Cát Phượng tiết lộ mối quan hệ hiện tại với NSND Việt Anh sau ồn ào cư xử

Trên Thanh Niên, nữ diễn viên tiết lộ cô và NSND Việt Anh vẫn là anh em, lùm xùm đó chỉ là hiểu lầm. Thời điểm đó, Cát Phượng không nói nặng gì với đàn anh nhưng dư luận dậy sóng.

Mới đây, Cát Phượng có chia sẻ liên quan tới mối quan hệ hiện tại với NSND Việt Anh sau ồn ào cư xử năm 2020.

Tôi cũng viết rõ ràng hai vế khác nhau, một vế dành cho giả thuyết người đó không phải anh Việt Anh, một vế giả thuyết nếu đó là anh Việt Anh, tôi cũng dạ thưa anh đàng hoàng. Tôi không nói nặng gì nhưng dư luận dậy sóng", Cát Phượng giãi bày.

"Chúng tôi vẫn là anh em mà. Lùm xùm đó chỉ là hiểu lầm thôi. Thời điểm đó tôi không nói nặng gì anh Việt Anh cả, vì tôi thật sự không biết tài khoản Facebook đó của anh ấy.

Bà mẹ một con cho biết thêm, sau ồn ào cả hai vẫn nói chuyện bình thường và không giận hờn nhau. Thậm chí trong dự án sắp tới của Cát Phượng, cô dự định sẽ mời đàn anh tham gia.

"Anh Việt Anh là đàn anh lớn, anh đọc sẽ biết. Lúc đó tôi không nhắc đến chuyện này nữa nhưng tôi cũng gửi lời xin lỗi anh Việt Anh. Anh ấy nói chuyện này hiểu lầm thôi, chứ anh đọc cũng không thấy có gì hỗn hào với anh cả. Chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường, không giận hờn nhau", Cát Phượng tâm sự.

Sự việc xảy ra vào cuối năm 2022, hậu tang lễ danh hài Chí Tài tại Việt Nam, dàn sao Vbiz đã có hành động xử lí một nam gymer từng có lời lẽ xúc phạm vợ và gia đình cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, việc các nghệ sĩ tìm đến tận nơi làm việc của nam gymer đã gây ra những phản ứng trái chiều. Đặc biệt, Cát Phượng và NSND Việt Anh đã có màn đáp trả trên mạng xã hội vì có quan điểm đối lập nhau, thái độ của Cát Phượng bị công chúng cho là vô lễ với tiền bối.

Cụ thể, NSND Việt Anh đã đăng tải bài viết nhằm nhắc nhở đàn em nghệ sĩ trong vụ xử lý nam gymer như sau: "Nghệ sĩ là người làm nghệ thuật, cùng với mọi người tìm đến cái đẹp, làm ra cái đẹp nên từng hành xử và ngôn từ phải cẩn trọng, nhẹ nhàng, nhân ái, yêu thương, chuẩn mực. Vì trẻ em đang xem người nghệ sĩ để bắt chước. Hãy cẩn thận các bạn đồng nghiệp của tôi ơi".

Tuy nhiên, lời nhắc nhở đàn em của nghệ sĩ Việt Anh đã khiến Cát Phượng tỏ ra khá bức xúc. Cô đăng đàn phản pháo nhằm khẳng định việc làm của mình không sai, cho biết chưa từng văng tục hay có những lời lẽ thiếu văn hoá.

Nhưng một phần của dòng trạng thái ấy đã khiến netizen bức xúc, cho rằng Cát Phượng thiếu lễ độ với đàn anh "Anh comment (bình luận - PV) nói chúng tôi ăn nói không nhẹ nhàng, ngôn từ chưa đẹp. Thưa anh, chúng tôi ăn nói ngôn từ chưa đẹp chỗ nào vậy anh? Chúng tôi văng tục chỗ nào hả anh? Anh xem lại clip một ngàn lần vẫn không thấy chúng tôi có những lời lẽ thiếu văn hóa anh nhé", Cát Phượng cho hay.

Ngay sau đó, NSND Việt Anh lên tiếng xác nhận tài khoản Facebook đó là của mình và hỏi ngược lại đàn em: "Nick đó là của anh Phượng ơi. Anh có sai với các em không? Xin cho anh biết anh sai". Trước phản ứng của NSND Việt Anh cũng như sự phản đối dữ dội của cộng đồng mạng, Cát Phượng đã xóa bài và công khai xin lỗi đàn anh trên trang cá nhân.