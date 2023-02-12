Hari Won hé lộ cuộc sống hôn nhân với Trấn Thành, bật mí điều đặc biệt của gia đình chồng trên sóng truyền thông quốc tế

Khi nhắc về cuộc hôn nhân với Trấn Thành, giọng ca 'Anh cứ đi đi' không giấu được niềm hạnh phúc.

Từ ngày kết hôn với Trấn Thành, sự nghiệp của Hari Won tỷ lệ thuận với độ viên mãn. Trong 7 năm qua, Trấn Thành và Hari Won đều đã xây dựng được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí và có lượng người hâm mộ khủng. Có thể cho rằng Hari Won là một trong những ca sĩ gốc Hàn có sự nghiệp thành công nhất nhì ở Việt Nam. Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Ảnh: FBNV Mới đây, Hari Won vừa đăng tải đoạn clip cô trả lời phỏng vấn cho một kênh YouTube của Hàn Quốc. Trong video, nữ ca sĩ thoải mái nhắc về kỷ niệm tham gia Cuộc đua kỳ thú theo lời mời từ một người bạn. Nhờ chương trình thực tế đó, tên tuổi của giọng ca Hương đêm bay xa được chú ý hơn. Đồng thời, người đẹp 8X bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài tử xứ Hàn là Joo Ji Hoon.

Trong clip phỏng vấn, khi được hỏi về Trấn Thành, Hari Won cười hạnh phúc và thốt lên: “Ôi! Chồng tôi". Cô thừa nhận cả hai đều là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nhưng chồng luôn xếp hạng cao hơn cô. Hari Won cũng tự hào cho biết cô và người bạn đời luôn có sự hòa hợp và thấu hiểu trong đời sống hôn nhân. Cô hạnh phúc chia sẻ: “Chúng tôi có thể thức cả đêm chỉ để nói chuyện với nhau. Bố mẹ tôi là người Việt Nam và Hàn Quốc. Và chồng của tôi cũng là người Việt Nam".

Hari Won tâm sự gia đình là điều khiến cô cảm thấy xúc động mỗi khi nhắc đến. Nữ ca sĩ nói cô muốn dành cho người thân mọi thứ mà không tiếc điều gì. “Đối với tôi, gia đình là biểu hiện của tình yêu tuyệt đối”, cô chia sẻ thêm. Hari Won bên gia đình nhà chồng. Ảnh: FBNV Đáng nói, trong lần tâm sự trước báo chí quốc tế, Hari Won còn tự hào khoe về gia đình chồng có đa dạng nền văn hoá. Hari Won kể: "Với tôi, gia đình là nơi khiến tôi có nhiều cảm xúc. Tôi muốn dành cho họ mọi thứ mà không tiếc bất kì điều gì. Tôi nghĩ, gia đình là biểu hiện của tình yêu tuyệt đối. Chúng tôi có một gia đình đa văn hoá, tôi là người Hàn Quốc, chồng của tôi là người Việt Nam. Gia đình anh ấy là người Việt Nam nhưng bố là người gốc Hoa, em gái anh ấy kết hôn với một người đàn ông đến từ Hong Kong. Vì thế, mỗi khi tụ họp vào những dịp lễ hội thì chúng tôi nói tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Điều này thật sự rất vui". Hari Won chia sẻ từng bị liệt cơ mặt. Vì gặp tình trạng bị sưng ở tay, đau cơ, người mệt mỏi, cô đi khám. Sau khi siêu âm, bác sĩ kết luận cô bị viêm cơ. Nữ ca sĩ tiếp tục liên hệ với một bác sĩ ở Hàn Quốc và được cho biết cô bị liệt cơ mặt do dây thần kinh điều khiển cho cơ mặt tổn thương. Cô phải đi lại giữa Hàn Quốc và Việt Nam để chữa bệnh. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Hari Won và Trấn Thành đã vướng tin đồn ly hôn bởi không thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Trước tin đồn này, Trấn Thành khẳng định họ không ly hôn và dừng hoạt động showbiz như dư luận đồn thổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hari-won-he-lo-cuoc-song-hon-nhan-voi-tran-thanh-bat-mi-ieu-ac-biet-cua-gia-inh-chong-tren-song-truyen-thong-quoc-te-555064.html