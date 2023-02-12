Cổng biệt thự triệu đô của 'ông bầu' Ngọc Trinh bất ngờ đổ sụp, hé lộ nguyên nhân xảy ra sáng sớm

Hậu trường 12/02/2023 16:14

Cảnh hoang tàn trước cổng căn biệt thự ven sông đắt đỏ của Vũ Khắc Tiệp khiến dân mạng bất ngờ.

Mới đây, trên kênh tiktok của mình, Vũ Khắc Tiệp đã đăng tải một đoạn clip của anh tại căn biệt thự ven sông. Lúc này là sáng sớm, Vũ Khắc Tiệp vội vàng, hoảng hốt chạy xuống cầu thang và ra ngoài cổng căn biệt thự thấy cánh cổng đã bị sập.

Được biết, cánh cổng bị một chiếc tàu chở hàng tông vào, qua đoạn clip Vũ Khắc Tiệp đăng tải thì chỉ còn lại đống đổ nát.

Cổng biệt thự triệu đô của 'ông bầu' Ngọc Trinh bất ngờ đổ sụp, hé lộ nguyên nhân xảy ra sáng sớm - Ảnh 1
Cổng biệt thự triệu đô của 'ông bầu' Ngọc Trinh bất ngờ đổ sụp, hé lộ nguyên nhân xảy ra sáng sớm - Ảnh 2
Cổng biệt thự triệu đô của 'ông bầu' Ngọc Trinh bất ngờ đổ sụp, hé lộ nguyên nhân xảy ra sáng sớm - Ảnh 3
Cổng biệt thự ven sống của Vũ Khắc Tiệp bị hư hỏng nặng. Ảnh: Chụp màn hình

Người chứng kiến vụ việc cho biết sự cố này diễn ra vào 6 giờ sáng hôm qua, một chiếc tàu lớn chở hàng hoá qua đoạn sông này nhưng vì tránh một chiếc tàu khác nên mất lái, đâm thẳng vào cổng biệt thự của Vũ Khắc Tiệp. Nhìn hiện trạng phần cổng biệt thự, dân tình dự đoán phải mất một số tiền lớn để khắc phục sự cố.

Cổng biệt thự triệu đô của 'ông bầu' Ngọc Trinh bất ngờ đổ sụp, hé lộ nguyên nhân xảy ra sáng sớm - Ảnh 4
Theo chia sẻ thì tàu chở hàng bị mất lái. Ảnh: Chụp màn hình

Căn biệt thự này được Vũ Khắc Tiệp tậu vào đầu năm 2021 với 1800m2, biệt thự có màu trắng, xung quanh là sân golf, hồ bơi, sân vườn. Về số tiền để thi công căn biệt thự này, Vũ Khắc Tiệp chưa từng tiết lộ cụ thể, tuy nhiên anh từng chia sẻ: "Tôi sẽ không nói hết số tiền để xây được vì cái gì nói thẳng ra cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Tôi chỉ tiết lộ, chỉ riêng số tiền thi công căn biệt thự này đã đủ để mua được 2-3 biệt thự mới tinh.

Khi thi công, tôi chọn tới hơn 50 nhà thầu cho căn biệt thự này và đổ rất nhiều tiền vào nó, nên chỉ mất hai tháng để hoàn thành căn biệt thự, khiến nhiều người không thể tin được. Sức chứa của nó là 150 khách mời nhưng khoảng 100 người là hợp lý".

Cổng biệt thự triệu đô của 'ông bầu' Ngọc Trinh bất ngờ đổ sụp, hé lộ nguyên nhân xảy ra sáng sớm - Ảnh 5
Cổng biệt thự triệu đô của 'ông bầu' Ngọc Trinh bất ngờ đổ sụp, hé lộ nguyên nhân xảy ra sáng sớm - Ảnh 6

Vũ Khắc Tiệp nhiều lần khoe mặt tiền hướng ra sông của căn biệt thự. Ảnh: FBNV

Sau khi hoàn thành, có nhiều tin đồn cho rằng Vũ Khắc Tiệp chỉ thuê đất chứ không phải là chủ sở hữu cơ ngơi hoành tráng này. Trước những ý kiến này, bạn thân Ngọc Trinh từng chia sẻ giá thuê mùa dịch của biệt thự là 25 triệu/tháng. Tuy nhiên câu trả lời này khó thuyết phục được cư dân mạng.

Mặc kệ những lời bàn ra tán vào, Vũ Khắc Tiệp cũng không chia sẻ gì thêm về vấn đề này. Thế nhưng nhìn vào độ sang trọng cũng như loạt những món đồ đắt tiền bên trong ngôi biệt thự của Vũ Khắc Tiệp cũng đủ để thấy độ chịu chơi của "ông bầu" là lớn đến nhường nào.

Cổng biệt thự triệu đô của 'ông bầu' Ngọc Trinh bất ngờ đổ sụp, hé lộ nguyên nhân xảy ra sáng sớm - Ảnh 7
Vũ Khắc Tiệp một tay nâng đỡ Ngọc Trinh khi cô mới vào nghề. Ảnh: FBNV

Vũ Khắc Tiệp là giám đốc điều hành công ty chuyên đào tạo về người mẫu, anh cũng là một cái tên gắn liền với nhiều thị phi trong giới showbiz Việt kể từ khi mới nổi cho đến tận bây giờ. Anh đã thành công lăng-xê các chân dài nổi tiếng, trong đó nổi bật nhất là "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Khắc Tiệp còn được biết đến là đại gia trong showbiz, anh thường xuyên khoe cuộc sống xa xỉ, hào nhoáng. Đi liền với danh tiếng, Vũ Khắc Tiệp cũng gắn liền với nhiều ồn ào như quỵt nợ, sống ảo...

 

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp biệt thự Vũ Khắc Tiệp

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