu để thụ thai tự nhiên thì không biết đến bao giờ mới có thể thụ thai được. Nếu tôi may mắn có được con một cách tự nhiên trong năm 2023 thì ít nhất cũng phải 1,5 năm sau mới có đứa con thứ hai, còn nếu sinh mổ thì ít nhất phải 3 năm sau mới sinh con thứ hai.

Đó chính là một trong những lý do khiến tôi đưa hai phôi vào trong cơ thể của mình dù bác sĩ cảnh báo rất nhiều rủi ro và không tốt cho người mẹ ở độ tuổi của tôi. Nhưng mong ước có con của tôi quá lớn, có như thế nào thì tôi cũng phải thử, cũng phải ráng. Tôi đã rất hy vọng mình sẽ có cùng lúc 2 thiên thần nhưng đúng là ông Trời cho bao nhiêu thì mình phải lấy bấy nhiêu, mọi thứ không như mình mong muốn". Minh Hằng tạm ngưng việc viết nhật ký cho con suốt 1 tháng vì không biết chia sẻ gì sau biến cố - Ảnh: Cắt từ clip Những ngày đầu thực hiện chuyển phôi, vợ chồng Minh Hằng đều rất lo lắng vì chất lượng trứng của cô khá kém: "Chồng cũng rất lo lắng. Ảnh nói nếu muốn đi shopping thì ảnh sẽ đẩy xe lăn cho em. Em đi tắm cũng sợ. Mỗi lần đi vệ sinh là đều cầu nguyện sợ phôi rớt ra bên ngoài".

Suốt cả quá trình tìm con đầu lòng, Minh Hằng được ông xã kề cận và chăm sóc - Ảnh: Cắt từ clip Cô tâm sự bản thân khi mất một phôi thai đã mất một thời gian để có tiếp nhận chuyện này: "Mình đã mất một tháng để có thể bắt nhịp lại và viết nhật ký. Mình cũng chấp nhận việc ông trời chỉ cho mình một thì mình cũng đón nhận. Từ đó thì Hằng và ông xã được nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Hiện tại cũng rất thoải mái".

Minh Hằng tậu liền 2 biệt thự chuẩn bị đón con đầu lòng "Ngày hạnh phúc. Mẹ kịp nhận 2 căn nhà đón mèo con nghen" - Minh Hằng chia sẻ cùng hình ảnh bề thế của căn biệt thự trên trang cá nhân.

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