Bất ngờ trước diện mạo của Minh Hằng khi lần đầu lộ diện hậu xác nhận mang thai con đầu lòng

Hậu trường 05/03/2023 09:27

Lần đầu xuất hiện công khai kể từ khi công khai mang thai con đầu lòng, ca sĩ Minh Hằng khiến mọi người không khỏi bất ngờ trước diện mạo mới toanh của mình.

Mới đây vào chiều 4/3, Minh Hằng đã có mặt tại một sự kiện ở Hà Nội. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ công khai xuất hiện ở chốn đông người sau khi thông báo tin vui. Minh Hằng diện một bộ đồ màu đen rộng rãi và điểm nhấn là phần xẻ ngực đầy hiểm hóc.

Bất ngờ trước diện mạo của Minh Hằng khi lần đầu lộ diện hậu xác nhận mang thai con đầu lòng - Ảnh 1

Bất ngờ trước diện mạo của Minh Hằng khi lần đầu lộ diện hậu xác nhận mang thai con đầu lòng - Ảnh 2

Khi xuất hiện trước công chúng nữ ca sĩ không giấu khỏi sự hạnh phúc ở trên khuôn mặt. Tuy nhiên người đẹp đều chủ động lấy tay hoặc túi xách để che vòng hai bầu bí. Minh Hằng thể hiện sự chuyên nghiệp, chỉn chu khi giao lưu với khán giả. Cô cũng không hề đề cập đến tin vui của bản thân.

Trước đó, vào tối ngày 3/3, Minh Hằng thông báo về việc cô mang thai con đầu lòng sau 9 tháng kết hôn. Nữ diễn viên chia sẻ: "Sau 3 chuyến bay, suốt 3 tháng trời ròng rã và 10 buổi hẹn thót tim nhiều lần cùng bác sĩ, hôm nay Hằng xin được trân trọng thông báo, chồng được bổ nhiệm chức vụ làm bố full-time và không được phép tăng lương".

Bất ngờ trước diện mạo của Minh Hằng khi lần đầu lộ diện hậu xác nhận mang thai con đầu lòng - Ảnh 3

Bên dưới bài đăng của ca sĩ Minh Hằng, nhiều sao Việt đã để lại lời chúc mừng. Ca sĩ Tóc Tiên để lại lời nhắn gửi: "Á chúc mừng anh chị và cả nhà". Diễn viên Diệu Nhi cũng khen ngợi khoảnh khắc thông báo tin vui của ca sĩ Minh Hằng bằng hai từ "dễ thương".

Trước đó ca sĩ Minh Hằng cũng không ít lần vướng phải tin đồn mang thai khi để lộ vòng hai to bất thường tại một số sự kiện. Song vào thời điểm ấy nữ ca sĩ vẫn giữ im lặng và không lên tiếng về thông tin này.

Bất ngờ trước diện mạo của Minh Hằng khi lần đầu lộ diện hậu xác nhận mang thai con đầu lòng - Ảnh 4

Minh Hằng tổ chức lễ cưới vào tháng 6/2022 tại Vũng Tàu. Nữ diễn viên giữ kín danh tính về chồng cho đến lúc cưới.

Chồng của Minh Hằng là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dệt Đông Quang (Đức Hòa, Long An). Theo thông tin trên website, công ty này được thành lập năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Ngoài ra, doanh nhân Quốc Bảo còn đứng tên đại diện pháp luật của hai doanh nghiệp khác, cũng có trụ sở tại tỉnh Long An.

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Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Minh Hằng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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