Bị mỉa mai '4 đời chồng còn khoe', Hoàng Yến 'Về nhà đi con' gay gắt đáp trả

Không chỉ bị nói khoe dáng quá đà, nữ diễn viên còn bị mang quá khứ kết hôn nhiều lần ra mỉa mai. "Tởm, 4 chồng rồi còn gì nữa mà khoe, càng khoe càng tởm", một bình luận nổi bật.

Mới đây, diễn viên Hoàng Yến đăng tải loạt ảnh khoe dáng với bikini. Bên cạnh những bình luận khen ngợi vóc dáng ở tuổi 47, "cô Xuyến" cũng vấp phải một số lời chê bai.

Không đóng nhiều phim nhưng Hoàng Yến lại được nhiều khán giả nhớ tới nhờ vai diễn ấn tượng - cô Xuyến mê trai - trong phim truyền hình Về nhà đi con năm 2019. Không chỉ ghi dấu ấn với những vai diễn đỏng đảnh, đanh đá, lẳng lơ, nữ diễn viên sinh năm 1976 còn được quan tâm vì chuyện đời tư đặc biệt của mình. Cô đã trải qua 4 cuộc hôn nhân và tất cả đều đổ vỡ.

Trước lời lẽ không hay, Hoàng Yến đáp trả sâu cay: "Tôi trân trọng sự thấy tôi tởm của chị. Chị có đố kỵ tôi bao nhiêu, tôi cũng hoan hỷ đón nhận. Nhưng phán xét người khác khi không biết gì về người ta là không nên đâu. Không thích nhìn tôi thì chị đừng vào trang tôi là được. Chúc chị hạnh phúc với gia đình để không phải có thời gian soi mói người khác nữa nhé".

Hoàng Yến bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên khi cô mới 17-18 tuổi. Khi hai vợ chồng đang hạnh phúc, cô bất ngờ phát hiện chồng có người thứ ba. Vì quá yêu chồng, cô tìm cách tự bao biện cho người ấy, tự nhủ bản thân không có những thứ cô gái kia có được. Cưới và làm mẹ ở độ tuổi còn rất trẻ, Hoàng Yến đã nghĩ gắng gượng vì con, nhưng vì nỗi đau tinh thần quá lớn, cô đành bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu khi mới 20 tuổi.

Bốn năm sau, Hoàng Yến quen biết người đàn ông thứ hai qua giới thiệu của người quen. Thương anh đồng cảnh ngộ và hợp tính với mẹ của anh, cô lựa chọn gắn bó với gia đình họ. Nhưng chỉ sau ba năm, cô nhận ra mối quan hệ này phải dừng lại. Đến lúc anh nhận ra lỗi lầm và hứa sửa lỗi, cô đã quyết định rời xa anh.

Sau hai "lần đò" và có hai con gái, Hoàng Yến bắt đầu sợ hôn nhân. Đó là lý do khi bạn trai kém 8 tuổi cầu hôn, cô đã chủ động chia tay. Nhưng nửa kia hết mực níu kéo, cô một lần nữa lấy hết dũng khí bước vào cuộc sống vợ chồng. Hai lần có em bé, cô đều không giữ được. Đến năm thứ tư của cuộc hành trình, cô nhận ra: "Nhân duyên với anh ấy trong kiếp này chỉ đến vậy thôi".

"Quá tam ba bận", diễn viên sinh năm 1976 từng nghĩ sẽ không bao giờ kết hôn lần nữa. Nhưng sau cùng, cô nhận ra phụ nữ dù có giỏi và mạnh mẽ đến mấy cũng luôn khát khao có một mái ấm gia đình. Đáng tiếc cũng như ba lần trước, cuộc hôn nhân này của cô kết thúc chóng vánh trong nhiều nước mắt, thậm chí còn gây ồn ào dư luận quanh chuyện cô bị chồng bạo hành.

Sau 4 lần kết hôn rồi ly hôn, bà mẹ ba con tiết lộ, cô sẵn sàng đến với cuộc hôn nhân thứ 5 nếu đủ duyên. Với chia sẻ này, nữ diễn viên nhận phải bình luận tiêu cực, mang tính thành kiến của một số cư dân mạng.