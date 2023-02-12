Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc khi mạng xã hội xuất hiện những bài đăng có nội dung "Đàm Vĩnh Hưng qua đời", thậm chí còn cho rằng anh mất tại bệnh viện do... nhồi máu cơ tim.

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt, sở hữu lượng fan hùng hậu trong và ngoài nước. Kể từ ngày công khai con trai - bé Polo, Đàm Vĩnh Hưng càng nhận được quan tâm của công chúng. Cũng từ đây, nam nghệ sĩ trở thành "tầm ngắm" của những kẻ xấu, liên tục bị đồn thổi những thông tin tiêu cực.

Dưới bài đăng của giọng ca Biển tình, nhiều nghệ sĩ và khán giả cũng lên án hành động tung tin sai sự thật để "câu like", "câu view". Một khán giả để lại bình luận: "Vì tiền nên những người này bất chấp tất cả". Một tài khoản khác cũng cho biết thời gian qua từng xuất hiện nhiều tin đồn "nghệ sĩ qua đời" kèm hình ảnh các nghệ sĩ khác khóc lóc, đau buồn bị cắt ghép "y như thật", khiến không ít khán giả hoang mang.

Đang yên đang lành đón nhận đồn thổi thất thiệt, Đàm Vĩnh Hưng không khỏi phẫn nộ. Anh phản bác với giọng điệu bức xúc, mắng người đưa tin sai lệch là "kẻ thất đức, vô giáo dục, không có lương tri".

Từ trước đến nay, Đàm Vĩnh Hưng không ít lần phải lên tiếng đính chính trước loạt tin qua đời. Vào tháng 12/2021, giọng ca Thành phố buồn bị đồn thổi qua đời, gặp xích mích với đồng nghiệp khi lưu diễn tại Mỹ, hay bị cấm nhập cảnh do trốn thuế, vi phạm pháp luật.

Đàm Vĩnh Hưng không ít lần phải lên tiếng đính chính trước loạt tin đồn vô căn cứ. Ảnh: Internet

Trước đó, diễn viên Việt Trinh, diễn viên Thương Tín, diễn viên Duy Khánh, ca sĩ Phương Thanh, nghệ sĩ Chí Trung... cũng bị đồn qua đời với hình thức tương tự, đi kèm lý do rất đa dạng như đột quỵ, bệnh nặng, tuổi cao sức yếu... Mỗi nghệ sĩ có cách đáp trả riêng để dập tin đồn ác ý, song hầu hết đều tỏ ra bức xúc khi đời tư bị thêu dệt.

MC Quyền Linh từng cho biết không chỉ riêng anh mà vợ con, người thân của anh cũng từng vướng phải những tin đồn như thế này.

"Khi đọc những tin đó, nhiều người cũng gọi điện hỏi thăm tôi bệnh nặng không, tình hình sao rồi. Giờ thì tôi cũng không cần đính chính hay cảnh báo cho khán giả nữa vì ngày nào Quyền Linh cũng xuất hiện trên tivi mà", nam MC nói.

Ca sĩ Quang Linh cũng bàng hoàng nhận hàng trăm cuộc điện thoại một ngày của người quen hỏi "anh có ổn không? vì mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh ca sĩ Quang Linh vừa qua đời ở tuổi 51".

Nam ca sĩ chán ngán: "Riết rồi ai cũng qua đời hết, chỉ mỗi cái ông dựng lên mấy thông tin này còn sống thôi".

MC Đại Nghĩa cũng trở thành "nạn nhân" của những kẻ vô duyên trên mạng xã hội. Theo đó, một kênh Youtube chia sẻ thông tin Đại Nghĩa qua đời đột ngột ở tuổi 43. Thay vì giận dữ, nam MC... "cười muốn sảng". Nguyên nhân xuất phát từ ảnh ghép Việt Hương trong clip đồn Đại Nghĩa qua đời.

Việc nghệ sĩ qua đời chắc chắn nhận được sự quan tâm của công chúng. Đây chính là lý do khiến một số người cố tình dựng chuyện hòng câu view. Cho đến nay vẫn chưa có biện pháp chế tài nào dành cho những kẻ trục lợi bằng cách dựng chuyện kiểu này nên tình trạng đồn một gương mặt nghệ sĩ nào đó qua đời dăm bữa nửa tháng lại xuất hiện, khiến khán giả ngày càng hoang mang còn nghệ sĩ thì chán ngán và bất lực.