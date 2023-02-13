Vợ cũ Bằng Kiều xúc động nhớ về kỷ niệm 26 năm trước bên cố ca sĩ Phi Nhung

Hậu trường 13/02/2023 06:00

"Chúng ta sẽ không biết giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành kỷ niệm", Trizzie Phương Trinh bùi ngùi khi nhớ về người em thân thiết.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh đăng lên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng Phi Nhung 26 năm trước, vừa được Wendy Phạm - con gái cố ca sĩ - tìm thấy.

Vợ cũ Bằng Kiều xúc động nhớ về kỷ niệm 26 năm trước bên cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 1
Ảnh Trizzie Phương Trinh bên Phi Nhung 26 năm về trước. Ảnh: FBNV

Theo Trizzie Phương Trinh, khoảng 30 năm trước, để có hình chụp chung với bạn bè, đồng nghiệp không dễ vì thợ ảnh chỉ chụp và rửa một tấm duy nhất. Cô tiết lộ bức ảnh bên Phi Nhung được chụp năm 1997, ngày ca sĩ ra mắt Don't speak - CD solo cuối cùng trong sự nghiệp ca hát của cô - ở vũ trường Majestic, quận Cam, tiểu bang California, Mỹ. Lúc ấy, Phi Nhung 26 tuổi, còn cô 29 tuổi, cả hai "như hình với bóng", thường xuất hiện chung tại các sự kiện, đêm diễn.

"Nhung ngày ấy rất mộc mạc, chưa được nhiều khán giả biết tới. Tôi đi hát ở đâu cũng đưa Nhung theo, tới khi em vững vàng, tự định hướng được sự nghiệp ca hát. Giờ nhìn lại tấm hình này, tôi bần thần, không nghĩ em đã ra đi mãi mãi. Những gì còn lại chỉ là kỷ niệm qua ký ức, hình ảnh mà thôi. Chúng ta sẽ không biết giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành kỷ niệm", cô tâm sự.

Trizzie Phương Trinh và Phi Nhung có mối quan hệ thân tình, gắn bó gần 30 năm. Vợ cũ Bằng Kiều và gia đình cô chính là người đã cưu mang, hỗ trợ từ công việc đến cuộc sống khi cố ca sĩ làm mẹ đơn thân, đưa con nhỏ chân ướt chân ráo tới Mỹ mưu sinh.

Vợ cũ Bằng Kiều xúc động nhớ về kỷ niệm 26 năm trước bên cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 2
Vợ cũ Bằng Kiều xúc động nhớ về kỷ niệm 26 năm trước bên cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 3

Trizzie Phương Trinh nói mối quan hệ của cô và Phi Nhung không đơn thuần là tình đồng nghiệp hay đàn chị dẫn dắt đàn em vào nghề như nhiều người vẫn nghĩ. Ngày ba Trizzie Phương Trinh mất, Phi Nhung bay từ Việt Nam về Mỹ chịu tang. Wendy Phạm để tang ông ngoại như các cháu trong gia đình. Tại lễ tang, Phi Nhung cùng Trizzie đeo khăn trắng, đứng đáp lễ quan khách đến thăm viếng.

Khi Phi Nhung qua đời, Trizzie Phương Trinh tiếp tục cùng cháu gái Wendy lo tang lễ cho người em.

"Chúng tôi là gia đình, bao nhiêu năm qua chúng tôi vẫn thế. Vẫn lặng lẽ xem nhau như ruột thịt, chỉ cần em biết, chỉ cần chị biết, chỉ cần gia đình chúng ta biết chứ không cần cả thế giới biết", Trizzie Phương Trinh từng tâm sự.

Trizzie Phương Trinh sinh năm 1966, nổi tiếng tại thị trường hải ngoại với dòng nhạc sôi động. Cô từng kết hôn và có ba con trai với ca sĩ Bằng Kiều trước khi chia tay cách đây tám năm. Trizzie là người có tiếng nói trong cộng đồng nghệ sĩ tại hải ngoại. Cô từng cưu mang, giúp đỡ nhiều tên tuổi lớn từ lúc cơ hàn, trong đó có nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Phi Nhung.

Phi Nhung mất hồi tháng 9/2021 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM sau một tháng rưỡi điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Cô sinh năm 1970 tại Gia Lai trước khi sang Mỹ định cư, nổi danh với các ca khúc Bông điên điển, Còn thương rau đắng mọc sau hè... Sau nhiều năm thành công ở thị trường hải ngoại, năm 2005, cô về nước ca hát. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Phi Nhung còn kinh doanh quán chay và tích cực hoạt động thiện nguyện.

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