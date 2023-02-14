Động thái gây chú ý của Minh Hằng giữa tin đồn mang thai con đầu lòng

Hậu trường 14/02/2023 10:53

Mặc dù Minh Hằng chưa lên tiếng về tin đồn mang thai, nhưng phản ứng của cô gần đây thu hút sự chú ý.

Cuộc sống của Minh Hằng sau khi kết hôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mặc dù đã lập gia đình nhưng thời gian qua, nữ diễn viên vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, quay quảng cáo, đóng phim... Mới đây nhất, sự trở lại của cô trong phim điện ảnh Chị chị em em 2 thu hút sự chú ý của công chúng. 

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, nhiều khán giả cũng hy vọng sớm nhận được "tin vui" từ Minh Hằng. Cách đây một tháng, nữ diễn viên vướng tin đồn mang thai với ông xã doanh nhân khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim của Trấn Thành với bộ váy trắng ôm sát, để lộ vòng 2 căng tròn bất thường.

Động thái gây chú ý của Minh Hằng giữa tin đồn mang thai con đầu lòng - Ảnh 1
Động thái gây chú ý của Minh Hằng giữa tin đồn mang thai con đầu lòng - Ảnh 2
Gần đây, Minh Hằng thường xuất hiện với vòng 2 kém thon gọn. Ảnh: Internet

Tại sự kiện công chiếu sớm bộ phim Chị chị em em 2 hôm 19/1, Minh Hằng tiếp tục khiến khán giả đặt nghi vấn khi diện chiếc váy bó sát, để lộ vòng eo kém thon gọn trong khoảnh khắc "đọ dáng" cùng Ngọc Trinh.

Trong những hình ảnh mới gần đây, người đẹp 8X cũng đã thay đổi phong cách ăn mặc. Khác xa với thười trang hở, cắt xẻ eo thường thấy, nữ diễn viên nay lại mặc chiếc váy rộng, hoàn toàn "nuốt dáng". 

Phong cách khác biệt của Minh Hằng khiến người hâm mộ đặt nghi vấn về việc nữ diễn viên đang mang thai con đầu lòng. Cô chọn trang phục rộng vì không muốn để lộ phần bụng.

Động thái gây chú ý của Minh Hằng giữa tin đồn mang thai con đầu lòng - Ảnh 3
Động thái gây chú ý của Minh Hằng giữa tin đồn mang thai con đầu lòng - Ảnh 4
Động thái gây chú ý của Minh Hằng giữa tin đồn mang thai con đầu lòng - Ảnh 5
Nữ diễn viên thay đổi phong cách thời trang giữa tin đồn bầu bí. Ảnh: FBNV

Ngày 28/6/2022, Minh Hằng tổ chức đám cưới hoành tráng với chồng đại gia tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Hồ Tràm với sự tham gia của 300 khách mời gồm người thân và dàn sao Việt.

Là người có đời tư kín tiếng, đám cưới của Minh Hằng không có truyền thông tác nghiệp, an ninh được thắt chặt tối đa. Dù đảm bảo tối đa về an ninh, song những hình ảnh bên trong ngày trọng đại của "bé Heo" vẫn được lan truyền trên mạng xã hội. Ai nấy đều vui mừng khi Minh Hằng tìm được bến đỗ, tuy không sớm nhưng đúng người.

Được biết, chồng Minh Hằng hơn cô 10 tuổi và là Phó tổng giám đốc một công ty Dệt ở Long An. Ngoài ra, doanh nhân Quốc Bảo còn đứng tên đại diện pháp luật của hai doanh nghiệp khác, cũng có trụ sở tại tỉnh Long An.

Động thái gây chú ý của Minh Hằng giữa tin đồn mang thai con đầu lòng - Ảnh 6

Minh Hằng và ông xã đã có 6 năm hẹn hò, tìm hiểu nhau. Là người kín tiếng, Minh Hằng hiếm khi nào để lộ hình ảnh của chồng trước công chúng. Chia sẻ về việc không công khai danh tính chồng, nữ diễn viên mới đây cho biết: "Ngay từ đầu, Hằng có hỏi anh là: 'Anh có muốn được công khai hay không vì bây giờ anh đã là chồng của em rồi?'. Anh nói là: "Cho anh xin thêm một thời gian. Anh là chồng của em nhưng anh không phải là người của công chúng. Anh vẫn sẽ yêu em bằng tất cả trái tim của mình nhưng hãy cho anh đứng ở một góc mà nhìn em tỏa sáng trước mọi người.

Mình nghe điều đó và thấy là đúng vì thật ra là mình lấy chồng nhưng mình không có quyền bắt chồng như mình, phải chia sẻ tất cả hình ảnh của anh, đời sống cá nhân của anh. Anh nói là anh thích được đánh tennis, anh thích được mặc quần tà lỏn đi dép lê ngoài đường, mình không thể tước hết sự riêng tư cũng như đời sống của anh. Anh xin hiện tại thì chưa nhưng biết đâu sau này anh lại thích. Mình không biết nhưng mình hoàn toàn tin tưởng và cũng như tôn trọng người đồng hành cùng mình".

Hiện tại, nữ ca sĩ đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc. Sau khi kết hôn, Minh Hằng cũng được nhận xét là thăng hạng về nhan sắc, nữ ca sĩ ngày càng xinh đẹp và quyến rũ.

 

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Từ khóa:   Minh Hằng Minh Hằng mang thai Ngọc Trinh

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