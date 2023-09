Trước đó, vào tối ngày 3/3, Minh Hằng thông báo về việc cô mang thai con đầu lòng sau 9 tháng kết hôn. Nữ diễn viên chia sẻ: "Sau 3 chuyến bay, suốt 3 tháng trời ròng rã và 10 buổi hẹn thót tim nhiều lần cùng bác sĩ, hôm nay Hằng xin được trân trọng thông báo, chồng được bổ nhiệm chức vụ làm bố full-time và không được phép tăng lương".

Bên dưới bài đăng của ca sĩ Minh Hằng, nhiều sao Việt đã để lại lời chúc mừng. Ca sĩ Tóc Tiên để lại lời nhắn gửi: "Á chúc mừng anh chị và cả nhà". Diễn viên Diệu Nhi cũng khen ngợi khoảnh khắc thông báo tin vui của ca sĩ Minh Hằng bằng hai từ "dễ thương".

Trước đó ca sĩ Minh Hằng cũng không ít lần vướng phải tin đồn mang thai khi để lộ vòng hai to bất thường tại một số sự kiện. Song vào thời điểm ấy nữ ca sĩ vẫn giữ im lặng và không lên tiếng về thông tin này.

Minh Hằng tổ chức lễ cưới vào tháng 6/2022 tại Vũng Tàu. Nữ diễn viên giữ kín danh tính về chồng cho đến lúc cưới.

Chồng của Minh Hằng là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dệt Đông Quang (Đức Hòa, Long An). Theo thông tin trên website, công ty này được thành lập năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Ngoài ra, doanh nhân Quốc Bảo còn đứng tên đại diện pháp luật của hai doanh nghiệp khác, cũng có trụ sở tại tỉnh Long An.