Minh Hằng lộ rõ bụng bầu khi xuất hiện bên ông xã, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Sau khi tiết lộ mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm, Minh Hằng đã đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội.

Mới đây, Minh Hằng đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện tình cảm, dựa đầu vào vai ông xã doanh nhân trên trang cá nhân. Cả hai vui vẻ và hạnh phúc đi mua sắm cùng nhau. "Đi tặng quà cho ổng. Hao kim nha", Minh Hằng chia sẻ. Bên cạnh đó, vóc dáng của mẹ bỉm cũng được dân tình quan tâm. Có thể thấy vòng 2 của nữ ca sĩ 8x hiện tại đã lớn rõ sau thông báo mang bầu. Dù xuất hiện bên Minh Hằng nhưng ông xã doanh nhân vẫn đeo khẩu trang, không để lộ rõ mặt.

Nữ ca sĩ để lộ vòng 2 lớn sau thông báo mang thai con đầu lòng - Ảnh: FBNV Minh Hằng từng chia sẻ khoảng thời gian trước khi lập gia đình, cô chỉ muốn tập trung cho công việc và ngại ngần với việc kết hôn, sinh con. "Trước đây tôi luôn nghĩ nếu muốn đạt thứ gì đó thì phải chấp nhận hy sinh nên tôi tập trung hoàn toàn cho công việc. Tôi nghĩ có chồng cũng được, không có cũng không sao. Đối với nghệ sĩ như tôi, nếu lấy chồng, sinh con sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp. Tôi không sợ mình thất bại và thử thách nhưng chuyện lập gia đình và sinh con là chướng ngại mà tôi khó vượt qua", Minh Hằng cho hay.

Minh Hằng thông báo mang thai con đầu lòng với chồng doanh nhân vào ngày 3/3. Nữ ca sĩ mới đây đã trải lòng về hành trình có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Minh Hằng chia sẻ đó là hành trình đầy bỡ ngỡ, hoang mang nhưng ngập tràn hạnh phúc. "Tôi chọn phương pháp IVF để có thể biết được mọi thứ diễn ra theo trình tự ra sao, nhưng mọi thứ lại không như tôi nghĩ. Tất cả trình tự khiến tôi bỡ ngỡ. Tôi không thể quên cảm xúc khi nằm trên giường, biết được hai phôi thai được chuyển vào cơ thể. Tôi cảm nhận một sinh linh đang được sinh sống trong cơ thể của mình", Minh Hằng chia sẻ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cho biết cô thấy may mắn và hạnh phúc vì hành trình khó khăn luôn có ông xã cạnh bên, đồng hành. Minh Hằng nghẹn ngào khi nhắc đến hành trình thụ tinh trong ống nghiệm - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra trước khi mang thai, cô sợ việc có con vì từng chứng kiến nhiều bạn bè có con, nuôi con bị trầm cảm, mất hết sự nghiệp. Khi được bạn đời động viên, chiều theo mọi ý muốn, cô vượt qua chướng ngại tâm lý. Hiện ca sĩ trong giai đoạn đầu của thai kỳ nên ngưng công việc, tập trung chăm sóc sức khỏe.

Bất ngờ trước diện mạo của Minh Hằng khi lần đầu lộ diện hậu xác nhận mang thai con đầu lòng Lần đầu xuất hiện công khai kể từ khi công khai mang thai con đầu lòng, ca sĩ Minh Hằng khiến mọi người không khỏi bất ngờ trước diện mạo mới toanh của mình.

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