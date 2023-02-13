Á hậu Mâu Thủy hạ sinh con đầu lòng, bạn trai kề cận chăm sóc

Hậu trường 13/02/2023 11:50

Á hậu Mâu Thuỷ và bạn đời hạnh phúc chào đón thiên thần nhí ra đời.

Sáng 13/2, một người bạn trong giới showbiz chia sẻ loạt ảnh Mâu Thủy hạ sinh con đầu lòng. Trong ảnh, nhóc tỳ nhà Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trộm vía bụ vẫm, đáng yêu khi vừa chào đời. 

Bạn trai luôn kề cận bên Mâu Thủy để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này. Rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè cũng đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến gia đình của Mâu Thuỷ. 

Á hậu Mâu Thủy hạ sinh con đầu lòng, bạn trai kề cận chăm sóc - Ảnh 1
Mâu Thủy hạ sinh con đầu lòng.

Sau khi vượt cạn, tuy mệt mỏi nhưng Mâu Thủy vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, tươi tắn. Cô chụp ảnh bế con khiến mọi người xúc động. 

Á hậu Mâu Thủy hạ sinh con đầu lòng, bạn trai kề cận chăm sóc - Ảnh 2
Bạn trai ở bên Mâu Thủy trong hành trình "vượt cạn". 

Theo thông tin ít ỏi được Mâu Thuỷ chia sẻ, bạn trai cô trai sinh năm 1990. Cả 2 quen nhau hơn hai năm và chính thức công khai qua màn cầu hôn hồi tháng 7/2022. Trong thời gian mang thai, nàng Hậu tăng hơn 13kg, sức khoẻ ổn định. Bạn trai là người ở bên chăm sóc, động viên tâm lý cô.

Á hậu Mâu Thủy hạ sinh con đầu lòng, bạn trai kề cận chăm sóc - Ảnh 3
Á hậu Mâu Thủy hạ sinh con đầu lòng, bạn trai kề cận chăm sóc - Ảnh 4
Mâu Thủy tăng 13 kg trong thời gian bầu bí. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về chuyện đám cưới, Mâu Thuỷ cho biết gia đình nhà cô hối thúc song bản thân người đẹp không muốn vội vàng: "Đám cưới là kết quả tình yêu chứ không phải vì tôi có con mà buộc anh phải cưới. Tôi không phải bắt người đàn ông chịu trách nhiệm về việc có con bởi tôi cũng có trách nhiệm trong đó. Tôi muốn hôn lễ của mình là sự kết tinh tình yêu của 3 người, tôi - chồng và con.

Á hậu Mâu Thủy hạ sinh con đầu lòng, bạn trai kề cận chăm sóc - Ảnh 5
Mâu Thủy đã nhận lời cầu hôn của bạn trai. Ảnh: FBNV

Mẹ chồng tôi thì không hối thúc nhưng mẹ tôi liên tục nói về việc phải tổ chức đám cưới. Hồi tháng 5-6/2022 mẹ bắt tôi chuẩn bị mọi thứ để cuối năm cưới vì sợ con bị điều tiếng nhưng tôi không thể vì đây là dịp đời người chỉ có một lần, không thể gấp và qua loa như vậy được. Tôi và mẹ gặp bất đồng, cả hai ngồi với nhau để thống nhất lại. Chồng khuyên nghe lời mẹ nhưng tôi quyết chờ đến khi sinh con xong, chọn địa điểm, thời gian phù hợp nếu cả hai còn bên nhau thì cưới. Tôi không sợ người ta nói gì cả, cuộc đời này tôi chỉ sợ nhất là không có tiền thôi.

Mọi người hay làm quá việc người con gái sinh rồi mà không được diện váy cô dâu này kia, nhưng tôi đã mặc rất nhiều lần trên sàn diễn rồi mà. Dù việc mặc một chiếc váy thuộc về mình sẽ có ý nghĩa hơn khi đi diễn nhưng tôi cũng không quá đặt nặng chuyện này. Nếu chúng tôi thích chụp có thể sắp xếp để mặc đồ rồi chụp cũng được nhưng diện 10 bộ đi nữa thì nó cũng không trọn vẹn, tôi mặc một bộ cũng được nhưng phải đúng thời điểm".

 

 

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