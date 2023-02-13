Linh Rin lộ bụng nhô cao, nghi vấn sắp sinh con cho vị hôn phu tỷ phú?

Hậu trường 13/02/2023 06:26

Thời gian qua, Linh Rin thường xuyên bị soi vòng 2 to bất thường làm dậy lên đồn đoán cô đang mang thai.

Mới đây, Linh Rin gây chú ý khi tham gia một sự kiện có sự góp mặt của nhiều chị em thân thiết như Hạnh Sino, Huyền Baby, Emily Nguyễn.

4 người đẹp đều diện những chiếc đầm bó sát, khoe trọn vóc dáng gợi cảm. Nhưng gây chú ý trong lần lên sóng này chính là vòng 2 của Linh Rin. Theo đó, ở một số góc chụp, vòng 2 của người đẹp gốc Hà thành không còn được thon gọn như trước. Thỉnh thoảng, cô còn lấy tay che bụng để tránh bị săm soi.

Linh Rin lộ bụng nhô cao, nghi vấn sắp sinh con cho vị hôn phu tỷ phú? - Ảnh 1
Linh Rin lộ bụng nhô cao, nghi vấn sắp sinh con cho vị hôn phu tỷ phú? - Ảnh 2
Linh Rin bị soi vòng 2 nhô cao thấy rõ. Ảnh: Chụp màn hình

Đến đây, dân mạng tò mò phải chăng nàng mẫu đã có tin vui sau khi thông báo sắp đám cưới với hôn phu tỷ phú?

Nhưng tất cả chỉ là đồn đoán của dân mạng mà thôi bởi trong một sự kiện cách đó không lâu, vòng 2 của Linh Rin lại khá thon thả.

Trước đó, vào tháng 11/2022, nghi vấn Linh Rin mang thai đã rộ lên. Theo đó, khi xuất hiện cùng Phillip Nguyễn, người đẹp lộ bụng to khi diện đầm ôm sát. Trong nhiều khoảnh khắc, nàng hot girl này dùng quạt hoặc tay che chắn vòng hai.

Linh Rin lộ bụng nhô cao, nghi vấn sắp sinh con cho vị hôn phu tỷ phú? - Ảnh 3
Linh Rin lộ bụng nhô cao, nghi vấn sắp sinh con cho vị hôn phu tỷ phú? - Ảnh 4

Xem những hình ảnh gần nhất trên trang cá nhân của Linh Rin sẽ thấy cô chủ yếu diện trang phục rộng, thoải mái chứ không chăm diện body như trước đây. Điều này khiến nhiều người đoán phải chăng Linh Rin đang mang bầu?

Được biết, sau khi công bố đã đính hôn với Phillip Nguyễn, Linh Rin đã làm việc tại gia đình chồng tương lai. Cô là giám đốc của một bộ phận, thường xuyên sánh bước bên chồng sắp cưới đi công tác nước ngoài. Ngoài ra, Linh Rin có mối quan hệ thân thiết với Hà Tăng cũng như tất cả các thành viên trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.  

Linh Rin lộ bụng nhô cao, nghi vấn sắp sinh con cho vị hôn phu tỷ phú? - Ảnh 5

Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 8/2019, kể từ đó cặp đôi liên tục khoe những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Nói về sức cuốn hút của chồng sắp cưới Linh Rin tâm sự: "Anh Phillip là một người có hiểu biết rất rộng và trí nhớ tốt. Linh luôn có cảm giác ngưỡng mộ anh ấy. Vì yêu nhau đã lâu nên thật khó để có thể nói hết được những điểm anh ấy cuốn hút Linh. Những năm tháng bên nhau, mỗi khi anh Phillip có sự thay đổi, Linh lại cảm thấy anh ấy thật thú vị".

Cô cũng thừa nhận khi yêu mình có ghen với bạn trai vì anh có nhiều vệ tinh xung quanh. Tuy nhiên, sau 3 năm hẹn hò, cả 2 đã hiểu nhau và quyết định năm 2023 sẽ làm hôn lễ. Nói về ngày trọng đại, Linh Rin thổ lộ: "Thời gian vừa qua, Linh bay suốt, vừa bay theo lịch trình cá nhân vừa bay 'ké' anh Phillip nữa. Giờ công việc cũng đã dần ổn định, chúng mình đã hứa với nhau rằng sang năm sẽ nghĩ kỹ hơn về đám cưới. Nhưng chắc đám cưới sẽ tổ chức trong năm 2023".

 

 

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Từ khóa:   Linh Rin Phillip Nguyễn Tăng Thanh Hà

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